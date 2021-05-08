Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210508/pobeda-1731488397.html
Володин напомнил США о вкладе СССР в победу во Второй мировой войне
Володин напомнил США о вкладе СССР в победу во Второй мировой войне
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что США "упиваются своей властью и экономикой", забыв о том, благодаря кому это стало возможно, и напомнил о... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T14:49
2021-05-08T14:49
госдума рф
вячеслав володин
ссср
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577260859_0:48:3023:1748_1920x0_80_0_0_6b5953e7425301bf86046283efe67499.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что США "упиваются своей властью и экономикой", забыв о том, благодаря кому это стало возможно, и напомнил о вкладе СССР в победу во Второй мировой войне, а также о последующем переписывании истории, сообщается в субботу на официальном сайте Госдумы."Соединённые Штаты упиваются своей властью и экономикой. Они действительно много добились. Но вопрос - благодаря кому? В той войне, которую выиграть без советского солдата было невозможно, они ценили вклад Советского Союза. Говорили об этом и Черчилль, и Рузвельт. Но как только победа пришла и зажили хорошо, историю стали переписывать", - сказал Володин, слова которого приводятся в сообщении."Поэтому нам надо защищать нашу историю", - подчеркнул спикер ГД.По его мнению, развиваться и смотреть в будущее можно только опираясь на преемственность поколений и уважение к старшим. "Иное носит разрушительный характер", - сказал Володин.Поэтому, считает председатель ГД, европейские страны, которые пытаются "белое называть чёрным", в конечном итоге пострадают сами."Тот, кто построил государство на лжи, должен понимать, что это все недолго держится", - заявил он.Председатель ГД также призвал иностранных политиков не смешивать экономику и историческую память."Они должны понимать, что экономические отношения - это одно, а вопросы сохранения исторической памяти - совершенно другое. И если только они будут себя так вести, это непоправимым образом скажется на наших отношениях в будущем", - заключил Володин.
https://ria.ru/20210508/volodin-1731487936.html
https://ria.ru/20210507/voyna-1731443914.html
ссср
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577260859_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_62a44179ddc78a613e439fee9c0b47ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, вячеслав володин, ссср, сша, в мире

Володин напомнил США о вкладе СССР в победу во Второй мировой войне

14:49 08.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что США "упиваются своей властью и экономикой", забыв о том, благодаря кому это стало возможно, и напомнил о вкладе СССР в победу во Второй мировой войне, а также о последующем переписывании истории, сообщается в субботу на официальном сайте Госдумы.
"Соединённые Штаты упиваются своей властью и экономикой. Они действительно много добились. Но вопрос - благодаря кому? В той войне, которую выиграть без советского солдата было невозможно, они ценили вклад Советского Союза. Говорили об этом и Черчилль, и Рузвельт. Но как только победа пришла и зажили хорошо, историю стали переписывать", - сказал Володин, слова которого приводятся в сообщении.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
Вчера, 14:43
Володин прокомментировал надругательства над могилами павших в войне
"Поэтому нам надо защищать нашу историю", - подчеркнул спикер ГД.
По его мнению, развиваться и смотреть в будущее можно только опираясь на преемственность поколений и уважение к старшим. "Иное носит разрушительный характер", - сказал Володин.
Поэтому, считает председатель ГД, европейские страны, которые пытаются "белое называть чёрным", в конечном итоге пострадают сами.
Штаб-квартира ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 22:02
Одиннадцать стран ОБСЕ призвали беречь правду о Второй мировой войне
"Тот, кто построил государство на лжи, должен понимать, что это все недолго держится", - заявил он.
Председатель ГД также призвал иностранных политиков не смешивать экономику и историческую память.
"Они должны понимать, что экономические отношения - это одно, а вопросы сохранения исторической памяти - совершенно другое. И если только они будут себя так вести, это непоправимым образом скажется на наших отношениях в будущем", - заключил Володин.
 
Госдума РФВячеслав ВолодинСССРСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12Умер американский исполнитель ритм-н-блюз Ллойд Прайс
02:50Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева
02:34В Израиле заявили о пуске ракеты со стороны сектора Газа
02:22Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло почти 300 человек
02:16ВМС США заявили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море
02:15Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции
02:15Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе
02:10Россиянам предложили полезную замену шашлыку
02:09Полиция раскрыла подробности стрельбы с пострадавшими в центре Нью-Йорка
01:34Пушков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы
01:32Экономист назвал продукты, которые могут подорожать в ближайшее время
01:17В центре Нью-Йорка неизвестный выстрелил в женщину и ребенка
01:15Аналитик рассказал, чем опасна покупка долларов
01:11В РПЦ разъяснили смысл Антипасхи
01:01Ближневосточный "квартет" оценил ситуацию в Восточном Иерусалиме
00:52В Крыму произошел пожар в деревянном жилом доме
00:42Главы МВД и СК поздравили ветеранов с Днем Победы
00:32Президент Сербии рассказал, какой видит Сербию в случае вступления в ЕС
00:17Космонавты поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта МКС
00:14В Москве пройдет Парад Победы с участием более 12 тысяч военных
Лента новостейМолния