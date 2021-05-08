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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210508/manizha-1731479507.html
Манижа провела первую репетицию "Евровидения" на сцене Ahoy в Роттердаме
Манижа провела первую репетицию "Евровидения" на сцене Ahoy в Роттердаме
Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе "Евровидение", провела первую репетицию на сцене Ahoy в Роттердаме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T13:14
2021-05-08T13:14
культура
роттердам
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РОТТЕРДАМ, 8 мая - РИА Новости. Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе "Евровидение", провела первую репетицию на сцене Ahoy в Роттердаме, передает корреспондент РИА Новости.Манижа выступила с песней Russian Woman, открыв номер в платье из пестрых лоскутов, собранных со всей страны. Фоном стал коллаж видеозаписей российских женщин и девушек, исполняющих композицию в домашних условиях. Репетиция состоялась без каких-либо срывов и накладок.Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступит на нем с песней Russian Woman.
https://radiosputnik.ria.ru/20210505/manizha-1731211460.html
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роттердам

Манижа провела первую репетицию "Евровидения" на сцене Ahoy в Роттердаме

13:14 08.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевица Manizha
Певица Manizha - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РОТТЕРДАМ, 8 мая - РИА Новости. Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе "Евровидение", провела первую репетицию на сцене Ahoy в Роттердаме, передает корреспондент РИА Новости.
Манижа выступила с песней Russian Woman, открыв номер в платье из пестрых лоскутов, собранных со всей страны. Фоном стал коллаж видеозаписей российских женщин и девушек, исполняющих композицию в домашних условиях. Репетиция состоялась без каких-либо срывов и накладок.
Кадр видео Manizha - Russian Woman - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 16:12
Лазарев назвал причины будущего провала Манижи на "Евровидении"
Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступит на нем с песней Russian Woman.
 
КультураРоттердам
 
 
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