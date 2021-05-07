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https://ria.ru/20210507/medsestry-1731409999.html
Ветеран рассказала о работе медсестер в годы Великой Отечественной войны
Ветеран рассказала о работе медсестер в годы Великой Отечественной войны
Военным медсестрам было очень страшно, находясь под постоянным обстрелом, вытаскивать раненых солдат с полей сражений, рассказала в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T15:46
2021-05-07T15:46
великая отечественная война (1941-1945)
сталинград
абхазия
германия
общество
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СУХУМ, 7 мая - РИА Новости. Военным медсестрам было очень страшно, находясь под постоянным обстрелом, вытаскивать раненых солдат с полей сражений, рассказала в интервью РИА Новости участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина, живущая в Абхазии.Шульгиной в 2022 году исполнится 100 лет. Она является единственной оставшейся участницей Сталинградской битвы, проживающей в Абхазии. До войны училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после окончания которой в 1942 году ушла на фронт. Всю войну командовала санитарным взводом.Укрываться от выстрелов приходилось по-разному, то прячась за ранеными, то в канаве, то в блиндаже. "Вон, раненного тащишь, за него спряталась, где-то в канаве, в блиндаже, где-то в траншее. Как-то укрывались", - добавляет она.Шульгина признается, что ей трудно вспоминать о боях в Сталинграде и на Курско-Орловской дуге. "Ой, даже не хочу вспоминать. Там у меня похоронены 24 девочки санитарки. Они вытаскивали раненых и погибали в боях", - говорит с горечью в голосе ветеран.Валентина Шульгина награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом ВОВ II степени в 1980 году.
https://ria.ru/20210507/alleya-1731408182.html
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великая отечественная война (1941-1945), сталинград, абхазия, германия, общество

Ветеран рассказала о работе медсестер в годы Великой Отечественной войны

15:46 07.05.2021
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина
Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 7 мая - РИА Новости. Военным медсестрам было очень страшно, находясь под постоянным обстрелом, вытаскивать раненых солдат с полей сражений, рассказала в интервью РИА Новости участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина, живущая в Абхазии.
Шульгиной в 2022 году исполнится 100 лет. Она является единственной оставшейся участницей Сталинградской битвы, проживающей в Абхазии. До войны училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после окончания которой в 1942 году ушла на фронт. Всю войну командовала санитарным взводом.

"Представляете, идет атака, стреляют, а они (медсестры - ред.) в это время вытаскивают раненных. Не успел увернуться - погиб. Это так кажется, что чего там, подумаешь, стреляют. А это страшно", - говорит она.

Укрываться от выстрелов приходилось по-разному, то прячась за ранеными, то в канаве, то в блиндаже. "Вон, раненного тащишь, за него спряталась, где-то в канаве, в блиндаже, где-то в траншее. Как-то укрывались", - добавляет она.
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Шульгина признается, что ей трудно вспоминать о боях в Сталинграде и на Курско-Орловской дуге. "Ой, даже не хочу вспоминать. Там у меня похоронены 24 девочки санитарки. Они вытаскивали раненых и погибали в боях", - говорит с горечью в голосе ветеран.
Валентина Шульгина награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом ВОВ II степени в 1980 году.
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Великая Отечественная война (1941-1945)СталинградАбхазияГерманияОбщество
 
 
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