https://ria.ru/20210508/alpinistka-1731519896.html
На Эльбрусе спасли получившую травмы альпинистку
На Эльбрусе спасли получившую травмы альпинистку
Спасатели оказали помощь и передали медикам альпинистку из Красноярского края, которая сорвалась и получила травмы во время восхождения на Эльбрус, сообщает ГУ... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T22:11
2021-05-08T22:11
2021-05-08T23:00
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эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
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НАЛЬЧИК, 8 мая — РИА Новости. Спасатели оказали помощь и передали медикам альпинистку из Красноярского края, которая сорвалась и получила травмы во время восхождения на Эльбрус, сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.На место происшествия выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России."По состоянию на 21:40 (мск) субботы поисково-спасательные работы полностью завершены. Спасатели эвакуировали альпинистку с ушибами и травмами конечностей на поляну Азау, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи", — уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20210501/alpinist-1730871361.html
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россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия