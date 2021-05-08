https://ria.ru/20210508/memorial-1731456173.html

В Краснодарском крае вандалы повредили военный мемориал

В Краснодарском крае вандалы повредили военный мемориал

Вандалы повредили военный мемориал на горе Семашко в Краснодарском крае, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T04:43

2021-05-08T04:43

2021-05-08T11:34

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

краснодарский край

вандализм

происшествия

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Вандалы повредили военный мемориал на горе Семашко в Краснодарском крае, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.О разрушении памятника СМИ написали накануне вечером.Сейчас решается вопрос о передаче материалов этого дела из полиции в СК для дальнейшего рассмотрения и принятия процессуального решения.

https://ria.ru/20210406/zaderzhanie-1727112180.html

россия

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краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, краснодарский край, вандализм, происшествия