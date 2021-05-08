Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210508/futbolisty-1731486410.html
Футболисты ЦСКА и "Краснодара" поддержат ветеранов войны
Футболисты ЦСКА и "Краснодара" поддержат ветеранов войны
Футболисты ЦСКА и "Краснодара" во встрече в субботу в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги выйдут на поле с красной гвоздикой на форме – символом... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T14:29
2021-05-08T14:29
вэб
благотворительный фонд "память поколений"
день победы
цска
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151928/72/1519287234_0:104:1500:948_1920x0_80_0_0_1efd2986da1ae9598285c02384a100bb.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Футболисты ЦСКА и "Краснодара" во встрече в субботу в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги выйдут на поле с красной гвоздикой на форме – символом одноименной акции благотворительного фонда "Память поколений", сообщает пресс-служба фонда. Благотворительный фонд "Память поколений" помогает российским ветеранам всех войн и конфликтов. За время существования фонд оказал помощь более 15 тысячам человек на сумму около 1,7 миллиарда рублей. Акция "Красная гвоздика" проводится совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ. Вырученные в рамках акции деньги пойдут на закупку слуховых аппаратов и электрических инвалидных колясок для ветеранов Великой Отечественной войны. Купить значок с красной гвоздикой и поддержать ветеранов сможет любой болельщик у волонтеров акции на стадионе."Такие совместные проекты показывают: сделать доброе дело не так уж и сложно, а объединившись, люди могут больше, чем каждый в отдельности. Именно такая общая поддержка и нужна ветеранам нашей страны", — привели в фонде слова гендиректора ПФК ЦСКА Романа Бабаева.Как отметила исполнительный директор фонда "Память поколений" Екатерина Круглова, это уже не первая совместная акция фонда и ЦСКА."Мы также призываем всех неравнодушных не только помнить о ветеранах, но и действовать — благодаря участию в акции многие из них смогут получить высокотехнологичную помощь и сделать свою жизнь лучше", — подчеркнула Круглова.
https://ria.ru/20210507/pobeda-1731437715.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151928/72/1519287234_39:0:1462:1067_1920x0_80_0_0_177b42e63ee54d4ff1cf8843de21d66c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вэб, благотворительный фонд "память поколений", день победы, цска, общество

Футболисты ЦСКА и "Краснодара" поддержат ветеранов войны

14:29 08.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов«Память поколений» проведет акцию «Красная гвоздика» во всех городах России
«Память поколений» проведет акцию «Красная гвоздика» во всех городах России - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Футболисты ЦСКА и "Краснодара" во встрече в субботу в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги выйдут на поле с красной гвоздикой на форме – символом одноименной акции благотворительного фонда "Память поколений", сообщает пресс-служба фонда.
Благотворительный фонд "Память поколений" помогает российским ветеранам всех войн и конфликтов. За время существования фонд оказал помощь более 15 тысячам человек на сумму около 1,7 миллиарда рублей. Акция "Красная гвоздика" проводится совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ. Вырученные в рамках акции деньги пойдут на закупку слуховых аппаратов и электрических инвалидных колясок для ветеранов Великой Отечественной войны.

"Вот уже пятый год с апреля по июнь фонд “Память поколений” распространяет значки в виде красной гвоздики под девизом “Я помню. Я помогаю”. Только в Москве и Московской области за время своего существования фонд оказал помощь 3268 ветеранам на общую сумму более 240 миллионов рублей", — пояснили в пресс-службе.

