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WSJ: союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана
WSJ: союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана
Европейские союзники настаивают на том, чтобы США отложили вывод войск из Афганистана и дали тем самым союзникам по НАТО больше времени и поддержки для ухода из РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T02:20
2021-05-08T02:20
вашингтон
нато
афганистан
турция
европа
талибан
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Европейские союзники настаивают на том, чтобы США отложили вывод войск из Афганистана и дали тем самым союзникам по НАТО больше времени и поддержки для ухода из страны, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица.Как сообщается, США обещали оказывать материально-техническую поддержку своим партнерам по коалиции во время вывода их войск. Однако некоторые страны заявили, что не успеют покинуть Афганистан вовремя, и попросили оставить американских военных и после 4 июля.Ранее афганский телеканал Tolo New сообщил со ссылкой на источники, что США и радикальное движение "Талибан" обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля.По информации Wall Street Journal, некоторые страны, в частности, Германия, попросили США отложить уход из Афганистана до 18 июля. Власти США ответили, что вывод войск может быть отложен на две недели или дольше, чтобы удовлетворить просьбы союзников.По словам неназванных официальных лиц, еще одна сложность заключается в том, что Турция, которая в течение многих лет обеспечивала безопасность в аэропорту в Кабуле, сообщила США и НАТО, что ее войска также могут быть выведены. По их мнению, потенциальный вывод турецких сил может побудить некоторые западные страны пересмотреть планы по сохранению даже сокращенных дипломатических контингентов в стране. Одна из возможных альтернатив для обеспечения безопасности в аэропорту – международные наемники, но, как отмечает издание, они вряд ли смогут остаться без войск, гарантирующих их безопасность.США и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие на территории страны. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".В 2020 году США и радикальное движение "Талибан" подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск уже в мае этого года при прекращении насилия в стране. В настоящее время в Афганистане находятся менее 10 тысяч военных НАТО и государств-партнеров альянса, в том числе 2,5 тысячи американских военнослужащих. Их основной задачей является обучение и подготовка афганских сил безопасности.
https://ria.ru/20210501/afganistan-1730746827.html
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вашингтон
афганистан
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вашингтон, нато, афганистан, турция, европа, талибан, сша, в мире

WSJ: союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана

02:20 08.05.2021
 
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Европейские союзники настаивают на том, чтобы США отложили вывод войск из Афганистана и дали тем самым союзникам по НАТО больше времени и поддержки для ухода из страны, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица.
Как сообщается, США обещали оказывать материально-техническую поддержку своим партнерам по коалиции во время вывода их войск. Однако некоторые страны заявили, что не успеют покинуть Афганистан вовремя, и попросили оставить американских военных и после 4 июля.
Ранее афганский телеканал Tolo New сообщил со ссылкой на источники, что США и радикальное движение "Талибан" обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля.
По информации Wall Street Journal, некоторые страны, в частности, Германия, попросили США отложить уход из Афганистана до 18 июля. Власти США ответили, что вывод войск может быть отложен на две недели или дольше, чтобы удовлетворить просьбы союзников.
Батальон солдат США загружается в военный самолет - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 08:00
"Новая проблема": почему вывод войск США из Афганистана опасен для России
По словам неназванных официальных лиц, еще одна сложность заключается в том, что Турция, которая в течение многих лет обеспечивала безопасность в аэропорту в Кабуле, сообщила США и НАТО, что ее войска также могут быть выведены. По их мнению, потенциальный вывод турецких сил может побудить некоторые западные страны пересмотреть планы по сохранению даже сокращенных дипломатических контингентов в стране. Одна из возможных альтернатив для обеспечения безопасности в аэропорту – международные наемники, но, как отмечает издание, они вряд ли смогут остаться без войск, гарантирующих их безопасность.
США и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие на территории страны. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".
В 2020 году США и радикальное движение "Талибан" подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск уже в мае этого года при прекращении насилия в стране. В настоящее время в Афганистане находятся менее 10 тысяч военных НАТО и государств-партнеров альянса, в том числе 2,5 тысячи американских военнослужащих. Их основной задачей является обучение и подготовка афганских сил безопасности.
Американские солдаты в Афганистане - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 03:37
Блинкен заявил, что США иногда забывают, зачем ввели войска в Афганистан
 
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