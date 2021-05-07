https://ria.ru/20210507/roskomnadzor-1731400883.html

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с "Улицы героев"

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с "Улицы героев"

Роскомнадзор потребовал от компании Google вернуть мобильное приложение "Улица героев" в Google Play, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T14:18

2021-05-07T14:18

2021-05-07T15:57

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731407936_182:505:2926:2048_1920x0_80_0_0_53fade64efb8ed61c189dfcd8686e749.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от компании Google вернуть мобильное приложение "Улица героев" в Google Play, сообщило ведомство в Telegram-канале.Эта программа знакомит пользователей с биографиями героев Великой Отечественной войны, чьи имена носят улицы в разных городах России.В ведомстве подчеркнули, что действия Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.Роскомнадзор потребовал объяснить причины введения ограничений и проинформировать о их снятии.По российскому законодательству, если владельцы интернет-ресурсов проигнорируют предупреждения о нарушении прав граждан, им грозит административный штраф до миллиона рублей, за повторный отказ выполнить требования — до трех миллионов рублей.

https://ria.ru/20210503/tsenzura-1730977173.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, в мире