Купить значок с красной гвоздикой и поддержать ветеранов сможет любой болельщик у волонтеров акции на стадионе.
Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 20:26
Ветеран рассказала о самом ярком воспоминании о войне
"Такие совместные проекты показывают: сделать доброе дело не так уж и сложно, а объединившись, люди могут больше, чем каждый в отдельности. Именно такая общая поддержка и нужна ветеранам нашей страны", — привели в фонде слова гендиректора ПФК ЦСКА Романа Бабаева.
Как отметила исполнительный директор фонда "Память поколений" Екатерина Круглова, это уже не первая совместная акция фонда и ЦСКА.
"Мы также призываем всех неравнодушных не только помнить о ветеранах, но и действовать — благодаря участию в акции многие из них смогут получить высокотехнологичную помощь и сделать свою жизнь лучше", — подчеркнула Круглова.
От первого дня войны до знамени над Рейхстагом: великие фронтовые снимки
© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанк

"Комбат" Макса Альперта — одна из самых выразительных и эмоциональных фотографий Великой Отечественной войны, ставшая символом героизма. На снимке 1942 года младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко вместо раненого командира роты поднимает бойцов в контратаку.

Комбат
1 из 25

"Комбат" Макса Альперта — одна из самых выразительных и эмоциональных фотографий Великой Отечественной войны, ставшая символом героизма. На снимке 1942 года младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко вместо раненого командира роты поднимает бойцов в контратаку.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанк

Мастер фоторепортажа Макс Альперт в годы войны работал на фронте и в тылу. Кадр под названием "В родное село" он сделал в Орловской области. Женщины с детьми возвращаются домой по разбитой дороге, не зная, что их ждет в родных местах.

Советские женщины и дети возвращаются домой
2 из 25

Мастер фоторепортажа Макс Альперт в годы войны работал на фронте и в тылу. Кадр под названием "В родное село" он сделал в Орловской области. Женщины с детьми возвращаются домой по разбитой дороге, не зная, что их ждет в родных местах.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанк

"От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С "лейкой" и с блокнотом, а то и с пулеметом сквозь огонь и стужу мы прошли..." — написал в 1943 году о военных корреспондентах Константин Симонов.

Разведчики форсируют кубанские плавни
3 из 25

"От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С "лейкой" и с блокнотом, а то и с пулеметом сквозь огонь и стужу мы прошли..." — написал в 1943 году о военных корреспондентах Константин Симонов.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

"Первый день войны". Фотограф Евгений Халдей 22 июня 1941 года приехал в Москву и по дороге с вокзала запечатлел исторический момент: жители столицы прямо на улице слушали сообщение по радио о вероломном нападении фашистской Германии.

Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии
4 из 25

"Первый день войны". Фотограф Евгений Халдей 22 июня 1941 года приехал в Москву и по дороге с вокзала запечатлел исторический момент: жители столицы прямо на улице слушали сообщение по радио о вероломном нападении фашистской Германии.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Яков Рюмкин / Перейти в фотобанк

Война — это не только атаки и сражения, но и "Мирные воспоминания". Кадр с таким названием прославил фотографа Якова Рюмкина, который воевал с первого до последнего дня Великой Отечественной и самые известные свои снимки сделал в Сталинграде.

Мирные воспоминания. Сталинград, 1943 год
5 из 25

Война — это не только атаки и сражения, но и "Мирные воспоминания". Кадр с таким названием прославил фотографа Якова Рюмкина, который воевал с первого до последнего дня Великой Отечественной и самые известные свои снимки сделал в Сталинграде.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанк

И все же главные события разворачивались на фронте, и военные фотокорреспонденты вместе с солдатами шли в атаку и участвовали в штурмах.

"Артиллерийский расчет ведет огонь по врагу. Северный Кавказ". Фото Макса Альперта.

Артиллерийский расчет ведет огонь по врагу. Северный Кавказ
6 из 25

И все же главные события разворачивались на фронте, и военные фотокорреспонденты вместе с солдатами шли в атаку и участвовали в штурмах.

"Артиллерийский расчет ведет огонь по врагу. Северный Кавказ". Фото Макса Альперта.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Фотограф Евгений Халдей все 1418 дней войны прошел с камерой от Мурманска до Берлина. Участвовал в освобождении Севастополя, штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии.

