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В Австралии неизвестный напал с топором на двух человек
В Австралии неизвестный напал с топором на двух человек
Два человека получили серьезные ранения в результате нападения с топором в пригороде австралийского Сиднея, сообщает местный телеканал 9News. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T13:44
2021-05-08T13:44
австралия
сидней
происшествия
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Два человека получили серьезные ранения в результате нападения с топором в пригороде австралийского Сиднея, сообщает местный телеканал 9News.Сообщается, что атака произошла в Гленфилде, расположенном к юго-западу от центра Сиднея. Среди пострадавших - мужчина и женщина. Один из пострадавших был ранен в ногу, другой в руку. Им оказывают помощь специалисты экстренных служб.Других подробностей пока не приводится.
https://ria.ru/20210428/napadenie-1730287731.html
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РИА Новости
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австралия, сидней, происшествия, в мире

В Австралии неизвестный напал с топором на двух человек

13:44 08.05.2021
 
© AFP 2021 / William WestСкорая помощь в Австралии
Скорая помощь в Австралии - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© AFP 2021 / William West
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Два человека получили серьезные ранения в результате нападения с топором в пригороде австралийского Сиднея, сообщает местный телеканал 9News.
Сообщается, что атака произошла в Гленфилде, расположенном к юго-западу от центра Сиднея. Среди пострадавших - мужчина и женщина. Один из пострадавших был ранен в ногу, другой в руку. Им оказывают помощь специалисты экстренных служб.
Других подробностей пока не приводится.
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