Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210507/mirotvortsy-1731370458.html
Глава ЛНР оценил идею отправки миротворцев ООН на восток Украины
Глава ЛНР оценил идею отправки миротворцев ООН на восток Украины
Направлять миротворцев ООН на восток Украины в настоящее время нецелесообразно, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T09:19
2021-05-07T11:18
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
донбасс
луганская народная республика
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150474/08/1504740822_0:214:2400:1564_1920x0_80_0_0_c106640aa98964839ffd9764040347a7.jpg
ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Направлять миротворцев ООН на восток Украины в настоящее время нецелесообразно, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.Киев не первый год заявляет о необходимости введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией."Я считаю, что на сегодняшний день вот такой острой необходимости и целесообразности введения на нашу территорию миротворческих сил ООН нет", - сказал Пасечник.Во-первых, по его словам, для того, чтобы миротворческие войска ООН вошли в Донбасс, должно быть международное решение, которого на сегодняшний день нет."Второе. Я считаю, что у нас народ, если честно, устал от войны. Особенно жители, как мы их называем, прифронтовых районов, которые проживают в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Они устали от того, что постоянно люди в военном, что постоянно движется военная техника. Место, где они проживают, постоянно подвергается каким-то обстрелам, они живут в каком-то в постоянном страхе. То есть, я не думаю, что еще какие-то дополнительные военные каким-то образом положительно скажутся, в том числе, на психологическом здоровье наших граждан, а ведь это тоже немаловажный такой момент", - пояснил глава ЛНР.В-третьих, подчеркнул Пасечник, ЛНР достаточно эффективно справляется с обеспечением своей безопасности."Как показывает практика, которую мы изучали, там, куда заходят миротворческие войска ООН, конфликты затягиваются на десятилетия... Поэтому чем больше мы будем сюда приводить миротворцев, еще кого-то привлекать на свою сторону – каких-то друзей и товарищей, знакомых, единомышленников, тем будет сложнее распутать этот конфликт", - добавил он.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника &gt;&gt;
https://ria.ru/20210503/mirotvortsy-1730957885.html
https://ria.ru/20210505/savchenko-1731242930.html
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150474/08/1504740822_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_257be16dff6152cf5028a677bc6ed7f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, оон, в мире

Глава ЛНР оценил идею отправки миротворцев ООН на восток Украины

09:19 07.05.2021 (обновлено: 11:18 07.05.2021)
 
© AP Photo / Ariel SchalitМиротворцы ООН
Миротворцы ООН - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Направлять миротворцев ООН на восток Украины в настоящее время нецелесообразно, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Киев не первый год заявляет о необходимости введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Глава ДНР Денис Пушилин на международном форуме Единство русских: защита прав и свобод в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 03:12
Глава ДНР объяснил, почему в Донбассе нет миротворцев ООН
"Я считаю, что на сегодняшний день вот такой острой необходимости и целесообразности введения на нашу территорию миротворческих сил ООН нет", - сказал Пасечник.
Во-первых, по его словам, для того, чтобы миротворческие войска ООН вошли в Донбасс, должно быть международное решение, которого на сегодняшний день нет.
"Второе. Я считаю, что у нас народ, если честно, устал от войны. Особенно жители, как мы их называем, прифронтовых районов, которые проживают в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Они устали от того, что постоянно люди в военном, что постоянно движется военная техника. Место, где они проживают, постоянно подвергается каким-то обстрелам, они живут в каком-то в постоянном страхе. То есть, я не думаю, что еще какие-то дополнительные военные каким-то образом положительно скажутся, в том числе, на психологическом здоровье наших граждан, а ведь это тоже немаловажный такой момент", - пояснил глава ЛНР.
В-третьих, подчеркнул Пасечник, ЛНР достаточно эффективно справляется с обеспечением своей безопасности.
Надежда Савченко в Броварском районном суде - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 22:03
Савченко назвала фатальную ошибку Украины в Донбассе
"Как показывает практика, которую мы изучали, там, куда заходят миротворческие войска ООН, конфликты затягиваются на десятилетия... Поэтому чем больше мы будем сюда приводить миротворцев, еще кого-то привлекать на свою сторону – каких-то друзей и товарищей, знакомых, единомышленников, тем будет сложнее распутать этот конфликт", - добавил он.
Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникДонбассЛуганская Народная РеспубликаООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26В Москве за сутки госпитализировали 1072 человека с коронавирусом
11:26Правительство распространило механизм товарных интервенций на лекарства
11:21По всей России планируют открыть бесплатные фитнес-парки
11:15Опубликованы кадры уничтожения баннеров ко Дню Победы на Украине
11:11Глава ЛНР рассказал, зачем Украина нужна Западу
11:09В ЛНР заявили о гибели человека при обстрелах со стороны ВСУ
11:05В России за сутки умерли 376 пациентов с COVID-19
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:03Глава ЛНР оценил шансы Порошенко снова стать президентом Украины
11:03В Москве за сутки выявили 2846 случаев коронавируса
11:02Исследования в Венгрии доказали надежность "Спутника V"
11:02В России за сутки 8022 человека выздоровели от COVID-19
11:01В России выявили 8386 новых случаев заражения коронавирусом
10:53Глава ЛНР рассказал, кто мешает примирению Востока и Запада Украины
10:40Глава ЛНР опроверг заявления об обстрелах беспилотников ОБСЕ ополченцами
10:40Актер Иван Краско решил жениться на 91-м году жизни
10:38Атомную подлодку "Казань" приняли в состав ВМФ
10:33Глава ЛНР рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в республике
10:29В Красноярске мать бросила двухгодовалую дочь в травмпункте
10:26На самом высоком флагштоке в ДФО подняли копию Знамени Победы
Лента новостейМолния