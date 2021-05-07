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Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с "Улицы героев"
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с "Улицы героев"
Роскомнадзор потребовал от компании Google вернуть мобильное приложение "Улица героев" в Google Play, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T14:18
2021-05-07T15:57
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от компании Google вернуть мобильное приложение "Улица героев" в Google Play, сообщило ведомство в Telegram-канале.Эта программа знакомит пользователей с биографиями героев Великой Отечественной войны, чьи имена носят улицы в разных городах России.В ведомстве подчеркнули, что действия Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.Роскомнадзор потребовал объяснить причины введения ограничений и проинформировать о их снятии.По российскому законодательству, если владельцы интернет-ресурсов проигнорируют предупреждения о нарушении прав граждан, им грозит административный штраф до миллиона рублей, за повторный отказ выполнить требования — до трех миллионов рублей.
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google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, в мире

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с "Улицы героев"

14:18 07.05.2021 (обновлено: 15:57 07.05.2021)
 
© AFP 2021 / Elijah NouvelageЛюди в очереди перед началом презентации продукции компании "Google" в Сан-Франциско, США
Люди в очереди перед началом презентации продукции компании Google в Сан-Франциско, США - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© AFP 2021 / Elijah Nouvelage
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от компании Google вернуть мобильное приложение "Улица героев" в Google Play, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Эта программа знакомит пользователей с биографиями героев Великой Отечественной войны, чьи имена носят улицы в разных городах России.
"Подчеркиваем, любые действия, направленные на замалчивание и искажение памяти о решающем вкладе советских солдат в победу над фашизмом и их героическом подвиге, совершенном в ходе Второй мировой войны, являются недопустимыми", — говорится в письме Роскомнадзора.
В ведомстве подчеркнули, что действия Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
Роскомнадзор потребовал объяснить причины введения ограничений и проинформировать о их снятии.
По российскому законодательству, если владельцы интернет-ресурсов проигнорируют предупреждения о нарушении прав граждан, им грозит административный штраф до миллиона рублей, за повторный отказ выполнить требования — до трех миллионов рублей.
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