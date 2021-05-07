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В Башкирии обнаружили британский штамм коронавируса
В Башкирии обнаружили британский штамм коронавируса
Британский штамм коронавирусной инфекции обнаружен в Башкирии, часть заболевших уже выздоровела, заявила на оперативном совещании регионального правительства... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T16:19
2021-05-07T16:19
распространение коронавируса
россия
республика башкортостан
здоровье - общество
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УФА, 7 мая – РИА Новости. Британский штамм коронавирусной инфекции обнаружен в Башкирии, часть заболевших уже выздоровела, заявила на оперативном совещании регионального правительства глава управления Роспортребнадзора по республике Анна Казак.Она не уточнила число людей, у которых выявлен британский штамм.По ее словам, в республике обнаружен очаг коронавирусной инфекции среди студентов-иностранцев, прибывших в медицинский университет из Индии. "Ситуация сейчас на контроле, со всеми случаями работаем и с контактными. Из 20 человек 11 выписаны, девять госпитализированы в легком и среднем состоянии. В местах их проживания проведены противоэпидемиологические мероприятия", - сообщила Казак.
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россия, республика башкортостан, здоровье - общество

В Башкирии обнаружили британский штамм коронавируса

16:19 07.05.2021
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкТест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная и зарегистрированная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная и зарегистрированная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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УФА, 7 мая – РИА Новости. Британский штамм коронавирусной инфекции обнаружен в Башкирии, часть заболевших уже выздоровела, заявила на оперативном совещании регионального правительства глава управления Роспортребнадзора по республике Анна Казак.
"Для нахождения новых мутировавших штаммов (коронавируса – ред.) мы отправляем в научный институт микроб-пробы биологического материала от заболевших коронавирусной инфекцией. Отправлено 48 проб. Да, выявлен британский вирус у нас на территории республики. Отрабатываются все контакты, больные не в тяжелом состоянии, уже часть из них выздоровели. Ситуация находится на контроле", - заявила Казак.
Она не уточнила число людей, у которых выявлен британский штамм.
По ее словам, в республике обнаружен очаг коронавирусной инфекции среди студентов-иностранцев, прибывших в медицинский университет из Индии. "Ситуация сейчас на контроле, со всеми случаями работаем и с контактными. Из 20 человек 11 выписаны, девять госпитализированы в легком и среднем состоянии. В местах их проживания проведены противоэпидемиологические мероприятия", - сообщила Казак.
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Распространение коронавирусаРоссияРеспублика БашкортостанЗдоровье - Общество
 
 
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