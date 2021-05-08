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В Краснодарском крае вандалы повредили военный мемориал
В Краснодарском крае вандалы повредили военный мемориал
Вандалы повредили военный мемориал на горе Семашко в Краснодарском крае, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T04:43
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
краснодарский край
вандализм
происшествия
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Вандалы повредили военный мемориал на горе Семашко в Краснодарском крае, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.О разрушении памятника СМИ написали накануне вечером.Сейчас решается вопрос о передаче материалов этого дела из полиции в СК для дальнейшего рассмотрения и принятия процессуального решения.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, краснодарский край, вандализм, происшествия

В Краснодарском крае вандалы повредили военный мемориал

04:43 08.05.2021 (обновлено: 11:34 08.05.2021)
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Вандалы повредили военный мемориал на горе Семашко в Краснодарском крае, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
О разрушении памятника СМИ написали накануне вечером.
© СК РФ по Краснодарскому краюРазрушение неизвестными военного мемориала на горе Семашхо, Краснодарский край
Разрушение неизвестными военного мемориала на горе Семашхо, Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© СК РФ по Краснодарскому краю
Разрушение неизвестными военного мемориала на горе Семашхо, Краснодарский край

"Разбиты памятные таблички мемориала, который был установлен в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года, являвшейся составной частью битвы за Кавказ", — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о передаче материалов этого дела из полиции в СК для дальнейшего рассмотрения и принятия процессуального решения.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваКраснодарский крайВандализмПроисшествия
 
 
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