https://ria.ru/20210507/medsestry-1731409999.html

Ветеран рассказала о работе медсестер в годы Великой Отечественной войны

Ветеран рассказала о работе медсестер в годы Великой Отечественной войны

Военным медсестрам было очень страшно, находясь под постоянным обстрелом, вытаскивать раненых солдат с полей сражений, рассказала в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T15:46

2021-05-07T15:46

2021-05-07T15:46

великая отечественная война (1941-1945)

сталинград

абхазия

германия

общество

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СУХУМ, 7 мая - РИА Новости. Военным медсестрам было очень страшно, находясь под постоянным обстрелом, вытаскивать раненых солдат с полей сражений, рассказала в интервью РИА Новости участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина, живущая в Абхазии.Шульгиной в 2022 году исполнится 100 лет. Она является единственной оставшейся участницей Сталинградской битвы, проживающей в Абхазии. До войны училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после окончания которой в 1942 году ушла на фронт. Всю войну командовала санитарным взводом.Укрываться от выстрелов приходилось по-разному, то прячась за ранеными, то в канаве, то в блиндаже. "Вон, раненного тащишь, за него спряталась, где-то в канаве, в блиндаже, где-то в траншее. Как-то укрывались", - добавляет она.Шульгина признается, что ей трудно вспоминать о боях в Сталинграде и на Курско-Орловской дуге. "Ой, даже не хочу вспоминать. Там у меня похоронены 24 девочки санитарки. Они вытаскивали раненых и погибали в боях", - говорит с горечью в голосе ветеран.Валентина Шульгина награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом ВОВ II степени в 1980 году.

https://ria.ru/20210507/alleya-1731408182.html

https://ria.ru/20210507/stalingrad-1731408982.html

сталинград

абхазия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), сталинград, абхазия, германия, общество