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Житель Кургана пострадал из-за неосторожности с охотничьим снаряжением
Житель Кургана пострадал из-за неосторожности с охотничьим снаряжением
Виктор Бельцов. Один человек пострадал при хлопке в результате неосторожного обращения с охотничьим снаряжением в 10-этажном жилом доме в Кургане, рассказали... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T14:37
2021-05-08T14:37
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курган
происшествия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Виктор Бельцов. Один человек пострадал при хлопке в результате неосторожного обращения с охотничьим снаряжением в 10-этажном жилом доме в Кургане, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.По его словам, пострадал один человек. Последующего горения в результате хлопка не последовало. С верхних этажей жилого дома были эвакуированы восемь человек."В квартире пострадавшего повреждены окна. Конструкции дома не повреждены", - добавил собеседник агентства, отметив, что обстоятельства происшествия выясняются.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курган, происшествия

Житель Кургана пострадал из-за неосторожности с охотничьим снаряжением

14:37 08.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Виктор Бельцов. Один человек пострадал при хлопке в результате неосторожного обращения с охотничьим снаряжением в 10-этажном жилом доме в Кургане, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"В результате неосторожного обращения с охотничьим снаряжением произошел хлопок в квартире на восьмом этаже 10-этажного жилого дома на улице Константина Мяготина", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадал один человек. Последующего горения в результате хлопка не последовало. С верхних этажей жилого дома были эвакуированы восемь человек.
"В квартире пострадавшего повреждены окна. Конструкции дома не повреждены", - добавил собеседник агентства, отметив, что обстоятельства происшествия выясняются.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КурганПроисшествия
 
 
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