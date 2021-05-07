https://ria.ru/20210507/kamalyagin-1731420481.html

Суд отказался отменить статус иноагента журналисту Камалягину*

Суд отказался отменить статус иноагента журналисту Камалягину*

Псковский городской суд отказал в удовлетворении административного иска главного редактора газеты "Псковская губерния" Дениса Камалягина* к Минюсту с... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T17:21

2021-05-07T17:21

2021-05-07T17:21

россия

лев пономарев

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Псковский городской суд отказал в удовлетворении административного иска главного редактора газеты "Псковская губерния" Дениса Камалягина* к Минюсту с требованием отменить решение о включении его в список СМИ-иноагентов, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Защита Камалягина* будет обжаловать решение."Псковский городской суд отказал в удовлетворении иска журналиста Камалягина*, который просил признать незаконным решение министерства юстиции РФ о включении его в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в сообщении пресс-службы."Будем обжаловать решение", - сказала РИА Новости адвокат Камалягина* Татьяна Мартынова.Ранее Мартынова сообщила, что суд отказал в ходатайстве о мерах предварительной защиты, в частности, не стал приостанавливать статус иноагента Камалягину* на время судебного разбирательства, как это было сделано в иске другой подзащитной Мартыновой - псковской журналистки Людмилы Савицкой*.Статус иноагента также оспаривают художница из Петербурга Дарья Апахончич* и правозащитник Лев Пономарев*. Включать физических лиц в список СМИ-иноагентов Минюст начал в декабре прошлого года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20210426/meduza-1729960195.html

https://ria.ru/20210428/inoagenty-1730389951.html

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россия, лев пономарев , общество