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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210507/vaktsina-1731413393.html
В Белоруссии рассказали о разработке вакцины от COVID-19
В Белоруссии рассказали о разработке вакцины от COVID-19
Белоруссия получила "кандидатный вариант" собственной вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, предстоит оценить ее безопасность и провести клинические... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T16:11
2021-05-07T16:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Белоруссия получила "кандидатный вариант" собственной вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, предстоит оценить ее безопасность и провести клинические испытания, заявил в пятницу замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач республики Александр Тарасенко.Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна получила собственную вакцину против COVID-19. Распоряжение о ее создании в 2021-2023 годах было подписано 1 апреля текущего года."В настоящее время нами получен кандидатный вариант вакцины – так называемая "вакцина в пробирке". Мы пошли по пути создания вакцины классического типа — убитой цельновирионной. Это технология хорошо апробирована – применяется уже больше столетия. Основным из ее преимуществ является наличие в вакцине полного набора антигенов, необходимых для выработки иммунного ответа. Это инактивированная вакцина, в которой полностью отсутствует угроза восстановления патогенных свойств вируса", - приводит слова Тарасенко пресс-служба минздрава в своем Telegram-канале.По словам замминистра, этот тип вакцины хорошо изучен, мало реактогенен и на него отсутствуют отдаленные побочные реакции и последствия.Между тем Тарасенко обратил внимание, что создание вакцины – процесс непростой. "Далее перед нами стоят задачи по оценке безопасности и эффективности полученной вакцины в пробирке, а также проведения доклинических и клинических испытаний полученного препарата", - пояснил он, отметив, что данная работа находится на жестком контроле минздрава и президента.Тарасенко также указал, что недостатком полученной в Белоруссии вакцины является трудоемкость и длительные сроки создания по сравнению, например, с векторными вакцинами. По словам замглавы ведомства, технология разработки и производства предусматривает работу с высокопатогенным материалом, поэтому требуют высокого уровня биологической защиты. Необходимые условия для этого в Белоруссии имеются в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.Среди плюсов вакцины Тарасенко назвал возможность при необходимости оперативно менять ее состав, если будут выявлены значительные изменения в свойствах циркулирующих вирусов, поскольку "технология позволяет включать разные варианты вируса в вакцинный препарат"."В настоящее время в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии ведется постоянный мониторинг циркулирующих вариантов вируса, в том числе и выявление разнообразия среди завозных штаммов, то есть осуществляется скрининг образцов, полученных от пациентов с COVID-19, прибывших из-за рубежа", - добавил замминистра.Ранее глава минздрава Белоруссия Дмитрий Пиневич сообщал, что планируется начать клинические испытания собственной вакцины от коронавируса к концу 2022 года. По его словам, согласно графику, который подтвержден финансированием, белорусские специалисты должны к концу лета получить лабораторную вакцину, опытно-промышленную партию – в конце года, а первую промышленную партию - в 2022 году. Разработчик вакцины - Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии – сообщал, что белорусская вакцина будет эффективна вне независимости от циркулирующего штамма коронавируса.
https://ria.ru/20210414/belorussiya-1728301161.html
https://ria.ru/20210504/lukashenko-1731102750.html
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коронавирус covid-19, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии рассказали о разработке вакцины от COVID-19

16:11 07.05.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники No 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
Медицинский работник минской городской поликлиники No 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Белоруссия получила "кандидатный вариант" собственной вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, предстоит оценить ее безопасность и провести клинические испытания, заявил в пятницу замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач республики Александр Тарасенко.
Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна получила собственную вакцину против COVID-19. Распоряжение о ее создании в 2021-2023 годах было подписано 1 апреля текущего года.
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"В настоящее время нами получен кандидатный вариант вакцины – так называемая "вакцина в пробирке". Мы пошли по пути создания вакцины классического типа — убитой цельновирионной. Это технология хорошо апробирована – применяется уже больше столетия. Основным из ее преимуществ является наличие в вакцине полного набора антигенов, необходимых для выработки иммунного ответа. Это инактивированная вакцина, в которой полностью отсутствует угроза восстановления патогенных свойств вируса", - приводит слова Тарасенко пресс-служба минздрава в своем Telegram-канале.
По словам замминистра, этот тип вакцины хорошо изучен, мало реактогенен и на него отсутствуют отдаленные побочные реакции и последствия.
Между тем Тарасенко обратил внимание, что создание вакцины – процесс непростой. "Далее перед нами стоят задачи по оценке безопасности и эффективности полученной вакцины в пробирке, а также проведения доклинических и клинических испытаний полученного препарата", - пояснил он, отметив, что данная работа находится на жестком контроле минздрава и президента.
Тарасенко также указал, что недостатком полученной в Белоруссии вакцины является трудоемкость и длительные сроки создания по сравнению, например, с векторными вакцинами. По словам замглавы ведомства, технология разработки и производства предусматривает работу с высокопатогенным материалом, поэтому требуют высокого уровня биологической защиты. Необходимые условия для этого в Белоруссии имеются в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.
Среди плюсов вакцины Тарасенко назвал возможность при необходимости оперативно менять ее состав, если будут выявлены значительные изменения в свойствах циркулирующих вирусов, поскольку "технология позволяет включать разные варианты вируса в вакцинный препарат".
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"В настоящее время в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии ведется постоянный мониторинг циркулирующих вариантов вируса, в том числе и выявление разнообразия среди завозных штаммов, то есть осуществляется скрининг образцов, полученных от пациентов с COVID-19, прибывших из-за рубежа", - добавил замминистра.
Ранее глава минздрава Белоруссия Дмитрий Пиневич сообщал, что планируется начать клинические испытания собственной вакцины от коронавируса к концу 2022 года. По его словам, согласно графику, который подтвержден финансированием, белорусские специалисты должны к концу лета получить лабораторную вакцину, опытно-промышленную партию – в конце года, а первую промышленную партию - в 2022 году. Разработчик вакцины - Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии – сообщал, что белорусская вакцина будет эффективна вне независимости от циркулирующего штамма коронавируса.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
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