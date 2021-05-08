https://ria.ru/20210508/chinovniki-1731458147.html

Россияне назвали профессии с самыми неоправданно высокими зарплатами

Россияне назвали профессии с самыми неоправданно высокими зарплатами

Почти 80% россиян считают зарплаты чиновников неоправданно высокими, следует из исследования сервиса "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T07:10

2021-05-08T07:10

2021-05-08T12:03

работа.ру

россия

чиновники

москва

исследование

зарплата

общество

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Почти 80% россиян считают зарплаты чиновников неоправданно высокими, следует из исследования сервиса "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.В опросе приняли участие более пяти тысяч респондентов из всех регионов страны.Почти каждый пятый опрошенный указал, что слишком много получают юристы (22%), менеджеры по продажам (21%) и IT-специалисты (21%).Менее 20% жителей России считают, что чересчур большие заработки у маркетологов (17%) и дизайнеров (11%). А менее 10% жителей России высказали мнение, что слишком высокие зарплаты у бухгалтеров (5%), врачей (4%), инженеров (1%) и преподавателей (1%).В варианте "Другое" респонденты чаще всего выбирали артистов и спортсменов.По мнению жителей России, чиновники должны зарабатывать около 88,9 тысячи рублей в месяц. Топ-менеджеры — 103,2 тысячи, а риелторы — 76,6 тысячи рублей. Финансисты, по мнению респондентов, заслуживают зарплату в размере 102,3 тысячи, юристы — 95,9 тысячи, а менеджеры по продажам — 91,2 тысячи рублей. Самой высокой после "понижения" оказалась зарплата IT-специалистов — 108,6 тысячи рублей.

https://ria.ru/20210507/zarplata-1731373881.html

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работа.ру, россия, чиновники, москва, исследование, зарплата, общество