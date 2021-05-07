https://ria.ru/20210507/kurenie-1731409839.html

В Минздраве оценили меры по борьбе с курением

В Минздраве оценили меры по борьбе с курением

Эксперты Минздрава РФ оценили меры по борьбе с курением, главный онколог ведомства Андрей Каприн заявил, что концепция государственной политики противодействия... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T15:45

2021-05-07T15:45

2021-05-07T15:45

оксана драпкина (врач)

андрей каприн

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Эксперты Минздрава РФ оценили меры по борьбе с курением, главный онколог ведомства Андрей Каприн заявил, что концепция государственной политики противодействия потреблению табака 2019-2035 уже дает свои плоды.В 2019 году правительство России утвердило доработанную антитабачную концепцию до 2035 года. Реализация антитабачной концепции должна снизить распространенность потребления табака в России до 21% взрослыми и 1% детьми к 2035 году.По словам главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксаны Драпкиной, важно контролировать соблюдение законодательства в сфере запрета рекламы и стимулирования продажи табака и никотиносодержащей продукции. Это позволит защитить молодежь от агрессивного маркетинга табачных изделий."Очень важные меры по переходу к стандартной упаковке табачных изделий. Это ничем не примечательная упаковка, на которой большую часть упаковки как раз занимают подписи или надписи о вреде курения", - приводятся на сайте слова Драпкиной.

https://ria.ru/20210309/kurenie-1600509975.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оксана драпкина (врач), андрей каприн, здоровье - общество, общество