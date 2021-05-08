https://ria.ru/20210508/murmansk-1731497744.html

В Мурманске отец с дочерью погибли из-за возгорания самогонного аппарата

В Мурманске отец с дочерью погибли из-за возгорания самогонного аппарата

Следователи в Мурманске возбудили уголовное дело после того, как в одной из квартир загорелся самогонный аппарат, в результате чего погиб мужчина и его дочь... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T16:39

2021-05-08T16:39

2021-05-08T16:39

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мурманск

происшествия

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МУРМАНСК, 8 мая – РИА Новости. Следователи в Мурманске возбудили уголовное дело после того, как в одной из квартир загорелся самогонный аппарат, в результате чего погиб мужчина и его дочь 2012 года рождения, сообщили в региональном СУСК РФ.Дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". Как установило следствие, утром в субботу в одной из квартир Мурманска были обнаружены тела мужчины 1990 года рождения и его дочери 2012 года рождения без видимых признаков насильственной смерти."В ходе осмотра места происшествия установлено, что в квартире произошло возгорание. Очаг возгорания находился в помещении кухни. В ходе осмотра изъят самогонный аппарат, расположенный на газовой плите", - говорится в сообщении.По предварительным данным, произошло возгорание конструктивных элементов самогонного аппарата, вступивших в реакцию с содержимым в виде винных паров. В результате чего в кухне произошло задымление и образование угарного газа, отравление которым явилось наиболее вероятной причиной смерти мужчины и ребенка."Опасности для жизни и здоровья иных лиц, в том числе из числа жильцов указанного дома, произошедшее возгорание не представляло", - добавили в СК. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

https://ria.ru/20210508/kurgan-1731487164.html

https://ria.ru/20210507/dtp-1731442012.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), мурманск, происшествия