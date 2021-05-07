https://ria.ru/20210507/vaktsina-1731441890.html
В регионы отправили около миллиона доз вакцины "ЭпиВакКорона"
В регионы отправили около миллиона доз вакцины "ЭпиВакКорона"
Около одного миллиона доз вакцины "ЭпиВакКорона" отправлено в регионы России, заявила заместитель руководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T21:14
2021-05-07T21:14
2021-05-07T21:14
распространение коронавируса
татьяна непомнящих
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Около одного миллиона доз вакцины "ЭпиВакКорона" отправлено в регионы России, заявила заместитель руководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих."В регионы отправлено немногим менее миллиона доз",- сказала Непомнящих в эфире канала "Россия 1".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
https://ria.ru/20210505/epivakkorona-1731160948.html
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татьяна непомнящих, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество