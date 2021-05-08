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СМИ: в Петербурге неизвестный напал с ножом на школьницу
СМИ: в Петербурге неизвестный напал с ножом на школьницу
В Петербурге полиция разыскивает мужчину, напавшего на пятнадцатилетнюю школьницу на улице, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T12:14
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санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Петербурге полиция разыскивает мужчину, напавшего на пятнадцатилетнюю школьницу на улице, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.По данным телеканала, накануне вечером неизвестный ударил девочку ножом в живот. Девятиклассницу доставили в больницу, сейчас она в удовлетворительном состоянии.Нападавший с места преступления скрылся.
санкт-петербург
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санкт-петербург, происшествия

СМИ: в Петербурге неизвестный напал с ножом на школьницу

12:14 08.05.2021 (обновлено: 14:45 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Петербурге полиция разыскивает мужчину, напавшего на пятнадцатилетнюю школьницу на улице, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным телеканала, накануне вечером неизвестный ударил девочку ножом в живот. Девятиклассницу доставили в больницу, сейчас она в удовлетворительном состоянии.
Нападавший с места преступления скрылся.
 
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