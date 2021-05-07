Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210507/kurenie-1731409839.html
В Минздраве оценили меры по борьбе с курением
В Минздраве оценили меры по борьбе с курением
Эксперты Минздрава РФ оценили меры по борьбе с курением, главный онколог ведомства Андрей Каприн заявил, что концепция государственной политики противодействия... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T15:45
2021-05-07T15:45
оксана драпкина (врач)
андрей каприн
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594895145_0:8:2835:1603_1920x0_80_0_0_df0aea9bd64f283e06c66b663d2d7a38.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Эксперты Минздрава РФ оценили меры по борьбе с курением, главный онколог ведомства Андрей Каприн заявил, что концепция государственной политики противодействия потреблению табака 2019-2035 уже дает свои плоды.В 2019 году правительство России утвердило доработанную антитабачную концепцию до 2035 года. Реализация антитабачной концепции должна снизить распространенность потребления табака в России до 21% взрослыми и 1% детьми к 2035 году.По словам главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксаны Драпкиной, важно контролировать соблюдение законодательства в сфере запрета рекламы и стимулирования продажи табака и никотиносодержащей продукции. Это позволит защитить молодежь от агрессивного маркетинга табачных изделий."Очень важные меры по переходу к стандартной упаковке табачных изделий. Это ничем не примечательная упаковка, на которой большую часть упаковки как раз занимают подписи или надписи о вреде курения", - приводятся на сайте слова Драпкиной.
https://ria.ru/20210309/kurenie-1600509975.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594895145_787:112:2835:1648_1920x0_80_0_0_e01b788f8e7677ad0dab25629b406515.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оксана драпкина (врач), андрей каприн, здоровье - общество, общество

В Минздраве оценили меры по борьбе с курением

15:45 07.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПокупатель у табачной лавки
Покупатель у табачной лавки - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Эксперты Минздрава РФ оценили меры по борьбе с курением, главный онколог ведомства Андрей Каприн заявил, что концепция государственной политики противодействия потреблению табака 2019-2035 уже дает свои плоды.
В 2019 году правительство России утвердило доработанную антитабачную концепцию до 2035 года. Реализация антитабачной концепции должна снизить распространенность потребления табака в России до 21% взрослыми и 1% детьми к 2035 году.

"Мы видим, что разработанная Минздравом концепция государственной политики противодействия потреблению табака в период с 2019-2035 годы уже дает свои плоды. Рассчитываем, что данные меры позволят снизить потребление табака в нашей стране и внесут существенный вклад в сохранение здоровья наших граждан" - приводятся на сайте Минздрава РФ слова Каприна.

По словам главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксаны Драпкиной, важно контролировать соблюдение законодательства в сфере запрета рекламы и стимулирования продажи табака и никотиносодержащей продукции. Это позволит защитить молодежь от агрессивного маркетинга табачных изделий.
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 18:45
Вред курения - все о влиянии привычки на организм человека и окружающих
"Очень важные меры по переходу к стандартной упаковке табачных изделий. Это ничем не примечательная упаковка, на которой большую часть упаковки как раз занимают подписи или надписи о вреде курения", - приводятся на сайте слова Драпкиной.
 
Оксана Драпкина (врач)Андрей КапринЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47"Убийство русских": политолог назвал три причины обострения в Донбассе
02:30В Белом доме заявили о нежелании вводить санкции против Москвы
02:28Число пострадавших в Иерусалиме достигло 205 человек
02:20WSJ: союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана
02:15Аналитик назвал лучшие месяцы для покупки долларов
02:10Россиянам назвали способ сбросить "зимний жир"
02:05Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 178 человек
01:48Коллега раскрыл детали смерти народного артиста Владимира Качана
01:18Зампостпреда России в ООН призвал спасти детей из лагеря Эль-Холь в Сирии
01:15Экономист Григорян заявил о риске потерять деньги в надежных банках
01:04Полицейский напал на оператора Ruptly во время беспорядков в Иерусалиме
00:23Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 163 человек
00:19Мусульмане встречают самую священную ночь в году
00:13В Костромской области при падении дельтаплана погиб пилот
23:32Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Лигачева
23:31СК возбудил дело после пожара в Мытищах
23:06Премьер Италии Марио Драги заявил о крахе "мечты Евросоюза"
22:48Лавров и глава МИД Перу обсудили вакцину "Спутник V"
22:43Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
22:33Глава СК поручил проверить информацию об атаке на сайт "Бессмертный полк"
Лента новостейМолния