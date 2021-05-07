https://ria.ru/20210507/vaktsinatsiya-1731384973.html

Орлов поручил усилить работу по вакцинации от COVID в передвижных пунктах

Орлов поручил усилить работу по вакцинации от COVID в передвижных пунктах

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил усилить работу по вакцинации от COVID-19 в передвижных пунктах, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T11:37

2021-05-07T11:37

2021-05-07T11:37

коронавирус в россии

василий орлов (губернатор)

белогорск

благовещенск

свободный

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155819/45/1558194597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1de3abdf8865e97eb2aa7d35571cf277.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил усилить работу по вакцинации от COVID-19 в передвижных пунктах, сообщает правительство региона.Как отмечают власти, передвижные пункты вакцинации работают в областном центре – Благовещенске, бригады медиков работали в торговых центрах города, здесь привили 737 человек. Также три передвижных медицинских комплекса работали на площади возле благовещенского общественно-культурного центра."Нужно усилить работу по вакцинации от коронавируса вне медицинских учреждений, распространить удачный опыт на другие населенные пункты области. Сегодня вакцинация населения находится на особом контроле. Выездной формат работы медиков, на мой взгляд, очень удобен и эффективен", - сказал Орлов, его слова приводятся в сообщении.Все желающие на майских праздниках могут сделать прививку от COVID-19 в городском парке Благовещенска."Передвижные пункты вакцинации планируют открыть на центральных площадях Белогорска и Свободного (второго и третьего по численности населения городов Приамурья", - уточняют власти.Со ссылкой на министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьеву сообщается, что первым компонентом в регионе привиты 85 тысяч 914 человек (23,68% от плана), вторым компонентом — 65 тысяч 595 человек - 18,07% от плана."Всего в регион поступило 108 770 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции, последнюю партию область получила 6 мая. Об этом на оперативном штабе в амурском правительстве рассказала министр здравоохранения области Светлана Леонтьева", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210505/tigritsa-1731185557.html

https://ria.ru/20210504/zhkkh-1731058032.html

https://ria.ru/20210503/priamure-1730962867.html

белогорск

благовещенск

свободный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, василий орлов (губернатор), белогорск, благовещенск, свободный, общество