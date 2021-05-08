Премьер Чехии Бабиш призвал страны ЕС высылать российских дипломатов
13:26 08.05.2021 (обновлено: 14:11 08.05.2021)
ПРАГА, 8 мая — РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал остальные страны Евросоюза выслать хотя бы по одному российскому дипломату в знак поддержки после инцидента во Врбетице. Об этом он заявил на саммите ЕС в Порту.
"Мы всегда должны это (инцидент во Врбетице. — Прим. ред.) воспринимать так, что когда нападению подверглось одно из государств-членов, то это, собственно, нападение на всех", — сказал Бабиш.
Как к этому отнесутся другие государства, он рассчитывает увидеть на следующем саммите.
Бабиш добавил, что накануне вечером на полях встречи в Порту состоялась длительная дискуссия об инциденте во Врбетице, в которой выступили, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Поскольку нынешний саммит носит неформальный характер, никаких письменных решений не принималось. Более широкая дискуссия об отношениях с Россией, по словам чешского премьера, ожидается на следующем саммите Евросовета в конце мая.
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В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными, а в МИД — "маразматическим парадом". Тем не менее Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. В результате в посольствах обеих стран останется по семь дипломатов и 25 других работников.
В российском МИД отметили, что высылки дипломатов и односторонние санкции стали для некоторых стран "неадекватным инструментарием". По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, это грязные политические игры, разрушающие ткань международных отношений.
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