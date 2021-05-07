https://ria.ru/20210507/pogoda-1731370874.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T09:24
2021-05-07T09:24
2021-05-07T09:24
александр синенков
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Облачная погода без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня синоптическая ситуация обусловится промежуточным слабовыраженным гребнем антициклона. В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в столице повысится до плюс 15-17 градусов, в Подмосковье от плюс 13 до плюс 18", - сообщил Синенков.По его словам, воздух прогреется до своей климатической нормы.Ветер юго-западный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20210507/pogoda-1731363252.html
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александр синенков, москва, московская область (подмосковье), общество