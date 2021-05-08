https://ria.ru/20210508/donbass-1731485506.html

В ДНР рассказали об обстановке в преддверии Дня Победы

В ДНР рассказали об обстановке в преддверии Дня Победы

Ситуация в Донецке и других городах самопровозглашенной Донецкой народной республики в преддверии празднования 76-й годовщины победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T14:11

2021-05-08T14:11

2021-05-08T14:11

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

оон

в мире

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Ситуация в Донецке и других городах самопровозглашенной Донецкой народной республики в преддверии празднования 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне спокойная, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время ситуация в Донецке и ряде других крупных городов ДНР спокойная. Коммунальные службы проводят подготовку к торжественным мероприятиям. Работают парки отдыха, торговые центры, общественный транспорт и экстренные службы работают в штатном режиме."В Донецке и других крупных городах сохраняется спокойная ситуация. Несмотря на это, на некоторых участках линии соприкосновения продолжают отмечаться факты нарушений режима прекращения огня со стороны противника. Вчера вооружённые формирования Украины открыли огонь в направлении детского сада на окраине Донецка. По счастливой случайности обошлось без жертв", - сказал РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.Ранее сообщалось о двух фактах нарушения перемирия со стороны украинских силовиков. Утром в субботу был зафиксирован минометный обстрел окраин Горловки и обстрел из зенитной установки окраин Донецка.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире