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В Ингушетии чиновника заподозрили в присвоении почти миллиона рублей

В Ингушетии чиновника заподозрили в присвоении почти миллиона рублей

Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии выявили факт присвоения около миллиона рублей сотрудником республиканского минспорта, сообщает региональное МВД. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T14:52

2021-05-07T14:52

2021-05-07T14:52

россия

республика ингушетия

махачкала

происшествия

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НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии выявили факт присвоения около миллиона рублей сотрудником республиканского минспорта, сообщает региональное МВД.По данным МВД, мужчина 1976 года рождения подготовил платежные ведомости на списание денежных средств, в которые внес недостоверные сведения о расходовании более 1,5 миллиона рублей, выделенных для проведения Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в 2015 году в Махачкале."В результате исследования документов установлен факт необоснованного расходования бюджетных денежных средств на сумму 932 тысячи рублей, которые госслужащий присвоил и распорядился ими по своему усмотрению. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 "Присвоение или растрата" УК РФ", - отмечает министерство.Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210419/yuzmukhametov-1728893983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика ингушетия, махачкала, происшествия