В Башкирии обнаружили британский штамм коронавируса
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкТест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная и зарегистрированная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
УФА, 7 мая – РИА Новости. Британский штамм коронавирусной инфекции обнаружен в Башкирии, часть заболевших уже выздоровела, заявила на оперативном совещании регионального правительства глава управления Роспортребнадзора по республике Анна Казак.
"Для нахождения новых мутировавших штаммов (коронавируса – ред.) мы отправляем в научный институт микроб-пробы биологического материала от заболевших коронавирусной инфекцией. Отправлено 48 проб. Да, выявлен британский вирус у нас на территории республики. Отрабатываются все контакты, больные не в тяжелом состоянии, уже часть из них выздоровели. Ситуация находится на контроле", - заявила Казак.
Она не уточнила число людей, у которых выявлен британский штамм.
По ее словам, в республике обнаружен очаг коронавирусной инфекции среди студентов-иностранцев, прибывших в медицинский университет из Индии. "Ситуация сейчас на контроле, со всеми случаями работаем и с контактными. Из 20 человек 11 выписаны, девять госпитализированы в легком и среднем состоянии. В местах их проживания проведены противоэпидемиологические мероприятия", - сообщила Казак.