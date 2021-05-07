Глава ЛНР Пасечник наградил силовиков в преддверии Дня Победы
ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики в преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Театральной площади в Луганске в торжественной обстановке наградил отличившихся сотрудников Народной милиции, МВД и МЧС республики, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пятницу в Луганске прошла генеральная репетиция парада Победы с участием главы республики Леонида Пасечника. По данным ведомства, в репетициях принимают участие порядка 2 тысяч человек личного состава - сотрудники Народной милиции, МЧС и МВД, лицеисты, воспитанники военно-патриотического движения "Молодая Гвардия - Юнармия", а также призывники, проходящие обязательное обучение и подготовку по воинским специальностям.
"На Театральной площади в Луганске после генеральной репетиции парада Победы глава республики Леонид Пасечник наградил военнослужащих Народной милиции ЛНР, сотрудников МВД и МЧС", - сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации главы республики.
В ходе торжественной церемонии награждения Пасечник вручил Орден "Службой и храбростью" второй степени подполковнику Народной милиции Егору Кравцову, другие награждаемые были удостоены медалями "За отвагу" и "За верность долгу". В число награжденных вошел также командир шестого отдельного мотострелкового отряда имени Платова Владимир Полуполтинных и заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ЛНР Дмитрий Овчинников.
© РИА НовостиНаграждение сотрудников силовых структур и МЧС главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником
1 из 2
Награждение сотрудников силовых структур и МЧС главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником
© РИА НовостиНаграждение сотрудников силовых структур и МЧС главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником
2 из 2
Награждение сотрудников силовых структур и МЧС главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником