https://ria.ru/20210507/mikrozaym-1731369416.html
Россияне в марте взяли рекордное количество микрозаймов
Россияне в марте взяли рекордное количество микрозаймов
Россияне в марте оформили максимальное за всю историю число микрозаймов – 2,35 миллиона единиц, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T08:58
2021-05-07T08:58
2021-05-07T08:58
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экономика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россияне в марте оформили максимальное за всю историю число микрозаймов – 2,35 миллиона единиц, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".Количество выданных в начале весны займов выросло на 17,1% в месячном выражении и на 30,6% в годовом выражении.Средняя сумма одного микрозайма "буксирует" на отметке 13,1 тысячи рублей уже третий месяц подряд. Однако это не помешало общему объему выдач вырасти за март на 17,3% и впервые достичь отметки в 31 миллиард рублей.В итоге объем портфеля микрозаймов в России по итогам марта увеличился на 2,3% - до 178,7 миллиарда рублей, а число активных ссуд в данном сегменте подросло на 5,3% - до 13,9 миллиона единиц."Плохая" задолженность по микрозаймам в начале весны также ставила новые рекорды: число просроченных займов увеличилось на 1,8% - до 5,4 миллиона единиц, а их объем – на 5,3% - до 61 миллиарда рублей.При этом, как отметил Лагуткин, объем просроченной задолженности на микрофинансовом рынке не является столь показательным, как в иных сегментах кредитования, в силу быстрой оборачиваемости микрозаймов. "Более определяющим показателем в данном случае является уровень дефолтной задолженности, который уже длительное время находится примерно на стабильном уровне – 33-34%, что, с учетом специфики рынка, можно считать приемлемым", - заключил он.
https://ria.ru/20210306/zaym-1600176211.html
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россия, экономика
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россияне в марте оформили максимальное за всю историю число микрозаймов – 2,35 миллиона единиц, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Количество выданных в начале весны займов выросло на 17,1% в месячном выражении и на 30,6% в годовом выражении.
Средняя сумма одного микрозайма "буксирует" на отметке 13,1 тысячи рублей уже третий месяц подряд. Однако это не помешало общему объему выдач вырасти за март на 17,3% и впервые достичь отметки в 31 миллиард рублей.
"Рост объемов выдачи займов МФО в первую очередь связан с активностью микрофинансовых компаний, в том числе в части кросс-продаж", - пояснил РИА Новости гендиректор бюро Олег Лагуткин.
В итоге объем портфеля микрозаймов в России
по итогам марта увеличился на 2,3% - до 178,7 миллиарда рублей, а число активных ссуд в данном сегменте подросло на 5,3% - до 13,9 миллиона единиц.
"Плохая" задолженность по микрозаймам в начале весны также ставила новые рекорды: число просроченных займов увеличилось на 1,8% - до 5,4 миллиона единиц, а их объем – на 5,3% - до 61 миллиарда рублей.
При этом, как отметил Лагуткин, объем просроченной задолженности на микрофинансовом рынке не является столь показательным, как в иных сегментах кредитования, в силу быстрой оборачиваемости микрозаймов. "Более определяющим показателем в данном случае является уровень дефолтной задолженности, который уже длительное время находится примерно на стабильном уровне – 33-34%, что, с учетом специфики рынка, можно считать приемлемым", - заключил он.