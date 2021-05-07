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Воронежская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Воронежская область
https://ria.ru/20210507/pobeda-1731397230.html
Глава Воронежской облдумы поздравил 95-летнего ветерана с Днем Победы
Глава Воронежской облдумы поздравил 95-летнего ветерана с Днем Победы
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов поздравил с Днем Победы 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Егора Кудинова, сообщает в... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T13:45
2021-05-07T14:40
воронежская область
владимир нетесов
единая россия
воронежская областная дума
москва
воронеж
общество
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ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов поздравил с Днем Победы 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Егора Кудинова, сообщает в пятницу заксобрание региона.Раньше Егор Дмитриевич Кудинов не пропускал ни одного парада в Воронеже в честь Великой Победы, возлагал цветы и к памятнику в Песчаном Логу, рядом с которым живет. Но из-за возраста и недомоганий 95-летний ветеран теперь 9 мая встречает дома. Накануне праздника Егора Кудинова навестил председатель Воронежской областной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Владимир Нетёсов. Он поздравил ветерана с праздником, вручил цветы и традиционный подарок – фронтовой паек.Для Егора Дмитриевича День Победы всегда был праздником со слезами на глазах – из-за воспоминаний, а теперь еще из-за потери любимой супруги и боевой подруги, с которой вместе были больше 70 лет. Жена – участница боев за Воронеж и на Курской дуге, ушла из жизни два года назад. Альбом с фотографиями теперь постоянный спутник ветерана, ведь в нем собраны все счастливые моменты большой и дружной семьи.В 1943 году в неполных 18 лет Егор Кудинов был призван на фронт. Воевал в составе 57-й зенитно-артиллерийской дивизии ПВО. Защищал столицу от налетов вражеской авиации."Были несколько линий обороны. Мы стояли в 30 километрах от Москвы. И надо сказать хорошо справлялись. Москва – она же не разбитая, как Воронеж. Это наш город был на 85% стерт с лица земли. Молодежь одна была. Четыре батареи – каждую пушку обслуживали пять-шесть человек. И вы знаете, у нас не было потерь. Мы в лесу были хорошо замаскированы. Но самолеты не пропускали, били без промаха", – вспоминает Егор Кудинов.Владимир Нетёсов пожелал фронтовику здоровья и бодрости духа."День Победы – это самый великий праздник нашей страны. Мы гордимся подвигом наших дедов и прадедов, тех людей, которые сохранили мир, защитили страну, кто подарил нам будущее. Они проявили невероятную отвагу и стойкость. Когда над человечеством нависла большая беда, именно советский народ сохранил мир на земле. И каждая такая встреча с участниками тех событий, героями войны вызывает лично у меня чувство невероятной гордости и глубокого уважения", – отметил Нетёсов.Председатель Воронежской областной думы пообщался также с родными фронтовика. Расспросил о проблемах и заботах. Выяснилось, что жителям частного сектора не хватает подъездной дорожки, а также удобной лавочки для вечерних посиделок с соседями и друзьями. Владимир Нетёсов отметил все пожелания семьи ветерана войны и сообщил, что работы по благоустройству территории начнутся сразу после майских праздников.
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владимир нетесов, единая россия, воронежская областная дума, москва, воронеж, общество

Глава Воронежской облдумы поздравил 95-летнего ветерана с Днем Победы

13:45 07.05.2021 (обновлено: 14:40 07.05.2021)
 
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думыПредседатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Егора Кудинова
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Егора Кудинова - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думы
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ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов поздравил с Днем Победы 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Егора Кудинова, сообщает в пятницу заксобрание региона.
Раньше Егор Дмитриевич Кудинов не пропускал ни одного парада в Воронеже в честь Великой Победы, возлагал цветы и к памятнику в Песчаном Логу, рядом с которым живет. Но из-за возраста и недомоганий 95-летний ветеран теперь 9 мая встречает дома. Накануне праздника Егора Кудинова навестил председатель Воронежской областной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Владимир Нетёсов. Он поздравил ветерана с праздником, вручил цветы и традиционный подарок – фронтовой паек.
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Для Егора Дмитриевича День Победы всегда был праздником со слезами на глазах – из-за воспоминаний, а теперь еще из-за потери любимой супруги и боевой подруги, с которой вместе были больше 70 лет. Жена – участница боев за Воронеж и на Курской дуге, ушла из жизни два года назад. Альбом с фотографиями теперь постоянный спутник ветерана, ведь в нем собраны все счастливые моменты большой и дружной семьи.
В 1943 году в неполных 18 лет Егор Кудинов был призван на фронт. Воевал в составе 57-й зенитно-артиллерийской дивизии ПВО. Защищал столицу от налетов вражеской авиации.
"Были несколько линий обороны. Мы стояли в 30 километрах от Москвы. И надо сказать хорошо справлялись. Москва – она же не разбитая, как Воронеж. Это наш город был на 85% стерт с лица земли. Молодежь одна была. Четыре батареи – каждую пушку обслуживали пять-шесть человек. И вы знаете, у нас не было потерь. Мы в лесу были хорошо замаскированы. Но самолеты не пропускали, били без промаха", – вспоминает Егор Кудинов.
Владимир Нетёсов пожелал фронтовику здоровья и бодрости духа.
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"День Победы – это самый великий праздник нашей страны. Мы гордимся подвигом наших дедов и прадедов, тех людей, которые сохранили мир, защитили страну, кто подарил нам будущее. Они проявили невероятную отвагу и стойкость. Когда над человечеством нависла большая беда, именно советский народ сохранил мир на земле. И каждая такая встреча с участниками тех событий, героями войны вызывает лично у меня чувство невероятной гордости и глубокого уважения", – отметил Нетёсов.
Председатель Воронежской областной думы пообщался также с родными фронтовика. Расспросил о проблемах и заботах. Выяснилось, что жителям частного сектора не хватает подъездной дорожки, а также удобной лавочки для вечерних посиделок с соседями и друзьями. Владимир Нетёсов отметил все пожелания семьи ветерана войны и сообщил, что работы по благоустройству территории начнутся сразу после майских праздников.
 
Воронежская областьВладимир НетесовЕдиная РоссияВоронежская областная ДумаМоскваВоронежОбщество
 
 
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