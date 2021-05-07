https://ria.ru/20210507/mirotvortsy-1731370458.html

Глава ЛНР оценил идею отправки миротворцев ООН на восток Украины

Глава ЛНР оценил идею отправки миротворцев ООН на восток Украины

Направлять миротворцев ООН на восток Украины в настоящее время нецелесообразно, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T09:19

2021-05-07T09:19

2021-05-07T11:18

ситуация в днр и лнр

леонид пасечник

донбасс

луганская народная республика

оон

в мире

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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Направлять миротворцев ООН на восток Украины в настоящее время нецелесообразно, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.Киев не первый год заявляет о необходимости введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией."Я считаю, что на сегодняшний день вот такой острой необходимости и целесообразности введения на нашу территорию миротворческих сил ООН нет", - сказал Пасечник.Во-первых, по его словам, для того, чтобы миротворческие войска ООН вошли в Донбасс, должно быть международное решение, которого на сегодняшний день нет."Второе. Я считаю, что у нас народ, если честно, устал от войны. Особенно жители, как мы их называем, прифронтовых районов, которые проживают в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Они устали от того, что постоянно люди в военном, что постоянно движется военная техника. Место, где они проживают, постоянно подвергается каким-то обстрелам, они живут в каком-то в постоянном страхе. То есть, я не думаю, что еще какие-то дополнительные военные каким-то образом положительно скажутся, в том числе, на психологическом здоровье наших граждан, а ведь это тоже немаловажный такой момент", - пояснил глава ЛНР.В-третьих, подчеркнул Пасечник, ЛНР достаточно эффективно справляется с обеспечением своей безопасности."Как показывает практика, которую мы изучали, там, куда заходят миротворческие войска ООН, конфликты затягиваются на десятилетия... Поэтому чем больше мы будем сюда приводить миротворцев, еще кого-то привлекать на свою сторону – каких-то друзей и товарищей, знакомых, единомышленников, тем будет сложнее распутать этот конфликт", - добавил он.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>

https://ria.ru/20210503/mirotvortsy-1730957885.html

https://ria.ru/20210505/savchenko-1731242930.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, оон, в мире