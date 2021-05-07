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В ЛНР призвали страны-гаранты жестче реагировать на нарушения "Минска-2"
В ЛНР призвали страны-гаранты жестче реагировать на нарушения "Минска-2"
Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник призвал страны-гаранты жестче реагировать на нарушения Киевом Минских соглашений. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T09:06
2021-05-07T11:18
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
донбасс
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник призвал страны-гаранты жестче реагировать на нарушения Киевом Минских соглашений."Я уверен в том, что и Берлин, и Париж наверняка устали от недоговороспособности Киева", - сказал Пасечник в интервью РИА Новости. В частности, по его словам, они "упорно пытаются не замечать старания Киева переписать Минские соглашения"."Я не слышал ни одного заявления по поводу того, что представители СММ ОБСЕ зафиксировали факт движения Киевом тяжелого украинского вооружения в сторону линии боевого соприкосновения. Вот ни от Берлина, ни Парижа ни одного заявления по данному поводу не было. Однако было очень много заявлений по поводу того, что в Воронеж прибыло большое количество танков на внутрироссийские учения. Как-то достаточно странно", - отметил Пасечник.Он подчеркнул, что такое поведение не совсем соответствует образу посредников в решении конфликта и гарантов выполнения Минских соглашений."Вместе с тем порядок "нормандской четверки" прописан, он существует, он работает. И мы очень надеемся на то, что все же здравый смысл восторжествует. Конечно же, хотелось бы, чтобы это произошло пораньше и все-таки странами-гарантами принимались какие-то более жесткие меры по отношению к нарушителю, по отношению к той стране, которая не выполняет минские соглашения. К Украине", - сказал он.При этом Пасечник указал, что ЛНР готова полностью выполнять Минские соглашения. "Если полностью Минские соглашения от самого начала до самого конца будет выполнены, мы будем выполнять эти соглашения, конечно", - сказал он.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника &gt;&gt;
https://ria.ru/20210503/pushilin-1730963810.html
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минские соглашения, ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, донбасс, украина, в мире

В ЛНР призвали страны-гаранты жестче реагировать на нарушения "Минска-2"

09:06 07.05.2021 (обновлено: 11:18 07.05.2021)
 
© REUTERS / Alexander ErmochenkoВоеннослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© REUTERS / Alexander Ermochenko
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник призвал страны-гаранты жестче реагировать на нарушения Киевом Минских соглашений.
"Я уверен в том, что и Берлин, и Париж наверняка устали от недоговороспособности Киева", - сказал Пасечник в интервью РИА Новости. В частности, по его словам, они "упорно пытаются не замечать старания Киева переписать Минские соглашения".
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
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"Я не слышал ни одного заявления по поводу того, что представители СММ ОБСЕ зафиксировали факт движения Киевом тяжелого украинского вооружения в сторону линии боевого соприкосновения. Вот ни от Берлина, ни Парижа ни одного заявления по данному поводу не было. Однако было очень много заявлений по поводу того, что в Воронеж прибыло большое количество танков на внутрироссийские учения. Как-то достаточно странно", - отметил Пасечник.
Он подчеркнул, что такое поведение не совсем соответствует образу посредников в решении конфликта и гарантов выполнения Минских соглашений.
"Вместе с тем порядок "нормандской четверки" прописан, он существует, он работает. И мы очень надеемся на то, что все же здравый смысл восторжествует. Конечно же, хотелось бы, чтобы это произошло пораньше и все-таки странами-гарантами принимались какие-то более жесткие меры по отношению к нарушителю, по отношению к той стране, которая не выполняет минские соглашения. К Украине", - сказал он.
Это будет резня – Пушилин о предложении Украины изменить Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 08:08
Пушилин предрек резню в Донбассе при изменении Минских соглашений
При этом Пасечник указал, что ЛНР готова полностью выполнять Минские соглашения. "Если полностью Минские соглашения от самого начала до самого конца будет выполнены, мы будем выполнять эти соглашения, конечно", - сказал он.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015 - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 03:35
История переговоров в "нормандском формате"
 
Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникДонбассУкраинаВ мире
 
 
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