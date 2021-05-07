https://ria.ru/20210507/roskomnadzor-1731400883.html
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с "Улицы героев"
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с "Улицы героев"
Роскомнадзор потребовал от компании Google вернуть мобильное приложение "Улица героев" в Google Play, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T14:18
2021-05-07T14:18
2021-05-07T15:57
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от компании Google вернуть мобильное приложение "Улица героев" в Google Play, сообщило ведомство в Telegram-канале.Эта программа знакомит пользователей с биографиями героев Великой Отечественной войны, чьи имена носят улицы в разных городах России.В ведомстве подчеркнули, что действия Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.Роскомнадзор потребовал объяснить причины введения ограничений и проинформировать о их снятии.По российскому законодательству, если владельцы интернет-ресурсов проигнорируют предупреждения о нарушении прав граждан, им грозит административный штраф до миллиона рублей, за повторный отказ выполнить требования — до трех миллионов рублей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, в мире
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Роскомнадзор
потребовал от компании Google
вернуть мобильное приложение "Улица героев" в Google Play, сообщило ведомство в Telegram-канале
.
Эта программа знакомит пользователей с биографиями героев Великой Отечественной войны, чьи имена носят улицы в разных городах России.
"Подчеркиваем, любые действия, направленные на замалчивание и искажение памяти о решающем вкладе советских солдат в победу над фашизмом и их героическом подвиге, совершенном в ходе Второй мировой войны, являются недопустимыми", — говорится в письме Роскомнадзора.
В ведомстве подчеркнули, что действия Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
Роскомнадзор потребовал объяснить причины введения ограничений и проинформировать о их снятии.
По российскому законодательству, если владельцы интернет-ресурсов проигнорируют предупреждения о нарушении прав граждан, им грозит административный штраф до миллиона рублей, за повторный отказ выполнить требования — до трех миллионов рублей.