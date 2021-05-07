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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210507/sobyanin-1731374832.html
Собянин рассказал о планах по благоустройству Ленинского проспекта
Собянин рассказал о планах по благоустройству Ленинского проспекта
Велодорожка длиной 4,3 километра появится на Ленинском проспекте в рамках благоустройства, будет установлено 780 новых фонарей, а также высажено несколько новых РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T10:06
2021-05-07T10:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Велодорожка длиной 4,3 километра появится на Ленинском проспекте в рамках благоустройства, будет установлено 780 новых фонарей, а также высажено несколько новых деревьев-крупномеров и тысячи кустарников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.Мэр отметил, что основная цель благоустройства состоит в том, чтобы обновить инфраструктуру, сохранив привычный облик Ленинского проспекта."В прошлом году мы успели обустроить островки безопасности для пешеходов и убрать воздушные провода, портившие вид на многих участках магистрали. В этом году сделаем остальное. Широкий Ленинский проспект позволяет выделить достаточно места для велосипедистов. Длина велодорожки составит 4,3 километра, вдоль нее будет открыто 18 станций проката велосипедов и самокатов, установлено 230 велопарковок", - добавил мэр.Кроме того, на дублерах и у метро "Тропарево" будет организовано порядка 170 дополнительных парковочных мест.Для улучшения уличного освещения установят 780 новых фонарей разных форматов, пешеходные переходы будут подсвечены специальными контраст­ными светильниками.В рамках благоустройства осенью на Ленинском проспекте будут высажены несколько новых деревьев-крупномеров и тысячи кустарников. Будут отремонтированы 4 детские и спортивные площадки в прилегающих дворах.Мэр добавил, что помимо масштабных проектов, вроде благоустройства Ленинского проспекта, в этом году планируется привести в порядок множество небольших районных скверов, пешеходных дорожек и дворов.
https://ria.ru/20210507/most-1731373441.html
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городское хозяйство москвы, сергей собянин, общество

Собянин рассказал о планах по благоустройству Ленинского проспекта

10:06 07.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Велодорожка длиной 4,3 километра появится на Ленинском проспекте в рамках благоустройства, будет установлено 780 новых фонарей, а также высажено несколько новых деревьев-крупномеров и тысячи кустарников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.
"Ленинский проспект – парадная магистраль столицы, облик которой сложился много лет назад. Однако жизнь продолжается, и сегодня в этом районе идет строительство новых станций метро. Поэтому благоустройство Ленинского проспекта пройдет по нестандартной схеме. Сначала – в 2020-21 годах – на периферийном участке от улицы Кравченко до МКАД. И лишь затем – в головной и средней части магистрали между Калужской площадью и улицей Кравченко", - рассказал Собянин.
Мэр отметил, что основная цель благоустройства состоит в том, чтобы обновить инфраструктуру, сохранив привычный облик Ленинского проспекта.
"В прошлом году мы успели обустроить островки безопасности для пешеходов и убрать воздушные провода, портившие вид на многих участках магистрали. В этом году сделаем остальное. Широкий Ленинский проспект позволяет выделить достаточно места для велосипедистов. Длина велодорожки составит 4,3 километра, вдоль нее будет открыто 18 станций проката велосипедов и самокатов, установлено 230 велопарковок", - добавил мэр.
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Кроме того, на дублерах и у метро "Тропарево" будет организовано порядка 170 дополнительных парковочных мест.
Для улучшения уличного освещения установят 780 новых фонарей разных форматов, пешеходные переходы будут подсвечены специальными контраст­ными светильниками.
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В рамках благоустройства осенью на Ленинском проспекте будут высажены несколько новых деревьев-крупномеров и тысячи кустарников. Будут отремонтированы 4 детские и спортивные площадки в прилегающих дворах.
"Благоустройство сделает Ленинский проспект лучше и комфортнее – в первую очередь для местных жителей", - отметил Собянин.
Мэр добавил, что помимо масштабных проектов, вроде благоустройства Ленинского проспекта, в этом году планируется привести в порядок множество небольших районных скверов, пешеходных дорожек и дворов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыСергей СобянинОбщество
 
 
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