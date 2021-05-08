https://ria.ru/20210508/pogoda-1731459662.html

Москвичам пообещали сильнейший ливень за четверть века

Москвичам пообещали сильнейший ливень за четверть века

Сильные дожди, низкое атмосферное давление и до 12 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, выпадет около трети от месячной нормы осадков, сообщил РИА... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T08:17

2021-05-08T08:17

2021-05-08T09:28

михаил леус

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603453635_0:489:2772:2048_1920x0_80_0_0_af6c95109e6abcc27493bfd74de99aba.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сильные дожди, низкое атмосферное давление и до 12 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, выпадет около трети от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица окажется под влиянием активного циклона, с центром над западом Европейской России. Он закроет небо плотными облаками и вызовет дожди, которые местами будут сильными. Температура воздуха плюс 10-12, по области плюс 8-13", - сообщил Леус.По словам синоптика, за день выпадет около 30% от месячной нормы осадков."По нашим подсчётам, за сегодняшний день может выпасть от 10 до 15 миллиметров осадков при норме 51 миллиметр", - пояснил синоптик.Ожидается юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду, днем - порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 739 миллиметров ртутного столба , что ниже нормы.По уточненным данным, синоптики увеличили прогноз по силе ливня, который пройдет в Москве в субботу, выпадет до 57% месячной нормы осадков, сказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода в Москве 8 мая: ливень, который в этот день бывает 1 раз в 25 лет. Выпадет до 29 миллиметров осадков, или 57% месячной нормы. Холодно, ветрено, низкое атмосферное давление", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20210507/leto-1731405930.html

https://ria.ru/20210507/zhara-1731395871.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, москва, общество