https://ria.ru/20210508/pamyatniki-1731475959.html
Посольство выяснило, сколько памятников красноармейцам осталось в Польше
Посольство выяснило, сколько памятников красноармейцам осталось в Польше
Чуть более 100 из 561 памятника советским солдатам остались на территории Польши, сообщили РИА Новости в посольстве России в Варшаве. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T12:12
2021-05-08T12:12
2021-05-08T12:12
россия
посольство россии в польше
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
польша
ссср
в мире
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ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Чуть более 100 из 561 памятника советским солдатам остались на территории Польши, сообщили РИА Новости в посольстве России в Варшаве."Согласно подготовленному в 1997 году совместно российской и польской сторонами "Перечню памятных мест советских защитников Отечества, павших на территории Республики Польша", на тот момент в Польше числился 561 памятник, расположенный вне воинских захоронений. В конце 2020 – начале 2021 годов российскими загранучреждениями в Польше была проведена инвентаризация упомянутых мемориальных объектов, в результате которой было выяснено, что сейчас их осталось чуть более ста", - рассказали в дипмиссии.По имеющимся у посольства России сведениям, с начала 2020 года по настоящее время имели место девять случаев демонтажа/обезличивания по прямому указанию воеводских или местных властей памятников и памятных знаков красноармейцам. Это произошло в таких населенных пунктах, как Лешно, Шамотулы, Жечин и Соколово (Великопольское воеводство), Велюнь (Лодзинское воеводство), Куновице (Любуское воеводство), Высоке-Мазовецке (Подляское воеводство), Леско (Подкарпатское воеводство) и Чеховице-Дзедзице (Силезское воеводство), сообщили в посольстве.Кроме того, с начала 2020 года по настоящее время было зафиксировано 11 актов вандализма в отношении советских воинских захоронений и монументов.Осенью 2017 года в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Закон обязывает местные власти в числе прочего к сносу советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он касается более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых - памятники солдатам Красной армии.
https://ria.ru/20210508/voyna-1730710834.html
https://ria.ru/20210507/voyna-1731354660.html
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россия, посольство россии в польше, день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), польша, ссср, в мире
ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости.
Чуть более 100 из 561 памятника советским солдатам остались на территории Польши
, сообщили РИА Новости в посольстве России
в Варшаве
.
"Согласно подготовленному в 1997 году совместно российской и польской сторонами "Перечню памятных мест советских защитников Отечества, павших на территории Республики Польша", на тот момент в Польше числился 561 памятник, расположенный вне воинских захоронений. В конце 2020 – начале 2021 годов российскими загранучреждениями в Польше была проведена инвентаризация упомянутых мемориальных объектов, в результате которой было выяснено, что сейчас их осталось чуть более ста", - рассказали в дипмиссии.
По имеющимся у посольства России сведениям, с начала 2020 года по настоящее время имели место девять случаев демонтажа/обезличивания по прямому указанию воеводских или местных властей памятников и памятных знаков красноармейцам. Это произошло в таких населенных пунктах, как Лешно, Шамотулы, Жечин и Соколово (Великопольское воеводство), Велюнь (Лодзинское воеводство), Куновице (Любуское воеводство), Высоке-Мазовецке (Подляское воеводство), Леско (Подкарпатское воеводство) и Чеховице-Дзедзице (Силезское воеводство), сообщили в посольстве.
Кроме того, с начала 2020 года по настоящее время было зафиксировано 11 актов вандализма в отношении советских воинских захоронений и монументов.
Осенью 2017 года в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Закон обязывает местные власти в числе прочего к сносу советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он касается более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых - памятники солдатам Красной армии.