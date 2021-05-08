Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210508/chekhiya-1731480618.html
Премьер Чехии Бабиш призвал страны ЕС высылать российских дипломатов
Премьер Чехии Бабиш призвал страны ЕС высылать российских дипломатов
Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал остальные страны Евросоюза выслать хотя бы по одному российскому дипломату в знак поддержки после инцидента во Врбетице. Об... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T13:26
2021-05-08T14:11
россия
евросоюз
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1729000452_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_01a4092d8d56950ebc9dca20269e5164.jpg
ПРАГА, 8 мая — РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал остальные страны Евросоюза выслать хотя бы по одному российскому дипломату в знак поддержки после инцидента во Врбетице. Об этом он заявил на саммите ЕС в Порту.Как к этому отнесутся другие государства, он рассчитывает увидеть на следующем саммите.Бабиш добавил, что накануне вечером на полях встречи в Порту состоялась длительная дискуссия об инциденте во Врбетице, в которой выступили, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Поскольку нынешний саммит носит неформальный характер, никаких письменных решений не принималось. Более широкая дискуссия об отношениях с Россией, по словам чешского премьера, ожидается на следующем саммите Евросовета в конце мая.В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными, а в МИД — "маразматическим парадом". Тем не менее Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. В результате в посольствах обеих стран останется по семь дипломатов и 25 других работников.Словакия, Эстония, Литва, Латвия в знак поддержки Чехии также объявили российских дипломатов персонами нон грата. Заявили о высылке и Польша, Болгария и Румыния. Кроме того, выслать россиян призывал Европарламент.В российском МИД отметили, что высылки дипломатов и односторонние санкции стали для некоторых стран "неадекватным инструментарием". По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, это грязные политические игры, разрушающие ткань международных отношений.
https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
россия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1729000452_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_31acd42236d70468e111e15b2bd71843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евросоюз, чехия, в мире

Премьер Чехии Бабиш призвал страны ЕС высылать российских дипломатов

13:26 08.05.2021 (обновлено: 14:11 08.05.2021)
 
© REUTERS / Leonhard FoegerПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© REUTERS / Leonhard Foeger
Читать ria.ru в
ПРАГА, 8 мая — РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал остальные страны Евросоюза выслать хотя бы по одному российскому дипломату в знак поддержки после инцидента во Врбетице. Об этом он заявил на саммите ЕС в Порту.
"Мы всегда должны это (инцидент во Врбетице. — Прим. ред.) воспринимать так, что когда нападению подверглось одно из государств-членов, то это, собственно, нападение на всех", — сказал Бабиш.
Как к этому отнесутся другие государства, он рассчитывает увидеть на следующем саммите.
Бабиш добавил, что накануне вечером на полях встречи в Порту состоялась длительная дискуссия об инциденте во Врбетице, в которой выступили, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Поскольку нынешний саммит носит неформальный характер, никаких письменных решений не принималось. Более широкая дискуссия об отношениях с Россией, по словам чешского премьера, ожидается на следующем саммите Евросовета в конце мая.
Российские дипломаты в международном аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 08:00
Посол отсюда. Чего на самом деле добивается Чехия от России
В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными, а в МИД — "маразматическим парадом". Тем не менее Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. В результате в посольствах обеих стран останется по семь дипломатов и 25 других работников.
Словакия, Эстония, Литва, Латвия в знак поддержки Чехии также объявили российских дипломатов персонами нон грата. Заявили о высылке и Польша, Болгария и Румыния. Кроме того, выслать россиян призывал Европарламент.
В российском МИД отметили, что высылки дипломатов и односторонние санкции стали для некоторых стран "неадекватным инструментарием". По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, это грязные политические игры, разрушающие ткань международных отношений.
Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании Россия в аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 08:00
Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?
 
РоссияЕвросоюзЧехияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева
02:34В Израиле заявили о пуске ракеты со стороны сектора Газа
02:22Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло почти 300 человек
02:16ВМС США изъяли российское оружие с неопознанного судна в Аравийском море
02:15Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции
02:15Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе
02:10Россиянам предложили полезную замену шашлыку
02:09Полиция раскрыла подробности стрельбы с пострадавшими в центре Нью-Йорка
01:34Пушков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы
01:32Экономист назвал продукты, которые могут подорожать в ближайшее время
01:17В центре Нью-Йорка неизвестный выстрелил в женщину и ребенка
01:15Аналитик рассказал, чем опасна покупка долларов
01:11В РПЦ разъяснили смысл Антипасхи
01:01Ближневосточный "квартет" оценил ситуацию в Восточном Иерусалиме
00:52В Крыму произошел пожар в деревянном жилом доме
00:42Главы МВД и СК поздравили ветеранов с Днем Победы
00:32Президент Сербии рассказал, какой видит Сербию в случае вступления в ЕС
00:17Космонавты поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта МКС
00:14В Москве пройдет Парад Победы с участием более 12 тысяч военных
00:11Матвиенко поздравила россиян с Днем Победы
Лента новостейМолния