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В Москве задержали участницу группы Pussy Riot
В Москве задержали участницу группы Pussy Riot
Сотрудники полиции в Москве задержали участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину по статье о неповиновении полиции, сообщил РИА Новости адвокат Мансур... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T09:57
2021-05-07T09:57
2021-05-07T10:03
россия
pussy riot
мария алехина
москва
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции в Москве задержали участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину по статье о неповиновении полиции, сообщил РИА Новости адвокат Мансур Гильманов."Веронику задержали и привезли в отдел полиции. Но ее держат на территории и внутрь здания не заводят. Меня к ней пока не пускают", - рассказал защитник.Адвокат добавил, что активистка сейчас находится в ОМВД по столичному району Дорогомилово.На другую участницу группы Марию Алехину заведено уголовное дело о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.Как утверждает следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
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россия, pussy riot, мария алехина, москва
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Сотрудники полиции в Москве
задержали участницу группы Pussy Riot
Веронику Никульшину по статье о неповиновении полиции, сообщил РИА Новости адвокат Мансур Гильманов.
"Веронику задержали и привезли в отдел полиции. Но ее держат на территории и внутрь здания не заводят. Меня к ней пока не пускают", - рассказал защитник.
Адвокат добавил, что активистка сейчас находится в ОМВД по столичному району Дорогомилово.
На другую участницу группы Марию Алехину
заведено уголовное дело о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.
Как утверждает следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.
Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России
и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.