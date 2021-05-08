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СМИ: в Петербурге неизвестный напал с ножом на школьницу

СМИ: в Петербурге неизвестный напал с ножом на школьницу

В Петербурге полиция разыскивает мужчину, напавшего на пятнадцатилетнюю школьницу на улице, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T12:14

2021-05-08T12:14

2021-05-08T14:45

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Петербурге полиция разыскивает мужчину, напавшего на пятнадцатилетнюю школьницу на улице, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.По данным телеканала, накануне вечером неизвестный ударил девочку ножом в живот. Девятиклассницу доставили в больницу, сейчас она в удовлетворительном состоянии.Нападавший с места преступления скрылся.

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия