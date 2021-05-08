https://ria.ru/20210508/napadenie-1731482537.html

В Австралии неизвестный напал с топором на двух человек

В Австралии неизвестный напал с топором на двух человек

Два человека получили серьезные ранения в результате нападения с топором в пригороде австралийского Сиднея, сообщает местный телеканал 9News. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T13:44

2021-05-08T13:44

2021-05-08T13:44

австралия

сидней

происшествия

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Два человека получили серьезные ранения в результате нападения с топором в пригороде австралийского Сиднея, сообщает местный телеканал 9News.Сообщается, что атака произошла в Гленфилде, расположенном к юго-западу от центра Сиднея. Среди пострадавших - мужчина и женщина. Один из пострадавших был ранен в ногу, другой в руку. Им оказывают помощь специалисты экстренных служб.Других подробностей пока не приводится.

https://ria.ru/20210428/napadenie-1730287731.html

австралия

сидней

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австралия, сидней, происшествия, в мире