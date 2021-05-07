В Ингушетии чиновника заподозрили в присвоении почти миллиона рублей
НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии выявили факт присвоения около миллиона рублей сотрудником республиканского минспорта, сообщает региональное МВД.
"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ингушетии совместно с коллегами из УФСБ выявили факт совершения государственным гражданским служащим минспорта Ингушетии присвоения или растраты бюджетных средств", - говорится в сообщении в аккаунте министерства в соцсети Instagram.
По данным МВД, мужчина 1976 года рождения подготовил платежные ведомости на списание денежных средств, в которые внес недостоверные сведения о расходовании более 1,5 миллиона рублей, выделенных для проведения Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в 2015 году в Махачкале.
"В результате исследования документов установлен факт необоснованного расходования бюджетных денежных средств на сумму 932 тысячи рублей, которые госслужащий присвоил и распорядился ими по своему усмотрению. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 "Присвоение или растрата" УК РФ", - отмечает министерство.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы.