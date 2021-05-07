https://ria.ru/20210507/pozhar-1731406996.html
В Татарстане загорелись несколько дачных домов
В Татарстане загорелись несколько дачных домов
Шесть дачных домов загорелись на площади порядка 200 квадратных метров в садовом товариществе в Набережных Челнах Республики Татарстан, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T15:21
2021-05-07T15:21
2021-05-07T15:21
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республика татарстан (татарстан)
набережные челны
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Шесть дачных домов загорелись на площади порядка 200 квадратных метров в садовом товариществе в Набережных Челнах Республики Татарстан, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате возгорания дачного дома в СНТ "Кама" произошел переход огня на пять дачных домов", - сказал собеседник агентства.По его словам, в настоящее время площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.
https://ria.ru/20210412/pozhary-1727952970.html
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россия, республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия