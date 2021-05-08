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Володин напомнил США о вкладе СССР в победу во Второй мировой войне
Володин напомнил США о вкладе СССР в победу во Второй мировой войне
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что США "упиваются своей властью и экономикой", забыв о том, благодаря кому это стало возможно, и напомнил о... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T14:49
2021-05-08T14:49
2021-05-08T14:49
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что США "упиваются своей властью и экономикой", забыв о том, благодаря кому это стало возможно, и напомнил о вкладе СССР в победу во Второй мировой войне, а также о последующем переписывании истории, сообщается в субботу на официальном сайте Госдумы."Соединённые Штаты упиваются своей властью и экономикой. Они действительно много добились. Но вопрос - благодаря кому? В той войне, которую выиграть без советского солдата было невозможно, они ценили вклад Советского Союза. Говорили об этом и Черчилль, и Рузвельт. Но как только победа пришла и зажили хорошо, историю стали переписывать", - сказал Володин, слова которого приводятся в сообщении."Поэтому нам надо защищать нашу историю", - подчеркнул спикер ГД.По его мнению, развиваться и смотреть в будущее можно только опираясь на преемственность поколений и уважение к старшим. "Иное носит разрушительный характер", - сказал Володин.Поэтому, считает председатель ГД, европейские страны, которые пытаются "белое называть чёрным", в конечном итоге пострадают сами."Тот, кто построил государство на лжи, должен понимать, что это все недолго держится", - заявил он.Председатель ГД также призвал иностранных политиков не смешивать экономику и историческую память."Они должны понимать, что экономические отношения - это одно, а вопросы сохранения исторической памяти - совершенно другое. И если только они будут себя так вести, это непоправимым образом скажется на наших отношениях в будущем", - заключил Володин.
https://ria.ru/20210508/volodin-1731487936.html
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госдума рф, вячеслав володин, ссср, сша, в мире
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
отметил, что США
"упиваются своей властью и экономикой", забыв о том, благодаря кому это стало возможно, и напомнил о вкладе СССР в победу во Второй мировой войне, а также о последующем переписывании истории, сообщается в субботу на официальном сайте
Госдумы.
"Соединённые Штаты упиваются своей властью и экономикой. Они действительно много добились. Но вопрос - благодаря кому? В той войне, которую выиграть без советского солдата было невозможно, они ценили вклад Советского Союза. Говорили об этом и Черчилль, и Рузвельт. Но как только победа пришла и зажили хорошо, историю стали переписывать", - сказал Володин, слова которого приводятся в сообщении.
"Поэтому нам надо защищать нашу историю", - подчеркнул спикер ГД.
По его мнению, развиваться и смотреть в будущее можно только опираясь на преемственность поколений и уважение к старшим. "Иное носит разрушительный характер", - сказал Володин.
Поэтому, считает председатель ГД, европейские страны, которые пытаются "белое называть чёрным", в конечном итоге пострадают сами.
"Тот, кто построил государство на лжи, должен понимать, что это все недолго держится", - заявил он.
Председатель ГД также призвал иностранных политиков не смешивать экономику и историческую память.
"Они должны понимать, что экономические отношения - это одно, а вопросы сохранения исторической памяти - совершенно другое. И если только они будут себя так вести, это непоправимым образом скажется на наших отношениях в будущем", - заключил Володин.