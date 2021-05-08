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В Москве за сутки госпитализировали 1192 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1192 человека с COVID-19
Почти 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T11:18
2021-05-08T11:18
2021-05-08T11:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Почти 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 2482 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 006 542.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, москва