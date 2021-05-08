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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210508/alpinistka-1731519896.html
На Эльбрусе спасли получившую травмы альпинистку
На Эльбрусе спасли получившую травмы альпинистку
Спасатели оказали помощь и передали медикам альпинистку из Красноярского края, которая сорвалась и получила травмы во время восхождения на Эльбрус, сообщает ГУ... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T22:11
2021-05-08T23:00
хорошие новости
россия
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
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НАЛЬЧИК, 8 мая — РИА Новости. Спасатели оказали помощь и передали медикам альпинистку из Красноярского края, которая сорвалась и получила травмы во время восхождения на Эльбрус, сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.На место происшествия выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России."По состоянию на 21:40 (мск) субботы поисково-спасательные работы полностью завершены. Спасатели эвакуировали альпинистку с ушибами и травмами конечностей на поляну Азау, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи", — уточняет пресс-служба.
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россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия

На Эльбрусе спасли получившую травмы альпинистку

22:11 08.05.2021 (обновлено: 23:00 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкОкрестности горы Эльбрус
Окрестности горы Эльбрус - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Ольга Смольская
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НАЛЬЧИК, 8 мая — РИА Новости. Спасатели оказали помощь и передали медикам альпинистку из Красноярского края, которая сорвалась и получила травмы во время восхождения на Эльбрус, сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

"Восьмого мая поступила информация, что на горе Эльбрус на высоте 5300 метров незарегистрированная альпинистка-одиночка 1970 года рождения из города Минусинска Красноярского края сорвалась и получила травму", — говорится в сообщении.

На место происшествия выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
"По состоянию на 21:40 (мск) субботы поисково-спасательные работы полностью завершены. Спасатели эвакуировали альпинистку с ушибами и травмами конечностей на поляну Азау, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи", — уточняет пресс-служба.
Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 21:56Хорошие новости
На Эльбрусе спасли сорвавшегося альпиниста
 
Хорошие новостиРоссияЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайПроисшествия
 
 
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