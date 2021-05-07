https://ria.ru/20210507/sobyanin-1731374832.html

Собянин рассказал о планах по благоустройству Ленинского проспекта

Собянин рассказал о планах по благоустройству Ленинского проспекта

Велодорожка длиной 4,3 километра появится на Ленинском проспекте в рамках благоустройства, будет установлено 780 новых фонарей, а также высажено несколько новых РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T10:06

2021-05-07T10:06

2021-05-07T10:06

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городское хозяйство москвы

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Велодорожка длиной 4,3 километра появится на Ленинском проспекте в рамках благоустройства, будет установлено 780 новых фонарей, а также высажено несколько новых деревьев-крупномеров и тысячи кустарников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.Мэр отметил, что основная цель благоустройства состоит в том, чтобы обновить инфраструктуру, сохранив привычный облик Ленинского проспекта."В прошлом году мы успели обустроить островки безопасности для пешеходов и убрать воздушные провода, портившие вид на многих участках магистрали. В этом году сделаем остальное. Широкий Ленинский проспект позволяет выделить достаточно места для велосипедистов. Длина велодорожки составит 4,3 километра, вдоль нее будет открыто 18 станций проката велосипедов и самокатов, установлено 230 велопарковок", - добавил мэр.Кроме того, на дублерах и у метро "Тропарево" будет организовано порядка 170 дополнительных парковочных мест.Для улучшения уличного освещения установят 780 новых фонарей разных форматов, пешеходные переходы будут подсвечены специальными контраст­ными светильниками.В рамках благоустройства осенью на Ленинском проспекте будут высажены несколько новых деревьев-крупномеров и тысячи кустарников. Будут отремонтированы 4 детские и спортивные площадки в прилегающих дворах.Мэр добавил, что помимо масштабных проектов, вроде благоустройства Ленинского проспекта, в этом году планируется привести в порядок множество небольших районных скверов, пешеходных дорожек и дворов.

https://ria.ru/20210507/most-1731373441.html

https://ria.ru/20210507/parad-1731356892.html

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городское хозяйство москвы, сергей собянин, общество