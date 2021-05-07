https://ria.ru/20210507/evrosoyuz-1731406897.html

Источник в ЕС рассказал о работе над новыми санкциями против Белоруссии

Источник в ЕС рассказал о работе над новыми санкциями против Белоруссии

Европейский союз работает над четвертым по счету пакетом санкций против Белоруссии, ожидает, что согласование произойдет в ходе следующего Совета МИД ЕС в июне, РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T15:20

2021-05-07T15:20

2021-05-07T15:29

кгб белоруссии

александр лукашенко

сша

евросоюз

белоруссия

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БРЮССЕЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Европейский союз работает над четвертым по счету пакетом санкций против Белоруссии, ожидает, что согласование произойдет в ходе следующего Совета МИД ЕС в июне, сообщил журналистам источник в Евросоюзе.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, о контрмерах политического характера говорил МИД.Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.

https://ria.ru/20210507/belorussiya-1731403416.html

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кгб белоруссии, александр лукашенко, сша, евросоюз, белоруссия, в мире