https://ria.ru/20210508/manizha-1731479507.html

Манижа провела первую репетицию "Евровидения" на сцене Ahoy в Роттердаме

Манижа провела первую репетицию "Евровидения" на сцене Ahoy в Роттердаме

Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе "Евровидение", провела первую репетицию на сцене Ahoy в Роттердаме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T13:14

2021-05-08T13:14

2021-05-08T13:14

культура

роттердам

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РОТТЕРДАМ, 8 мая - РИА Новости. Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе "Евровидение", провела первую репетицию на сцене Ahoy в Роттердаме, передает корреспондент РИА Новости.Манижа выступила с песней Russian Woman, открыв номер в платье из пестрых лоскутов, собранных со всей страны. Фоном стал коллаж видеозаписей российских женщин и девушек, исполняющих композицию в домашних условиях. Репетиция состоялась без каких-либо срывов и накладок.Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступит на нем с песней Russian Woman.

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/manizha-1731211460.html

роттердам

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роттердам