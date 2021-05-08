https://ria.ru/20210508/alpinistka-1731519896.html

На Эльбрусе спасли получившую травмы альпинистку

На Эльбрусе спасли получившую травмы альпинистку

Спасатели оказали помощь и передали медикам альпинистку из Красноярского края, которая сорвалась и получила травмы во время восхождения на Эльбрус, сообщает ГУ... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T22:11

2021-05-08T22:11

2021-05-08T23:00

хорошие новости

россия

эльбрус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

происшествия

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НАЛЬЧИК, 8 мая — РИА Новости. Спасатели оказали помощь и передали медикам альпинистку из Красноярского края, которая сорвалась и получила травмы во время восхождения на Эльбрус, сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.На место происшествия выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России."По состоянию на 21:40 (мск) субботы поисково-спасательные работы полностью завершены. Спасатели эвакуировали альпинистку с ушибами и травмами конечностей на поляну Азау, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи", — уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20210501/alpinist-1730871361.html

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эльбрус

красноярский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия