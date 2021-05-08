https://ria.ru/20210508/politseyskiy-1731452613.html

Полицейский напал на оператора Ruptly во время беспорядков в Иерусалиме

Полицейский напал на оператора Ruptly во время беспорядков в Иерусалиме

Израильский полицейский напал на оператора Ruptly, снимавшего кадры беспорядков у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сообщает руководитель RT DE и Ruptly в... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T01:04

2021-05-08T01:04

2021-05-08T02:11

беспорядки в восточном иерусалиме

бапор

оон

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восточный иерусалим

израиль

в мире

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Израильский полицейский напал на оператора Ruptly, снимавшего кадры беспорядков у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сообщает руководитель RT DE и Ruptly в Telegram-канале.На прикрепленном к сообщению в Telegram видео слышно, как силовик грозит сломать камеру оператора. Судя по кадрам, полицейский наносит удар и выбивает камеру из рук журналиста."Наш коллега ненадолго прервал трансляцию, но вскоре продолжил стрим с места столкновений", — добавляется в сообщении.Волнения в пятницу вечером вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима — возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. По информации Красного полумесяца, в результате столкновений пострадали не менее 163 человек.Протесты в этом районе продолжаются уже больше недели. Там проживают несколько арабских семей, которые израильский суд постановил выселить.В 1956 году правительство Иордании в сотрудничестве с Ближневосточным агентством ООН БАПОР поселило 28 семей в квартале Шейх Джаррах, но им не вручили документы на право собственности.Накануне спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил озабоченность в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме и призывал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом".

https://ria.ru/20210430/davka-1730701910.html

иордания

восточный иерусалим

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в восточном иерусалиме, бапор, оон, иордания, восточный иерусалим, израиль, в мире