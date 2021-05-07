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"Святой оборотень" и трехрукая Богоматерь: шесть самых причудливых икон

"Святой оборотень" и трехрукая Богоматерь: шесть самых причудливых икон

У православных на пятый день после Пасхи — праздник в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник". Это один из самых нетипичных образов. Но есть и другие... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T08:00

2021-05-07T08:00

2021-05-07T08:05

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. У православных на пятый день после Пасхи — праздник в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник". Это один из самых нетипичных образов. Но есть и другие необычные иконы. О самых причудливых — в материале РИА Новости.Как в античностиРимские императоры хоть и приняли в IV веке христианство, но своих привычек не оставили. Если раньше они возводили храмы языческих богов, то теперь тратили золото на христианские святыни. И украшали их, что интересно, на античный манер. Так поступил Лев I в пятом столетии: по преданию, во сне ему явилась Богоматерь и указала на целебный источник в одном из районов Константинополя. Правитель возвел над ним церковь, украсив богородичными статуями. Одна из них стояла прямо над ключом. Считается, что эта скульптура и послужила прообразом для иконы "Живоносный источник" — по названию храма. Божия Матерь с Богомладенцем на руках изображается над огромной чашей, из которой бьет целебная вода."Радуйся, Богородице, приводящая смертных к источнику жизни", — поется в одном из гимнов.Эти слова объясняют глубокий богословский смысл столь необычного изображения. Богородица для христиан — источник Жизни, Истины и Пути. Именно так отцы Церкви в богословских трудах именуют Иисуса Христа.Как известно, в Средние века большая часть населения была неграмотной. А прочесть богословские труды и понять их смысл могли и вовсе единицы. Книги заменяли иконами: с помощью визуальных образов верующим не только рассказывали о библейских событиях, но и разъясняли сложные догматы.Две плюс однаПравда, некоторые установления христианства вызывали споры. Например, почитание икон. В Византии в VIII веке возникла ересь иконоборчества, чьи последователи уничтожали святые образы. Одним из наиболее видных защитников иконопочитания был святой Иоанн Дамаскин. В миру его звали Мансур ибн Сенджун. Будучи христианином, он занимал высокий пост при дворе мусульманского халифа и, стремясь защитить вероучение, написал послание византийской знати, в котором изобличал их в предательстве православной веры.Это вызвало гнев императора Льва II. Чтобы подставить Мансура, от его имени императорские писцы составили письмо, призывающее греческого монарха к скорейшему освобождению Дамаска от халифата.Фальшивку правитель передал халифу при личной встрече. Тот повелел отрубить Мансуру руку. В назидание ее выставили на главной площади города.Всю ночь оклеветанный молился перед образом Богоматери — и отрубленная конечность чудесным образом приросла обратно.Мусульманский правитель, изумившись чуду, оправдал Мансура. А он принял монашество с именем Иоанн. Вскоре, как считают верующие, появилась и первая икона Богородицы с приложенным к ней изображением третьей руки — в благодарность за чудо. Отсюда и ее название — "Троеручица". Художники по-разному располагают третью кисть: то снизу посередине иконы, то в левом нижнем углу. За многие века для этого образа так и не сформировались четкие правила изображения. В образе льваОтсутствие канонов давало иконописцам простор для фантазии. Тем самым они своеобразно толковали те или иные доводы из вероучения. Один из наиболее известных примеров "богословия в картинках" — икона "Спас Недреманное Око". Она очень необычная: Христос изображен юношей, возлежащим с открытыми глазами. Слева и справа — Богоматерь и Ангел.Спящий с открытыми глазами Спаситель — аллюзия, намек на… льва. В Средневековье считалось, что это животное спит именно так.А самого Иисуса с ним сравнивают на основе всего нескольких строк в Библии. Там он назван "львом из колена Иудина" — то есть храбрым человеком. Сон же трактуется как символ трехдневного пребывания Христа во гробе после крестной смерти и перед последовавшим затем "пробуждением от смерти" — воскресением.Этот иконографический образ появился в Византии, но особую популярность тоже приобрел на Руси."