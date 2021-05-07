https://ria.ru/20210507/pogoda-1731365365.html

Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России в первый рабочий день

Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России в первый рабочий день

В первый рабочий день в центре Европейской России будет до 24 градусов, и погода будет совсем "нерабочей", сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T07:45

2021-05-07T07:45

2021-05-07T07:45

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В первый рабочий день в центре Европейской России будет до 24 градусов, и погода будет совсем "нерабочей", сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он добавил, что в среду существенного изменения в погоде не будет. Велика вероятность дальнейшего повышения температуры.

https://ria.ru/20210507/pogoda-1731363252.html

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2021

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество