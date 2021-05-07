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Немецкие медики назвали условие прекращения волн пандемии COVID-19
Немецкие медики назвали условие прекращения волн пандемии COVID-19
Коронавирус Sars-CoV-2 перестанет распространяться волнами, когда доля людей с иммунитетом достигнет 80%, заявил президент входящего в структуру Минздрава ФРГ... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T12:21
2021-05-07T12:21
2021-05-07T12:21
распространение коронавируса
институт роберта коха
коронавирус covid-19
германия
в мире
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БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Коронавирус Sars-CoV-2 перестанет распространяться волнами, когда доля людей с иммунитетом достигнет 80%, заявил президент входящего в структуру Минздрава ФРГ Института Роберта Коха Лотар Вилер.Ранее в пятницу глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что третья волна пандемии в Германии сломлена, заболеваемость остается на высоком уровне, но снижается."Мы не можем отказаться от значительной части ограничений, пока доля людей с иммунитетом - приобретенным через вакцинацию или через перенесенное заболевание с последующей вакцинацией - и пока, когда есть британский вариант вируса, не будет определенно выше 80%. И тогда будут новые заражения, будут вспышки, но не будет волн. Тогда пандемия будет под контролем", - заявил Вилер в пятницу на пресс-конференции.В связи с этим Вилер призвал не торопится с отменой действующих ограничений по коронавирусу."Нельзя снимать ограничения без плана. Неделя за неделей растет число вакцинированных, поэтому некоторые ограничения могут сниматься. Нужно оперативно вакцинироваться и снимать ограничения контролируемым образом. Чем выше уровень вакцинации, тем больше случаев заражения мы можем предотвратить. Растущий уровень вакцинации в обозримом времени принесет ощутимое облегчение ситуации", - заявил Вилер.Вакцинация против COVID-19 началась в Германии 27 декабря прошлого года. На сегодняшний день полностью привиты 7,3 миллиона человек (8,8% населения), минимум один раз привиты 26,2 миллиона человек (31,5% населения).
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РИА Новости
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институт роберта коха, коронавирус covid-19, германия, в мире
БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Коронавирус
Sars-CoV-2 перестанет распространяться волнами, когда доля людей с иммунитетом достигнет 80%, заявил президент входящего в структуру Минздрава ФРГ Института Роберта Коха
Лотар Вилер.
Ранее в пятницу глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что третья волна пандемии в Германии
сломлена, заболеваемость остается на высоком уровне, но снижается.
"Мы не можем отказаться от значительной части ограничений, пока доля людей с иммунитетом - приобретенным через вакцинацию или через перенесенное заболевание с последующей вакцинацией - и пока, когда есть британский вариант вируса, не будет определенно выше 80%. И тогда будут новые заражения, будут вспышки, но не будет волн. Тогда пандемия будет под контролем", - заявил Вилер в пятницу на пресс-конференции.
В связи с этим Вилер призвал не торопится с отменой действующих ограничений по коронавирусу.
"Нельзя снимать ограничения без плана. Неделя за неделей растет число вакцинированных, поэтому некоторые ограничения могут сниматься. Нужно оперативно вакцинироваться и снимать ограничения контролируемым образом. Чем выше уровень вакцинации, тем больше случаев заражения мы можем предотвратить. Растущий уровень вакцинации в обозримом времени принесет ощутимое облегчение ситуации", - заявил Вилер.
Вакцинация против COVID-19 началась в Германии 27 декабря прошлого года. На сегодняшний день полностью привиты 7,3 миллиона человек (8,8% населения), минимум один раз привиты 26,2 миллиона человек (31,5% населения).