Всевидящее Око"Наши предки часто прибегали к аллегорическим изображениям. Так, на основе фразы из Книги псалмов "Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его" примерно в XVII веке создали икону "Спас Всевидящее Око".Ее композиция сложна и многогранна. Христос с благословляющим жестом — в центре круга, символизирующего мироздание. Этот круг вписан в четырехконечную звезду, ее лучи указывают на тетраморф — аллегорию четырех евангелистов: орла (Иоанна), тельца (Луки), льва (Марка) и ангела или человека (Матфея). Над Спасителем — Богоматерь, а еще выше — Бог-Отец. Помимо центрального круга с Христом, есть еще круги большего диаметра. В одних — части человеческого лица: прежде всего глаза, а также уста и нос. В других — различные силы небесные. Каждый из фрагментов образа, как правило, обрамлен поясняющими его строками из Писания.Иконы "Всевидящего Ока" очень разные. Иконописцы могут сделать композицию как относительно лаконичной, так и наполненной огромным количеством всевозможных христианских символов.В народе эта икона была довольно широко распространена. Правда, далеко не все священнослужители считали ее каноничной. Споры об этом концептуальном, полном символов и аллегорий образе продолжаются до сих пор."Христос Смесоипостасный"А вот насчет еще одной необычной иконы Церковь высказалась однозначно. В 1764 году Синод объявил ее "неканонической и уродливой".И она действительно внушала многим ужас. Одна голова, три лица и четыре глаза — так некоторые иконописцы пытались наглядно представить догмат о Троице. Согласно этому догмату, Бог един и неразделен в трех ипостасях (трех лицах Троицы): Бог-Отец, Бог-Сын и Бог — Святой Дух.Подобная иконография появилась в раннее Средневековье в Западной Европе и еще в XVII веке была осуждена Римско-католической церковью. В том же столетии такие образы только начали распространяться по Руси."Человек-пес"Эту икону хоть и признали в XVIII столетии "уродливой", но все же оставили в храмах. На ней изображен святой с… головой собаки.Почему святого мученика III века Христофора превратили в Киноцефала ("Собакоголового"), доподлинно не известно. Его житие дошло до наших дней в нескольких редакциях. В одних говорится, что он принадлежал к племени собакоголовых людей, живших, как считали в древности, к югу от Сахары. Другие жизнеописания относят его к племени берберов, чьи представители отличаются вытянутыми лицами. Третьи сообщают, что он был римлянином с "очень безобразным лицом".Есть также гипотеза, что собачья голова — символ. Мол, святой Христофор был предан Христу, словно пес.Столь необычное изображение в Синодальный период пытались запретить. Однако причудливая икона пришлась по душе верующим.За рамки канонаВообще, за тысячу лет русского христианства создано множество необычных икон. Этнографы постоянно находят в глухих селах Сибири или Русского Севера интересные образцы народного религиозного творчества. Нередко они никак не согласуются с канонами православной иконописи.А все дело в том, что эти правила довольно размыты, объясняет РИА Новости известный российский иконописец Александр Чашкин."Каноны — выработанные веками приемы "преображения действительности". То есть икона изображает "Царство не от мира сего". Это и есть основное правило. А дальше — определенные техники", — говорит он.Тем не менее, несмотря на свободу творчества иконописца, у Церкви имеются определенные критерии. Ведь порой образ, призванный служить "окном в потусторонний мир" и настраивать верующего на молитву, может дать обратный эффект."Отличие канонической иконы от неканонической очень простое: если вы видите тот или иной образ, нужно спросить себя, есть ли церковный праздник, который ему соответствует. Как правило, икона всегда соотносится с каким-то праздником. Или же это иконка тех святых лиц, которых мы почитаем: Иисуса Христа, Божией Матери, святых. Но, опять же, это лица из литургического календаря, и с ними связаны те или иные праздники", — отмечает в интервью программе "Церковь и мир" глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.То же касается и изображений, не соотносящихся "ни с одним церковным текстом". Перед такими иконами священнослужитель советует не молиться.

https://ria.ru/20200706/1573914453.html

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московский патриархат, западная европа, аналитика - религия и мировоззрение, сахара, римско-католическая церковь, русская православная церковь, дамаск (город), справки