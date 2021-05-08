https://ria.ru/20210508/kapitulyatsiya-1731459514.html

Акт о капитуляции: последние мгновения Третьего Рейха

Акт о капитуляции: последние мгновения Третьего Рейха

8 мая 1945 года, был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

2021-05-08T08:14

2021-05-08T08:14

2021-05-08T08:14

вторая мировая война (1939-1945)

европа

ссср

видео

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Церемония подписания состоялась в 22:43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0:43). Из-за этой разницы во времени День окончания Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России – 9 мая. Ныне в Карлсхорсте, где состоялось это историческое событие, действует российско-германский Музей Капитуляции.

европа

ссср

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Акт о капитуляции: последние мгновения Третьего Рейха 8 мая 1945 года, был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Церемония подписания состоялась в 22:43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0:43). Из-за этой разницы во времени День окончания Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России – 9 мая. Ныне в Карлсхорсте, где состоялось это историческое событие, действует российско-германский Музей Капитуляции. 2021-05-08T08:14 true PT2M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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видео, вторая мировая война (1939-1945), европа, ссср, видео