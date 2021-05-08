https://ria.ru/20210508/chekhiya-1731480618.html

Премьер Чехии Бабиш призвал страны ЕС высылать российских дипломатов

Премьер Чехии Бабиш призвал страны ЕС высылать российских дипломатов

Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал остальные страны Евросоюза выслать хотя бы по одному российскому дипломату в знак поддержки после инцидента во Врбетице. Об... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T13:26

2021-05-08T13:26

2021-05-08T14:11

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ПРАГА, 8 мая — РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал остальные страны Евросоюза выслать хотя бы по одному российскому дипломату в знак поддержки после инцидента во Врбетице. Об этом он заявил на саммите ЕС в Порту.Как к этому отнесутся другие государства, он рассчитывает увидеть на следующем саммите.Бабиш добавил, что накануне вечером на полях встречи в Порту состоялась длительная дискуссия об инциденте во Врбетице, в которой выступили, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Поскольку нынешний саммит носит неформальный характер, никаких письменных решений не принималось. Более широкая дискуссия об отношениях с Россией, по словам чешского премьера, ожидается на следующем саммите Евросовета в конце мая.В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными, а в МИД — "маразматическим парадом". Тем не менее Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. В результате в посольствах обеих стран останется по семь дипломатов и 25 других работников.Словакия, Эстония, Литва, Латвия в знак поддержки Чехии также объявили российских дипломатов персонами нон грата. Заявили о высылке и Польша, Болгария и Румыния. Кроме того, выслать россиян призывал Европарламент.В российском МИД отметили, что высылки дипломатов и односторонние санкции стали для некоторых стран "неадекватным инструментарием". По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, это грязные политические игры, разрушающие ткань международных отношений.

https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

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россия, евросоюз, чехия, в мире