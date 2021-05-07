https://ria.ru/20210507/pogoda-1731370874.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T09:24

2021-05-07T09:24

2021-05-07T09:24

александр синенков

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Облачная погода без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня синоптическая ситуация обусловится промежуточным слабовыраженным гребнем антициклона. В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в столице повысится до плюс 15-17 градусов, в Подмосковье от плюс 13 до плюс 18", - сообщил Синенков.По его словам, воздух прогреется до своей климатической нормы.Ветер юго-западный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210507/pogoda-1731363252.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, москва, московская область (подмосковье), общество