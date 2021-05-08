https://ria.ru/20210508/chinovniki-1731458147.html
Россияне назвали профессии с самыми неоправданно высокими зарплатами
Россияне назвали профессии с самыми неоправданно высокими зарплатами
Почти 80% россиян считают зарплаты чиновников неоправданно высокими, следует из исследования сервиса "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T07:10
2021-05-08T07:10
2021-05-08T12:03
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Почти 80% россиян считают зарплаты чиновников неоправданно высокими, следует из исследования сервиса "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.В опросе приняли участие более пяти тысяч респондентов из всех регионов страны.Почти каждый пятый опрошенный указал, что слишком много получают юристы (22%), менеджеры по продажам (21%) и IT-специалисты (21%).Менее 20% жителей России считают, что чересчур большие заработки у маркетологов (17%) и дизайнеров (11%). А менее 10% жителей России высказали мнение, что слишком высокие зарплаты у бухгалтеров (5%), врачей (4%), инженеров (1%) и преподавателей (1%).В варианте "Другое" респонденты чаще всего выбирали артистов и спортсменов.По мнению жителей России, чиновники должны зарабатывать около 88,9 тысячи рублей в месяц. Топ-менеджеры — 103,2 тысячи, а риелторы — 76,6 тысячи рублей. Финансисты, по мнению респондентов, заслуживают зарплату в размере 102,3 тысячи, юристы — 95,9 тысячи, а менеджеры по продажам — 91,2 тысячи рублей. Самой высокой после "понижения" оказалась зарплата IT-специалистов — 108,6 тысячи рублей.
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работа.ру, россия, чиновники, москва, исследование, зарплата, общество
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Почти 80% россиян считают зарплаты чиновников неоправданно высокими, следует из исследования сервиса "Работа.ру
", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
В опросе приняли участие более пяти тысяч респондентов из всех регионов страны.
"Большинство опрошенных (79%) отметили, что слишком высокую зарплату в России получают чиновники. Еще 38% респондентов указали на большие зарплаты в сфере топ-менеджмента. Двадцать девять процентов жителей России считают, что неоправданно высоки зарплаты у риелторов, а 25% отметили финансистов", — выяснили исследователи.
Почти каждый пятый опрошенный указал, что слишком много получают юристы (22%), менеджеры по продажам (21%) и IT-специалисты (21%).
Менее 20% жителей России
считают, что чересчур большие заработки у маркетологов (17%) и дизайнеров (11%). А менее 10% жителей России высказали мнение, что слишком высокие зарплаты у бухгалтеров (5%), врачей (4%), инженеров (1%) и преподавателей (1%).
В варианте "Другое" респонденты чаще всего выбирали артистов и спортсменов.
По мнению жителей России, чиновники должны зарабатывать около 88,9 тысячи рублей в месяц. Топ-менеджеры — 103,2 тысячи, а риелторы — 76,6 тысячи рублей. Финансисты, по мнению респондентов, заслуживают зарплату в размере 102,3 тысячи, юристы — 95,9 тысячи, а менеджеры по продажам — 91,2 тысячи рублей. Самой высокой после "понижения" оказалась зарплата IT-специалистов — 108,6 тысячи рублей.