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Москвичам пообещали сильнейший ливень за четверть века
Москвичам пообещали сильнейший ливень за четверть века
Сильные дожди, низкое атмосферное давление и до 12 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, выпадет около трети от месячной нормы осадков, сообщил РИА... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T08:17
2021-05-08T08:17
2021-05-08T09:28
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сильные дожди, низкое атмосферное давление и до 12 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, выпадет около трети от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица окажется под влиянием активного циклона, с центром над западом Европейской России. Он закроет небо плотными облаками и вызовет дожди, которые местами будут сильными. Температура воздуха плюс 10-12, по области плюс 8-13", - сообщил Леус.По словам синоптика, за день выпадет около 30% от месячной нормы осадков."По нашим подсчётам, за сегодняшний день может выпасть от 10 до 15 миллиметров осадков при норме 51 миллиметр", - пояснил синоптик.Ожидается юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду, днем - порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 739 миллиметров ртутного столба , что ниже нормы.По уточненным данным, синоптики увеличили прогноз по силе ливня, который пройдет в Москве в субботу, выпадет до 57% месячной нормы осадков, сказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода в Москве 8 мая: ливень, который в этот день бывает 1 раз в 25 лет. Выпадет до 29 миллиметров осадков, или 57% месячной нормы. Холодно, ветрено, низкое атмосферное давление", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20210507/leto-1731405930.html
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михаил леус, москва, общество
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости.
Сильные дожди, низкое атмосферное давление и до 12 градусов тепла ожидается в Москве
в субботу, выпадет около трети от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Михаил Леус.
"Сегодня столица окажется под влиянием активного циклона, с центром над западом Европейской России. Он закроет небо плотными облаками и вызовет дожди, которые местами будут сильными. Температура воздуха плюс 10-12, по области плюс 8-13", - сообщил Леус.
По словам синоптика, за день выпадет около 30% от месячной нормы осадков.
"По нашим подсчётам, за сегодняшний день может выпасть от 10 до 15 миллиметров осадков при норме 51 миллиметр", - пояснил синоптик.
Ожидается юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду, днем - порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 739 миллиметров ртутного столба , что ниже нормы.
По уточненным данным, синоптики увеличили прогноз по силе ливня, который пройдет в Москве в субботу, выпадет до 57% месячной нормы осадков, сказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода в Москве 8 мая: ливень, который в этот день бывает 1 раз в 25 лет. Выпадет до 29 миллиметров осадков, или 57% месячной нормы. Холодно, ветрено, низкое атмосферное давление", - рассказал Тишковец.