Зенитчики охраняют небо над освобожденным Севастополем
7 из 25

Фотограф Евгений Халдей все 1418 дней войны прошел с камерой от Мурманска до Берлина. Участвовал в освобождении Севастополя, штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанк

Всеволод Тарасевич с 1934 года жил в Ленинграде и в годы войны вел фотодневник блокады.

На снимке: жители осажденного города возле разбитого водопровода на обледенелой улице.

Жители блокадного Ленинграда набирают воду из разбитого водопровода на обледенелой улице
8 из 25

Всеволод Тарасевич с 1934 года жил в Ленинграде и в годы войны вел фотодневник блокады.

На снимке: жители осажденного города возле разбитого водопровода на обледенелой улице.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Фоторепортер Анатолий Гаранин в Великую Отечественную работал в газете "Фронтовая иллюстрация", снимал боевые действия и быт красноармейцев.

На фото: танковый полк перед отправкой на фронт. Москва, июнь 1941 года.

Танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина
9 из 25

Фоторепортер Анатолий Гаранин в Великую Отечественную работал в газете "Фронтовая иллюстрация", снимал боевые действия и быт красноармейцев.

На фото: танковый полк перед отправкой на фронт. Москва, июнь 1941 года.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Знаменитый кадр Гаранина "Смерть солдата", напоминающий о хрупкости мира и о том, какой ценой он оплачен, относится к редчайшим документам фронтового репортажа.

Смерть солдата
10 из 25

Знаменитый кадр Гаранина "Смерть солдата", напоминающий о хрупкости мира и о том, какой ценой он оплачен, относится к редчайшим документам фронтового репортажа.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Гаранин в своих работах нередко обращал внимание на жизнь в тылу и людей, не щадивших себя ради мирного будущего.

Аэростаты на Невском проспекте в Ленинграде. 1941 год
11 из 25

Гаранин в своих работах нередко обращал внимание на жизнь в тылу и людей, не щадивших себя ради мирного будущего.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Лучшие кадры фотографа несут в себе суровую правду о войне.

На фото: мать укрывает ребенка во время обстрела. Деревня Красная Слобода, Брянский фронт, 1941 год.

Мать укрывает своего ребенка во время обстрела. Деревня Красная слобода, Брянский фронт 1941 год
12 из 25

Лучшие кадры фотографа несут в себе суровую правду о войне.

На фото: мать укрывает ребенка во время обстрела. Деревня Красная Слобода, Брянский фронт, 1941 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Анатолий Гаранин отдал фотоискусству 57 лет жизни. Его архив хранится в МИА "Россия сегодня".

Колонны бойцов движутся на фронт. Москва. 23 июня 1941
13 из 25

Анатолий Гаранин отдал фотоискусству 57 лет жизни. Его архив хранится в МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Снимки одного из главных фотографов Великой Отечественной войны Евгения Халдея знает без преувеличения весь мир. Во время Нюрнбергского процесса его работы служили доказательствами преступлений фашизма.

Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
14 из 25

Снимки одного из главных фотографов Великой Отечественной войны Евгения Халдея знает без преувеличения весь мир. Во время Нюрнбергского процесса его работы служили доказательствами преступлений фашизма.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем. Фото Евгения Халдея.

Истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем
15 из 25

Истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем. Фото Евгения Халдея.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанк

Фотограф Макс Альперт во время войны побывал на Кавказе и Украине, в Белоруссии, Польше и Чехословакии. Он умел схватить самую суть события и в одном кадре выразить всю боль и весь страх, которые только можно испытать.

На фото: белорусская деревня, дотла сожженная гитлеровцами.

Гитлеровцы сожгли дотла белорусскую деревню
16 из 25

Фотограф Макс Альперт во время войны побывал на Кавказе и Украине, в Белоруссии, Польше и Чехословакии. Он умел схватить самую суть события и в одном кадре выразить всю боль и весь страх, которые только можно испытать.

