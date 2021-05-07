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Глава ЛНР Пасечник наградил силовиков в преддверии Дня Победы

Глава ЛНР Пасечник наградил силовиков в преддверии Дня Победы

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики в преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Театральной площади в... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T12:43

2021-05-07T12:43

2021-05-07T12:43

леонид пасечник

луганская народная республика

в мире

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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики в преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Театральной площади в Луганске в торжественной обстановке наградил отличившихся сотрудников Народной милиции, МВД и МЧС республики, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в пятницу в Луганске прошла генеральная репетиция парада Победы с участием главы республики Леонида Пасечника. По данным ведомства, в репетициях принимают участие порядка 2 тысяч человек личного состава - сотрудники Народной милиции, МЧС и МВД, лицеисты, воспитанники военно-патриотического движения "Молодая Гвардия - Юнармия", а также призывники, проходящие обязательное обучение и подготовку по воинским специальностям."На Театральной площади в Луганске после генеральной репетиции парада Победы глава республики Леонид Пасечник наградил военнослужащих Народной милиции ЛНР, сотрудников МВД и МЧС", - сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации главы республики.В ходе торжественной церемонии награждения Пасечник вручил Орден "Службой и храбростью" второй степени подполковнику Народной милиции Егору Кравцову, другие награждаемые были удостоены медалями "За отвагу" и "За верность долгу". В число награжденных вошел также командир шестого отдельного мотострелкового отряда имени Платова Владимир Полуполтинных и заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ЛНР Дмитрий Овчинников.

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, леонид пасечник, луганская народная республика, в мире