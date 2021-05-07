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"Могла сбить машина". Рассказы лунатиков о прогулках во сне
"Могла сбить машина". Рассказы лунатиков о прогулках во сне
Выходят на мороз в нижнем белье, ищут по ночам грибы, разговаривают с пустотой — хотя многие считают лунатизм явлением мистическим, это вполне реальный... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T08:00
2021-05-07T08:09
лунатизм
михаил полуэктов
здоровье - общество
москва
белгород
сон
общество
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Выходят на мороз в нижнем белье, ищут по ночам грибы, разговаривают с пустотой — хотя многие считают лунатизм явлением мистическим, это вполне реальный медицинский диагноз, особенно часто встречающийся у детей. За год только в столичном регионе три школьника в состоянии снохождения выпали из окон. РИА Новости поговорило о сомнамбулизме с врачами и самими лунатиками."Становится страшно"Белгород, четыре часа утра. Даниил Прокопьев стоит в одних трусах на улице. Если бы не его мать, которая вышла покурить, об этой ночной "прогулке" молодой человек так бы и не узнал."Она заговорила со мной — и я проснулся", — объясняет он.Лунатизмом он страдает с детства. Это наследственное: "Отец тоже ходил во сне. Но в подростковом возрасте у него все прошло. Думали, у меня будет так же. Но мне девятнадцать, а я до сих пор мучаюсь".Из-за приступов снохождения (так это называют медики) Даниил не может поехать с ночевкой к друзьям или родственникам — боится их напугать. Каждый вечер принимает снотворное — так вероятность приступов ниже.Ходит во сне редко. Чаще просто встает с кровати и бормочет что-то. Случались и курьезы. Однажды ночью он перебудил весь дом — искал грибы. В другой раз разговаривал с пустотой — убеждал сменить тарифный план.Проснувшись, о приступах он не помнит — узнает от родных. "Мой диалог с пустотой мама даже на видео засняла. Если честно, выглядит это не очень забавно", — замечает он. В детстве к врачам его родители не водили, но бабушка обошла всех знахарок в городе."Не помогало, после их ритуалов я, наоборот, еще больше пугался", — отмечает собеседник.В сознательном возрасте он уже сам обратился к неврологу. Но всерьез его жалобы не восприняли. Попросили "не смешить"."Да, иногда мне становится страшно, ведь теоретически в этом состоянии я могу упасть, пораниться, уйти куда-то, — перечисляет он. — Но я решил отпустить это. Сейчас живу один. Никто мне о приступах не рассказывает — так спокойнее"."Ушел к соседям"Детский лунатизм довольно широко распространен. Это состояние возникает при неполном пробуждении мозга. Некоторые отделы просыпаются и выдают двигательную реакцию, а остальные продолжают спать. "Такое расщепленное сознание свойственно незрелой нервной системе, — объясняет доцент Сеченовского университета, заведующий отделением медицины сна Михаил Полуэктов. — По мере взросления приступы обычно заканчиваются".Житель Нижнеудинска Александр Песков говорит, что до семнадцати лет "лунатил" регулярно. "Это было еще до школы. Не помню, как меня нашли. Но родители сильно испугались, ведь меня могла сбить машина". Приступы происходили несколько раз в неделю. К врачам ребенка не отводили. Родители надеялись, что и так все пройдет. И не ошиблись. Полеты во снеНе всегда приступы заканчиваются благополучно. В апреле в Москве с двенадцатого этажа упала 11-летняя девочка. Чудом не погибла — приземлилась на кусты. Отделалась вывихом плеча и ушибом головы. Полиции пострадавшая рассказала, что накануне, как обычно, легла спать, а проснулась уже на улице.Мать сообщила, что по ночам девочка часто ходила во сне и не раз падала с кровати. Летом 2020-го на юго-западе Москвы из окна "вышла" 13-летняя школьница. Выжила благодаря тому, что упала на крышу припаркованной машины. С многочисленными травмами, в том числе переломом шейного позвонка, ее доставили в Морозовскую больницу. Угрозы жизни не было, но врачи сразу предупредили, что реабилитация будет долгой. Родители рассказали о странном поведении дочери: по ночам она часто вставала в туалет, а потом без надобности заглядывала на кухню. Сама школьница момент падения не помнила.Незадолго до этого — еще один похожий инцидент, уже в Зеленограде. Десятилетний мальчик вывалился с шестого этажа. Ему тоже повезло — упал в кусты. Отец школьника объяснил полицейским, что сын страдает лунатизмом и иногда во время ночных приступов не откликается на имя. Правда, произошло это днем. "Будить не нужно"Михаил Полуэктов не слышал о случаях, когда ребенок с подтвержденным диагнозом "снохождение" в медицинской карте вставал на подоконник или открывал окно."Обычно приступы носят не очень демонстративный характер: люди просыпаются, садятся в постели, могут что-то бормотать, иногда ходят по квартире. Дети часто оказываются в комнате родителей. При этом понятно, что они не совсем адекватны: на слова не реагируют, будто спят", — описывает он. Травмироваться лунатики, говорит врач, могут. Например, при попытке пройти через стеклянные двери.Бывало, лунатики попадали в криминальную хронику. В 1987 году канадец Кеннет Паркс в состоянии сомнамбулизма встал с постели, сел за руль, приехал в дом родителей жены, убил тещу и ранил тестя. Его признали невиновным. Но в основном приступы мирные — часто люди просто моделируют повседневные действия. Например, известный биолог Илья Мечников описывал, как сапожники забивают гвозди в воображаемый ботинок, швеи — вдевают нитку в невидимую иглу. "Но это наблюдения еще из прошлого века. Что касается сегодняшних пациентов, еще ни одна мама не пожаловалась мне, что ребенок во время снохождения открывает воображаемый ноутбук и общается в зуме", — говорит Полуэктов. С жалобами на "сомнамбулию" к нему обращаются крайне редко — максимум пять пациентов в год.Лечить такие состояния, если человек не наносит вреда себе или окружающим, не следует. Не нужно и будить лунатика, особенно ребенка. Не потому, что он может начать заикаться, как считают многие. Придя в себя в неожиданном месте, малыш сильно испугается.
https://ria.ru/20180426/1519361198.html
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лунатизм, михаил полуэктов, здоровье - общество, москва, белгород, сон, общество