На фото: белорусская деревня, дотла сожженная гитлеровцами.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Работы фронтовых фотографов стали настоящими документами эпохи. Один из них — пленные немцы в Подмосковье, декабрь 1941 года. Кадр Анатолия Гаранина.

Пленные немцы в Подмосковье
17 из 25

Работы фронтовых фотографов стали настоящими документами эпохи. Один из них — пленные немцы в Подмосковье, декабрь 1941 года. Кадр Анатолия Гаранина.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг / Перейти в фотобанк

Марк Марков-Гринберг в первые дни войны ушел на фронт рядовым, с 1943 года был фоторепортером газеты "Слово бойца". Внимательный и вдумчивый, он подмечал мельчайшие детали и умел добиться максимального воздействия на зрителя.

Советские воины разбирают почту. 2-ой Белорусский фронт
18 из 25

Марк Марков-Гринберг в первые дни войны ушел на фронт рядовым, с 1943 года был фоторепортером газеты "Слово бойца". Внимательный и вдумчивый, он подмечал мельчайшие детали и умел добиться максимального воздействия на зрителя.

© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг / Перейти в фотобанк

Фоторепортажи Маркова-Гринберга убеждали, поражали, его героям невозможно было не сопереживать.

Брянский фронт. На учениях. Танк переходит окоп с солдатами. Фото Марка Маркова-Гринберга.

Танк переходит окоп с солдатами
19 из 25

Фоторепортажи Маркова-Гринберга убеждали, поражали, его героям невозможно было не сопереживать.

Брянский фронт. На учениях. Танк переходит окоп с солдатами. Фото Марка Маркова-Гринберга.

© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Многие фотографии военных корреспондентов стали классикой и вошли в учебники и энциклопедии в качестве иллюстраций.

Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю. Фото Евгения Халдея.

Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю
20 из 25

Многие фотографии военных корреспондентов стали классикой и вошли в учебники и энциклопедии в качестве иллюстраций.

Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю. Фото Евгения Халдея.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Советские автоматчики ведут бой на Графской пристани. Автор фото — Евгений Халдей.

Советские автоматчики ведут бой на Графской пристани
21 из 25

Советские автоматчики ведут бой на Графской пристани. Автор фото — Евгений Халдей.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Участница Великой Отечественной войны Мария Шальнева в мае 1945 года направляла военную технику, двигавшуюся по Александерплац в Берлине. В одной из машин ехал фотограф Евгений Халдей. Мгновение — и улыбчивая девушка стала "Регулировщицей Победы".

Военная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине
22 из 25

Участница Великой Отечественной войны Мария Шальнева в мае 1945 года направляла военную технику, двигавшуюся по Александерплац в Берлине. В одной из машин ехал фотограф Евгений Халдей. Мгновение — и улыбчивая девушка стала "Регулировщицей Победы".

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанк

Исторический Парад Победы 1945 года и сегодня ассоциируется со снимком Макса Альперта: знамена немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений, падают к стенам Кремля в знак поражения агрессора.

Знамена поверженных фашистских армий падают к стенам Кремля. Москва. 1945 год
23 из 25

Исторический Парад Победы 1945 года и сегодня ассоциируется со снимком Макса Альперта: знамена немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений, падают к стенам Кремля в знак поражения агрессора.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

А начало войны — с лучами прожекторов на фотографии Анатолия Гаранина, освещающими небо над Москвой в июне 1941 года. Никто и предположить не мог, какое страшное четырехлетие они предвещают.

Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Москва, июнь 1941 год
24 из 25

А начало войны — с лучами прожекторов на фотографии Анатолия Гаранина, освещающими небо над Москвой в июне 1941 года. Никто и предположить не мог, какое страшное четырехлетие они предвещают.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Кадр "Знамя над Рейхстагом", созданный в мае 1945 года, стал настоящим символом Победы. Фотограф Евгений Халдей начал готовиться к съемке еще дома, в Москве. Красное полотнище сшил из скатерти, а когда прилетел в Берлин, вместе с тремя бойцами забрался на крышу полуразрушенного здания, чтобы водрузить флаг. Один из бойцов встал на самый край крыши, а другой держал его за сапоги.

Знамя Победы над Берлином
25 из 25

Кадр "Знамя над Рейхстагом", созданный в мае 1945 года, стал настоящим символом Победы. Фотограф Евгений Халдей начал готовиться к съемке еще дома, в Москве. Красное полотнище сшил из скатерти, а когда прилетел в Берлин, вместе с тремя бойцами забрался на крышу полуразрушенного здания, чтобы водрузить флаг. Один из бойцов встал на самый край крыши, а другой держал его за сапоги.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
1 из 25

"Комбат" Макса Альперта — одна из самых выразительных и эмоциональных фотографий Великой Отечественной войны, ставшая символом героизма. На снимке 1942 года младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко вместо раненого командира роты поднимает бойцов в контратаку.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
2 из 25

Мастер фоторепортажа Макс Альперт в годы войны работал на фронте и в тылу. Кадр под названием "В родное село" он сделал в Орловской области. Женщины с детьми возвращаются домой по разбитой дороге, не зная, что их ждет в родных местах.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
3 из 25

"От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С "лейкой" и с блокнотом, а то и с пулеметом сквозь огонь и стужу мы прошли..." — написал в 1943 году о военных корреспондентах Константин Симонов.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
4 из 25

"Первый день войны". Фотограф Евгений Халдей 22 июня 1941 года приехал в Москву и по дороге с вокзала запечатлел исторический момент: жители столицы прямо на улице слушали сообщение по радио о вероломном нападении фашистской Германии.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
5 из 25

Война — это не только атаки и сражения, но и "Мирные воспоминания". Кадр с таким названием прославил фотографа Якова Рюмкина, который воевал с первого до последнего дня Великой Отечественной и самые известные свои снимки сделал в Сталинграде.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
Перейти в фотобанк
6 из 25

И все же главные события разворачивались на фронте, и военные фотокорреспонденты вместе с солдатами шли в атаку и участвовали в штурмах.

"Артиллерийский расчет ведет огонь по врагу. Северный Кавказ". Фото Макса Альперта.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
7 из 25

Фотограф Евгений Халдей все 1418 дней войны прошел с камерой от Мурманска до Берлина. Участвовал в освобождении Севастополя, штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
8 из 25

Всеволод Тарасевич с 1934 года жил в Ленинграде и в годы войны вел фотодневник блокады.

На снимке: жители осажденного города возле разбитого водопровода на обледенелой улице.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в фотобанк
9 из 25

Фоторепортер Анатолий Гаранин в Великую Отечественную работал в газете "Фронтовая иллюстрация", снимал боевые действия и быт красноармейцев.

На фото: танковый полк перед отправкой на фронт. Москва, июнь 1941 года.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
10 из 25

Знаменитый кадр Гаранина "Смерть солдата", напоминающий о хрупкости мира и о том, какой ценой он оплачен, относится к редчайшим документам фронтового репортажа.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
11 из 25

Гаранин в своих работах нередко обращал внимание на жизнь в тылу и людей, не щадивших себя ради мирного будущего.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
12 из 25

Лучшие кадры фотографа несут в себе суровую правду о войне.

На фото: мать укрывает ребенка во время обстрела. Деревня Красная Слобода, Брянский фронт, 1941 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
13 из 25

Анатолий Гаранин отдал фотоискусству 57 лет жизни. Его архив хранится в МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
14 из 25

Снимки одного из главных фотографов Великой Отечественной войны Евгения Халдея знает без преувеличения весь мир. Во время Нюрнбергского процесса его работы служили доказательствами преступлений фашизма.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
15 из 25

Истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем. Фото Евгения Халдея.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
16 из 25

Фотограф Макс Альперт во время войны побывал на Кавказе и Украине, в Белоруссии, Польше и Чехословакии. Он умел схватить самую суть события и в одном кадре выразить всю боль и весь страх, которые только можно испытать.

На фото: белорусская деревня, дотла сожженная гитлеровцами.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
17 из 25

Работы фронтовых фотографов стали настоящими документами эпохи. Один из них — пленные немцы в Подмосковье, декабрь 1941 года. Кадр Анатолия Гаранина.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
18 из 25

Марк Марков-Гринберг в первые дни войны ушел на фронт рядовым, с 1943 года был фоторепортером газеты "Слово бойца". Внимательный и вдумчивый, он подмечал мельчайшие детали и умел добиться максимального воздействия на зрителя.

© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг
Перейти в фотобанк
19 из 25

Фоторепортажи Маркова-Гринберга убеждали, поражали, его героям невозможно было не сопереживать.

Брянский фронт. На учениях. Танк переходит окоп с солдатами. Фото Марка Маркова-Гринберга.

© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг
Перейти в фотобанк
20 из 25

Многие фотографии военных корреспондентов стали классикой и вошли в учебники и энциклопедии в качестве иллюстраций.

Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю. Фото Евгения Халдея.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
21 из 25

Советские автоматчики ведут бой на Графской пристани. Автор фото — Евгений Халдей.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
22 из 25

Участница Великой Отечественной войны Мария Шальнева в мае 1945 года направляла военную технику, двигавшуюся по Александерплац в Берлине. В одной из машин ехал фотограф Евгений Халдей. Мгновение — и улыбчивая девушка стала "Регулировщицей Победы".

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
23 из 25

Исторический Парад Победы 1945 года и сегодня ассоциируется со снимком Макса Альперта: знамена немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений, падают к стенам Кремля в знак поражения агрессора.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
24 из 25

А начало войны — с лучами прожекторов на фотографии Анатолия Гаранина, освещающими небо над Москвой в июне 1941 года. Никто и предположить не мог, какое страшное четырехлетие они предвещают.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
25 из 25

Кадр "Знамя над Рейхстагом", созданный в мае 1945 года, стал настоящим символом Победы. Фотограф Евгений Халдей начал готовиться к съемке еще дома, в Москве. Красное полотнище сшил из скатерти, а когда прилетел в Берлин, вместе с тремя бойцами забрался на крышу полуразрушенного здания, чтобы водрузить флаг. Один из бойцов встал на самый край крыши, а другой держал его за сапоги.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
 
ВЭББлаготворительный фонд "Память поколений"День ПобедыЦСКАОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева
02:34В Израиле заявили о пуске ракеты со стороны сектора Газа
02:22Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло почти 300 человек
02:16В США заявили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море
02:15Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции
02:15Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе
02:10Россиянам предложили полезную замену шашлыку
02:09Полиция раскрыла подробности стрельбы с пострадавшими в центре Нью-Йорка
01:34Пушков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы
01:32Экономист назвал продукты, которые могут подорожать в ближайшее время
01:17В центре Нью-Йорка неизвестный выстрелил в женщину и ребенка
01:15Аналитик рассказал, чем опасна покупка долларов
01:11В РПЦ разъяснили смысл Антипасхи
01:01Ближневосточный "квартет" оценил ситуацию в Восточном Иерусалиме
00:52В Крыму произошел пожар в деревянном жилом доме
00:42Главы МВД и СК поздравили ветеранов с Днем Победы
00:32Президент Сербии рассказал, какой видит Сербию в случае вступления в ЕС
00:17Космонавты поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта МКС
00:14В Москве пройдет Парад Победы с участием более 12 тысяч военных
00:11Матвиенко поздравила россиян с Днем Победы
Лента новостейМолния