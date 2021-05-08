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В Краснодарском крае вандалы повредили военный мемориал
В Краснодарском крае вандалы повредили военный мемориал
Вандалы повредили военный мемориал на горе Семашко в Краснодарском крае, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T04:43
2021-05-08T04:43
2021-05-08T11:34
россия
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москва
краснодарский край
вандализм
происшествия
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Вандалы повредили военный мемориал на горе Семашко в Краснодарском крае, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.О разрушении памятника СМИ написали накануне вечером.Сейчас решается вопрос о передаче материалов этого дела из полиции в СК для дальнейшего рассмотрения и принятия процессуального решения.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, краснодарский край, вандализм, происшествия