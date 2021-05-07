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Собянин рассказал о планах по благоустройству Ленинского проспекта
Собянин рассказал о планах по благоустройству Ленинского проспекта
Велодорожка длиной 4,3 километра появится на Ленинском проспекте в рамках благоустройства, будет установлено 780 новых фонарей, а также высажено несколько новых РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T10:06
2021-05-07T10:06
2021-05-07T10:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Велодорожка длиной 4,3 километра появится на Ленинском проспекте в рамках благоустройства, будет установлено 780 новых фонарей, а также высажено несколько новых деревьев-крупномеров и тысячи кустарников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.Мэр отметил, что основная цель благоустройства состоит в том, чтобы обновить инфраструктуру, сохранив привычный облик Ленинского проспекта."В прошлом году мы успели обустроить островки безопасности для пешеходов и убрать воздушные провода, портившие вид на многих участках магистрали. В этом году сделаем остальное. Широкий Ленинский проспект позволяет выделить достаточно места для велосипедистов. Длина велодорожки составит 4,3 километра, вдоль нее будет открыто 18 станций проката велосипедов и самокатов, установлено 230 велопарковок", - добавил мэр.Кроме того, на дублерах и у метро "Тропарево" будет организовано порядка 170 дополнительных парковочных мест.Для улучшения уличного освещения установят 780 новых фонарей разных форматов, пешеходные переходы будут подсвечены специальными контрастными светильниками.В рамках благоустройства осенью на Ленинском проспекте будут высажены несколько новых деревьев-крупномеров и тысячи кустарников. Будут отремонтированы 4 детские и спортивные площадки в прилегающих дворах.Мэр добавил, что помимо масштабных проектов, вроде благоустройства Ленинского проспекта, в этом году планируется привести в порядок множество небольших районных скверов, пешеходных дорожек и дворов.
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городское хозяйство москвы, сергей собянин, общество
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Велодорожка длиной 4,3 километра появится на Ленинском проспекте в рамках благоустройства, будет установлено 780 новых фонарей, а также высажено несколько новых деревьев-крупномеров и тысячи кустарников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
в своём личном блоге
.
"Ленинский проспект – парадная магистраль столицы, облик которой сложился много лет назад. Однако жизнь продолжается, и сегодня в этом районе идет строительство новых станций метро. Поэтому благоустройство Ленинского проспекта пройдет по нестандартной схеме. Сначала – в 2020-21 годах – на периферийном участке от улицы Кравченко до МКАД. И лишь затем – в головной и средней части магистрали между Калужской площадью и улицей Кравченко", - рассказал Собянин.
Мэр отметил, что основная цель благоустройства состоит в том, чтобы обновить инфраструктуру, сохранив привычный облик Ленинского проспекта.
"В прошлом году мы успели обустроить островки безопасности для пешеходов и убрать воздушные провода, портившие вид на многих участках магистрали. В этом году сделаем остальное. Широкий Ленинский проспект позволяет выделить достаточно места для велосипедистов. Длина велодорожки составит 4,3 километра, вдоль нее будет открыто 18 станций проката велосипедов и самокатов, установлено 230 велопарковок", - добавил мэр.
Кроме того, на дублерах и у метро "Тропарево" будет организовано порядка 170 дополнительных парковочных мест.
Для улучшения уличного освещения установят 780 новых фонарей разных форматов, пешеходные переходы будут подсвечены специальными контрастными светильниками.
В рамках благоустройства осенью на Ленинском проспекте будут высажены несколько новых деревьев-крупномеров и тысячи кустарников. Будут отремонтированы 4 детские и спортивные площадки в прилегающих дворах.
"Благоустройство сделает Ленинский проспект лучше и комфортнее – в первую очередь для местных жителей", - отметил Собянин.
Мэр добавил, что помимо масштабных проектов, вроде благоустройства Ленинского проспекта, в этом году планируется привести в порядок множество небольших районных скверов, пешеходных дорожек и дворов.