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СМИ: в Петербурге неизвестный напал с ножом на школьницу
СМИ: в Петербурге неизвестный напал с ножом на школьницу
В Петербурге полиция разыскивает мужчину, напавшего на пятнадцатилетнюю школьницу на улице, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T12:14
2021-05-08T12:14
2021-05-08T14:45
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Петербурге полиция разыскивает мужчину, напавшего на пятнадцатилетнюю школьницу на улице, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.По данным телеканала, накануне вечером неизвестный ударил девочку ножом в живот. Девятиклассницу доставили в больницу, сейчас она в удовлетворительном состоянии.Нападавший с места преступления скрылся.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, происшествия