"Могла сбить машина". Рассказы лунатиков о прогулках во сне

08:00 07.05.2021 (обновлено: 08:09 07.05.2021)
 
© Depositphotos / belchonockДевушка, страдающий сомнамбулизмом
Девушка, страдающий сомнамбулизмом - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© Depositphotos / belchonock
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Выходят на мороз в нижнем белье, ищут по ночам грибы, разговаривают с пустотой — хотя многие считают лунатизм явлением мистическим, это вполне реальный медицинский диагноз, особенно часто встречающийся у детей. За год только в столичном регионе три школьника в состоянии снохождения выпали из окон. РИА Новости поговорило о сомнамбулизме с врачами и самими лунатиками.

"Становится страшно"

Белгород, четыре часа утра. Даниил Прокопьев стоит в одних трусах на улице. Если бы не его мать, которая вышла покурить, об этой ночной "прогулке" молодой человек так бы и не узнал.
"Она заговорила со мной — и я проснулся", — объясняет он.
Лунатизмом он страдает с детства. Это наследственное: "Отец тоже ходил во сне. Но в подростковом возрасте у него все прошло. Думали, у меня будет так же. Но мне девятнадцать, а я до сих пор мучаюсь".
© Фото : из личного архива Даниила ПрокопьеваДаниил Прокопьев
Даниил Прокопьев - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© Фото : из личного архива Даниила Прокопьева
Даниил Прокопьев
Из-за приступов снохождения (так это называют медики) Даниил не может поехать с ночевкой к друзьям или родственникам — боится их напугать. Каждый вечер принимает снотворное — так вероятность приступов ниже.
Ходит во сне редко. Чаще просто встает с кровати и бормочет что-то. Случались и курьезы. Однажды ночью он перебудил весь дом — искал грибы. В другой раз разговаривал с пустотой — убеждал сменить тарифный план.
"Я тогда работал оператором сотовой связи. Диалоги с клиентом мы разучивали до автоматизма. Видимо, отложилось это у меня в памяти так сильно, что во время приступа я воспроизвел все фразы. Даже возражения клиента отработал", — смеется Даниил.
Проснувшись, о приступах он не помнит — узнает от родных. "Мой диалог с пустотой мама даже на видео засняла. Если честно, выглядит это не очень забавно", — замечает он.
В детстве к врачам его родители не водили, но бабушка обошла всех знахарок в городе.
"Не помогало, после их ритуалов я, наоборот, еще больше пугался", — отмечает собеседник.
© Фото : из личного архива Даниила ПрокопьеваДаниил Прокопьев
Даниил Прокопьев - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© Фото : из личного архива Даниила Прокопьева
Даниил Прокопьев
В сознательном возрасте он уже сам обратился к неврологу. Но всерьез его жалобы не восприняли. Попросили "не смешить".
"Да, иногда мне становится страшно, ведь теоретически в этом состоянии я могу упасть, пораниться, уйти куда-то, — перечисляет он. — Но я решил отпустить это. Сейчас живу один. Никто мне о приступах не рассказывает — так спокойнее".

"Ушел к соседям"

Детский лунатизм довольно широко распространен. Это состояние возникает при неполном пробуждении мозга. Некоторые отделы просыпаются и выдают двигательную реакцию, а остальные продолжают спать.
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"Такое расщепленное сознание свойственно незрелой нервной системе, — объясняет доцент Сеченовского университета, заведующий отделением медицины сна Михаил Полуэктов. — По мере взросления приступы обычно заканчиваются".
Житель Нижнеудинска Александр Песков говорит, что до семнадцати лет "лунатил" регулярно.

"Ложился спать, а наутро узнавал от родителей, что бродил по комнате, звал их куда-то", — вспоминает молодой человек. Однажды спрыгнул со второго этажа двухъярусной кровати. В другой раз ушел к соседям через дорогу.

"Это было еще до школы. Не помню, как меня нашли. Но родители сильно испугались, ведь меня могла сбить машина".
Приступы происходили несколько раз в неделю. К врачам ребенка не отводили. Родители надеялись, что и так все пройдет. И не ошиблись.

"Сейчас мне 21 год. Уже больше трех лет сплю спокойно. Как вылечился — не понимаю", — отмечает молодой человек.

Полеты во сне

Не всегда приступы заканчиваются благополучно. В апреле в Москве с двенадцатого этажа упала 11-летняя девочка. Чудом не погибла — приземлилась на кусты. Отделалась вывихом плеча и ушибом головы. Полиции пострадавшая рассказала, что накануне, как обычно, легла спать, а проснулась уже на улице.
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Мать сообщила, что по ночам девочка часто ходила во сне и не раз падала с кровати.
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Родители рассказали о странном поведении дочери: по ночам она часто вставала в туалет, а потом без надобности заглядывала на кухню. Сама школьница момент падения не помнила.
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Незадолго до этого — еще один похожий инцидент, уже в Зеленограде. Десятилетний мальчик вывалился с шестого этажа. Ему тоже повезло — упал в кусты. Отец школьника объяснил полицейским, что сын страдает лунатизмом и иногда во время ночных приступов не откликается на имя. Правда, произошло это днем.

"Будить не нужно"

Михаил Полуэктов не слышал о случаях, когда ребенок с подтвержденным диагнозом "снохождение" в медицинской карте вставал на подоконник или открывал окно.
"Обычно приступы носят не очень демонстративный характер: люди просыпаются, садятся в постели, могут что-то бормотать, иногда ходят по квартире. Дети часто оказываются в комнате родителей. При этом понятно, что они не совсем адекватны: на слова не реагируют, будто спят", — описывает он.
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Травмироваться лунатики, говорит врач, могут. Например, при попытке пройти через стеклянные двери.
Бывало, лунатики попадали в криминальную хронику. В 1987 году канадец Кеннет Паркс в состоянии сомнамбулизма встал с постели, сел за руль, приехал в дом родителей жены, убил тещу и ранил тестя. Его признали невиновным.
Но в основном приступы мирные — часто люди просто моделируют повседневные действия. Например, известный биолог Илья Мечников описывал, как сапожники забивают гвозди в воображаемый ботинок, швеи — вдевают нитку в невидимую иглу.
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"Но это наблюдения еще из прошлого века. Что касается сегодняшних пациентов, еще ни одна мама не пожаловалась мне, что ребенок во время снохождения открывает воображаемый ноутбук и общается в зуме", — говорит Полуэктов.
С жалобами на "сомнамбулию" к нему обращаются крайне редко — максимум пять пациентов в год.
"Для взрослых это уникальная ситуация. Для детей же, наоборот, настолько распространенная, что родители просто не видят смысла идти к специалистам", — уточняет сомнолог.
Лечить такие состояния, если человек не наносит вреда себе или окружающим, не следует. Не нужно и будить лунатика, особенно ребенка. Не потому, что он может начать заикаться, как считают многие. Придя в себя в неожиданном месте, малыш сильно испугается.
 
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