https://ria.ru/20210508/kapitulyatsiya-1731459514.html
Акт о капитуляции: последние мгновения Третьего Рейха
Акт о капитуляции: последние мгновения Третьего Рейха
8 мая 1945 года, был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
2021-05-08T08:14
2021-05-08T08:14
2021-05-08T08:14
вторая мировая война (1939-1945)
европа
ссср
видео
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Церемония подписания состоялась в 22:43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0:43). Из-за этой разницы во времени День окончания Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России – 9 мая. Ныне в Карлсхорсте, где состоялось это историческое событие, действует российско-германский Музей Капитуляции.
европа
ссср
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Акт о капитуляции: последние мгновения Третьего Рейха
8 мая 1945 года, был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Церемония подписания состоялась в 22:43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0:43). Из-за этой разницы во времени День окончания Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России – 9 мая.
Ныне в Карлсхорсте, где состоялось это историческое событие, действует российско-германский Музей Капитуляции.
2021-05-08T08:14
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PT2M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, вторая мировая война (1939-1945), европа, ссср, видео
Акт о капитуляции: последние мгновения Третьего Рейха
8 мая 1945 года, был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.