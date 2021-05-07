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Суд отказался отменить статус иноагента журналисту Камалягину*
Суд отказался отменить статус иноагента журналисту Камалягину*
Псковский городской суд отказал в удовлетворении административного иска главного редактора газеты "Псковская губерния" Дениса Камалягина* к Минюсту с... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T17:21
2021-05-07T17:21
россия
лев пономарев
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Псковский городской суд отказал в удовлетворении административного иска главного редактора газеты "Псковская губерния" Дениса Камалягина* к Минюсту с требованием отменить решение о включении его в список СМИ-иноагентов, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Защита Камалягина* будет обжаловать решение."Псковский городской суд отказал в удовлетворении иска журналиста Камалягина*, который просил признать незаконным решение министерства юстиции РФ о включении его в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в сообщении пресс-службы."Будем обжаловать решение", - сказала РИА Новости адвокат Камалягина* Татьяна Мартынова.Ранее Мартынова сообщила, что суд отказал в ходатайстве о мерах предварительной защиты, в частности, не стал приостанавливать статус иноагента Камалягину* на время судебного разбирательства, как это было сделано в иске другой подзащитной Мартыновой - псковской журналистки Людмилы Савицкой*.Статус иноагента также оспаривают художница из Петербурга Дарья Апахончич* и правозащитник Лев Пономарев*. Включать физических лиц в список СМИ-иноагентов Минюст начал в декабре прошлого года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20210426/meduza-1729960195.html
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россия, лев пономарев , общество

Суд отказался отменить статус иноагента журналисту Камалягину*

17:21 07.05.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Псковский городской суд отказал в удовлетворении административного иска главного редактора газеты "Псковская губерния" Дениса Камалягина* к Минюсту с требованием отменить решение о включении его в список СМИ-иноагентов, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Защита Камалягина* будет обжаловать решение.
"Псковский городской суд отказал в удовлетворении иска журналиста Камалягина*, который просил признать незаконным решение министерства юстиции РФ о включении его в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в сообщении пресс-службы.
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"Будем обжаловать решение", - сказала РИА Новости адвокат Камалягина* Татьяна Мартынова.
Ранее Мартынова сообщила, что суд отказал в ходатайстве о мерах предварительной защиты, в частности, не стал приостанавливать статус иноагента Камалягину* на время судебного разбирательства, как это было сделано в иске другой подзащитной Мартыновой - псковской журналистки Людмилы Савицкой*.
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Статус иноагента также оспаривают художница из Петербурга Дарья Апахончич* и правозащитник Лев Пономарев*. Включать физических лиц в список СМИ-иноагентов Минюст начал в декабре прошлого года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
 
РоссияЛев ПономаревОбщество
 
 
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