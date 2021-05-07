Источник в ЕС рассказал о работе над новыми санкциями против Белоруссии
15:20 07.05.2021 (обновлено: 15:29 07.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Европейский союз работает над четвертым по счету пакетом санкций против Белоруссии, ожидает, что согласование произойдет в ходе следующего Совета МИД ЕС в июне, сообщил журналистам источник в Евросоюзе.
"Мы действительно работаем над четвертым пакетом санкции по Белоруссии. Различные рабочие группы в Совете ЕС должны достичь договоренности по составляющей. По моему мнению, их стоит ждать к следующему заседанию глав МИД в июне", - сказал источник.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, о контрмерах политического характера говорил МИД.
Вчера, 14:44Глава МИД Белоруссии назвал цель санкций Запада
Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.