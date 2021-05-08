https://ria.ru/20210508/kurgan-1731487164.html

Житель Кургана пострадал из-за неосторожности с охотничьим снаряжением

Житель Кургана пострадал из-за неосторожности с охотничьим снаряжением

Виктор Бельцов. Один человек пострадал при хлопке в результате неосторожного обращения с охотничьим снаряжением в 10-этажном жилом доме в Кургане, рассказали... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T14:37

2021-05-08T14:37

2021-05-08T14:37

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

курган

происшествия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Виктор Бельцов. Один человек пострадал при хлопке в результате неосторожного обращения с охотничьим снаряжением в 10-этажном жилом доме в Кургане, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.По его словам, пострадал один человек. Последующего горения в результате хлопка не последовало. С верхних этажей жилого дома были эвакуированы восемь человек."В квартире пострадавшего повреждены окна. Конструкции дома не повреждены", - добавил собеседник агентства, отметив, что обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20210406/ubiystvo-1727059801.html

россия

курган

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курган, происшествия