https://ria.ru/20210507/pozhar-1731406996.html

В Татарстане загорелись несколько дачных домов

В Татарстане загорелись несколько дачных домов

Шесть дачных домов загорелись на площади порядка 200 квадратных метров в садовом товариществе в Набережных Челнах Республики Татарстан, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T15:21

2021-05-07T15:21

2021-05-07T15:21

россия

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

происшествия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Шесть дачных домов загорелись на площади порядка 200 квадратных метров в садовом товариществе в Набережных Челнах Республики Татарстан, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате возгорания дачного дома в СНТ "Кама" произошел переход огня на пять дачных домов", - сказал собеседник агентства.По его словам, в настоящее время площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.

https://ria.ru/20210412/pozhary-1727952970.html

россия

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия