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В ДНР рассказали об обстановке в преддверии Дня Победы
В ДНР рассказали об обстановке в преддверии Дня Победы
Ситуация в Донецке и других городах самопровозглашенной Донецкой народной республики в преддверии празднования 76-й годовщины победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T14:11
2021-05-08T14:11
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
в мире
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Ситуация в Донецке и других городах самопровозглашенной Донецкой народной республики в преддверии празднования 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне спокойная, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время ситуация в Донецке и ряде других крупных городов ДНР спокойная. Коммунальные службы проводят подготовку к торжественным мероприятиям. Работают парки отдыха, торговые центры, общественный транспорт и экстренные службы работают в штатном режиме."В Донецке и других крупных городах сохраняется спокойная ситуация. Несмотря на это, на некоторых участках линии соприкосновения продолжают отмечаться факты нарушений режима прекращения огня со стороны противника. Вчера вооружённые формирования Украины открыли огонь в направлении детского сада на окраине Донецка. По счастливой случайности обошлось без жертв", - сказал РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.Ранее сообщалось о двух фактах нарушения перемирия со стороны украинских силовиков. Утром в субботу был зафиксирован минометный обстрел окраин Горловки и обстрел из зенитной установки окраин Донецка.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

В ДНР рассказали об обстановке в преддверии Дня Победы

14:11 08.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПустые детские качели в поселке Золотое Луганской Народной Республики
Пустые детские качели в поселке Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Ситуация в Донецке и других городах самопровозглашенной Донецкой народной республики в преддверии празднования 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время ситуация в Донецке и ряде других крупных городов ДНР спокойная. Коммунальные службы проводят подготовку к торжественным мероприятиям. Работают парки отдыха, торговые центры, общественный транспорт и экстренные службы работают в штатном режиме.
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"В Донецке и других крупных городах сохраняется спокойная ситуация. Несмотря на это, на некоторых участках линии соприкосновения продолжают отмечаться факты нарушений режима прекращения огня со стороны противника. Вчера вооружённые формирования Украины открыли огонь в направлении детского сада на окраине Донецка. По счастливой случайности обошлось без жертв", - сказал РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.
Ранее сообщалось о двух фактах нарушения перемирия со стороны украинских силовиков. Утром в субботу был зафиксирован минометный обстрел окраин Горловки и обстрел из зенитной установки окраин Донецка.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
 
 
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