https://ria.ru/20210507/zaderzhanie-1731373746.html

В Москве задержали участницу группы Pussy Riot

В Москве задержали участницу группы Pussy Riot

Сотрудники полиции в Москве задержали участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину по статье о неповиновении полиции, сообщил РИА Новости адвокат Мансур... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T09:57

2021-05-07T09:57

2021-05-07T10:03

россия

pussy riot

мария алехина

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции в Москве задержали участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину по статье о неповиновении полиции, сообщил РИА Новости адвокат Мансур Гильманов."Веронику задержали и привезли в отдел полиции. Но ее держат на территории и внутрь здания не заводят. Меня к ней пока не пускают", - рассказал защитник.Адвокат добавил, что активистка сейчас находится в ОМВД по столичному району Дорогомилово.На другую участницу группы Марию Алехину заведено уголовное дело о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.Как утверждает следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.

https://ria.ru/20210218/sud-1597988723.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, pussy riot, мария алехина, москва