https://ria.ru/20210507/koronavirus-1731414776.html

В Башкирии обнаружили британский штамм коронавируса

В Башкирии обнаружили британский штамм коронавируса

Британский штамм коронавирусной инфекции обнаружен в Башкирии, часть заболевших уже выздоровела, заявила на оперативном совещании регионального правительства... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T16:19

2021-05-07T16:19

2021-05-07T16:19

распространение коронавируса

россия

республика башкортостан

здоровье - общество

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УФА, 7 мая – РИА Новости. Британский штамм коронавирусной инфекции обнаружен в Башкирии, часть заболевших уже выздоровела, заявила на оперативном совещании регионального правительства глава управления Роспортребнадзора по республике Анна Казак.Она не уточнила число людей, у которых выявлен британский штамм.По ее словам, в республике обнаружен очаг коронавирусной инфекции среди студентов-иностранцев, прибывших в медицинский университет из Индии. "Ситуация сейчас на контроле, со всеми случаями работаем и с контактными. Из 20 человек 11 выписаны, девять госпитализированы в легком и среднем состоянии. В местах их проживания проведены противоэпидемиологические мероприятия", - сообщила Казак.

https://ria.ru/20210430/shtamm-1730773791.html

россия

республика башкортостан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика башкортостан, здоровье - общество