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"Он сам ничего не понял". Американцы сочли речь Байдена оскорблением
"Он сам ничего не понял". Американцы сочли речь Байдена оскорблением
Читатели сайта Fox News раскритиковали официальное обращение президента США Джо Байдена, опубликованное к Национальному дню молитвы, потому что в тексте... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T18:46
2021-05-07T20:33
дональд трамп
барак обама
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Читатели сайта Fox News раскритиковали официальное обращение президента США Джо Байдена, опубликованное к Национальному дню молитвы, потому что в тексте отсутствовало слово "Бог". Полный текст выступления опубликован на сайте Белого дома. Как отмечает телеканал, предшественники Байдена, в частности Дональд Трамп и Барак Обама, упоминали бога в аналогичных выступлениях, однако нынешний глава государства обошелся только словосочетаниями "множество религий и верований" и "сила молитвы".Некоторых комментаторов оскорбила позиция действующей администрации."Он сам ничего не понял. Он просто читает то, что кто-то сказал ему прочитать", — написал комментатор под ником xdm4.5. "Соединенные Штаты Америки были землей, обещанной Богом, и должны были оставаться Божьей землей. Это не только огромное разочарование, но и позор", — отметил jaywest936. "Думаю, не стоит удивляться, что он оставил без внимания Бога в Национальный день молитвы. Они просто продолжают наступать на те убеждения, на которых была основана эта страна", — заключил AWZ051. Комментатор под именем daretoquestion также обвинил американских политиков, что они стали использовать имя всевышнего только для того, чтобы расположить к себе религиозные круги электората.
https://ria.ru/20210505/bayden-1731188385.html
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дональд трамп, барак обама, джо байден, сша, в мире

"Он сам ничего не понял". Американцы сочли речь Байдена оскорблением

18:46 07.05.2021 (обновлено: 20:33 07.05.2021)
 
© REUTERS / POOLПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© REUTERS / POOL
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Читатели сайта Fox News раскритиковали официальное обращение президента США Джо Байдена, опубликованное к Национальному дню молитвы, потому что в тексте отсутствовало слово "Бог". Полный текст выступления опубликован на сайте Белого дома.
Как отмечает телеканал, предшественники Байдена, в частности Дональд Трамп и Барак Обама, упоминали бога в аналогичных выступлениях, однако нынешний глава государства обошелся только словосочетаниями "множество религий и верований" и "сила молитвы".
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Некоторых комментаторов оскорбила позиция действующей администрации.
"Он сам ничего не понял. Он просто читает то, что кто-то сказал ему прочитать", — написал комментатор под ником xdm4.5.
"Соединенные Штаты Америки были землей, обещанной Богом, и должны были оставаться Божьей землей. Это не только огромное разочарование, но и позор", — отметил jaywest936.
"Думаю, мы скоро и не услышим "Да благословит Господь Америку" в конце его речей. То, что президенты обеих политических партий делали на протяжении десятилетий", — согласился пользователь SD_Steve.
"Думаю, не стоит удивляться, что он оставил без внимания Бога в Национальный день молитвы. Они просто продолжают наступать на те убеждения, на которых была основана эта страна", — заключил AWZ051.
Комментатор под именем daretoquestion также обвинил американских политиков, что они стали использовать имя всевышнего только для того, чтобы расположить к себе религиозные круги электората.
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