https://ria.ru/20210508/futbolisty-1731486410.html

Футболисты ЦСКА и "Краснодара" поддержат ветеранов войны

Футболисты ЦСКА и "Краснодара" поддержат ветеранов войны

Футболисты ЦСКА и "Краснодара" во встрече в субботу в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги выйдут на поле с красной гвоздикой на форме – символом... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T14:29

2021-05-08T14:29

2021-05-08T14:29

вэб

благотворительный фонд "память поколений"

день победы

цска

общество

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Футболисты ЦСКА и "Краснодара" во встрече в субботу в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги выйдут на поле с красной гвоздикой на форме – символом одноименной акции благотворительного фонда "Память поколений", сообщает пресс-служба фонда. Благотворительный фонд "Память поколений" помогает российским ветеранам всех войн и конфликтов. За время существования фонд оказал помощь более 15 тысячам человек на сумму около 1,7 миллиарда рублей. Акция "Красная гвоздика" проводится совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ. Вырученные в рамках акции деньги пойдут на закупку слуховых аппаратов и электрических инвалидных колясок для ветеранов Великой Отечественной войны. Купить значок с красной гвоздикой и поддержать ветеранов сможет любой болельщик у волонтеров акции на стадионе."Такие совместные проекты показывают: сделать доброе дело не так уж и сложно, а объединившись, люди могут больше, чем каждый в отдельности. Именно такая общая поддержка и нужна ветеранам нашей страны", — привели в фонде слова гендиректора ПФК ЦСКА Романа Бабаева.Как отметила исполнительный директор фонда "Память поколений" Екатерина Круглова, это уже не первая совместная акция фонда и ЦСКА."Мы также призываем всех неравнодушных не только помнить о ветеранах, но и действовать — благодаря участию в акции многие из них смогут получить высокотехнологичную помощь и сделать свою жизнь лучше", — подчеркнула Круглова.

https://ria.ru/20210507/pobeda-1731437715.html

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вэб, благотворительный фонд "память поколений", день победы, цска, общество