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Полицейский напал на оператора Ruptly во время беспорядков в Иерусалиме
Полицейский напал на оператора Ruptly во время беспорядков в Иерусалиме
Израильский полицейский напал на оператора Ruptly, снимавшего кадры беспорядков у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сообщает руководитель RT DE и Ruptly в... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T01:04
2021-05-08T01:04
2021-05-08T02:11
беспорядки в восточном иерусалиме
бапор
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восточный иерусалим
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в мире
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Израильский полицейский напал на оператора Ruptly, снимавшего кадры беспорядков у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сообщает руководитель RT DE и Ruptly в Telegram-канале.На прикрепленном к сообщению в Telegram видео слышно, как силовик грозит сломать камеру оператора. Судя по кадрам, полицейский наносит удар и выбивает камеру из рук журналиста."Наш коллега ненадолго прервал трансляцию, но вскоре продолжил стрим с места столкновений", — добавляется в сообщении.Волнения в пятницу вечером вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима — возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. По информации Красного полумесяца, в результате столкновений пострадали не менее 163 человек.Протесты в этом районе продолжаются уже больше недели. Там проживают несколько арабских семей, которые израильский суд постановил выселить.В 1956 году правительство Иордании в сотрудничестве с Ближневосточным агентством ООН БАПОР поселило 28 семей в квартале Шейх Джаррах, но им не вручили документы на право собственности.Накануне спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил озабоченность в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме и призывал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом".
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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беспорядки в восточном иерусалиме, бапор, оон, иордания, восточный иерусалим, израиль, в мире
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Израильский полицейский напал на оператора Ruptly, снимавшего кадры беспорядков у мечети Аль-Акса в Иерусалиме
, сообщает руководитель RT DE и Ruptly в Telegram
-канале.
На прикрепленном к сообщению в Telegram видео слышно, как силовик грозит сломать камеру оператора. Судя по кадрам, полицейский наносит удар и выбивает камеру из рук журналиста.
"Наш коллега ненадолго прервал трансляцию, но вскоре продолжил стрим с места столкновений", — добавляется в сообщении.
Волнения в пятницу вечером вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима
— возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. По информации Красного полумесяца, в результате столкновений пострадали не менее 163 человек.
Протесты в этом районе продолжаются уже больше недели. Там проживают несколько арабских семей, которые израильский суд постановил выселить.
В 1956 году правительство Иордании
в сотрудничестве с Ближневосточным агентством ООН БАПОР поселило 28 семей в квартале Шейх Джаррах, но им не вручили документы на право собственности.
Накануне спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил озабоченность в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме и призывал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом".