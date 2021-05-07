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Силовые структуры ЛНР перешли в праздники на усиленный режим
Силовые структуры ЛНР перешли в праздники на усиленный режим
Силовые структуры самопровозглашенной Луганской народной республики перешли в праздники на усиленный режим для выявления диверсий Киева, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T07:08
2021-05-07T07:08
2021-05-07T11:16
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Силовые структуры самопровозглашенной Луганской народной республики перешли в праздники на усиленный режим для выявления диверсий Киева, заявил в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник."Поэтому в преддверии праздников, таких как 9 мая, 1 мая, 12 мая - День независимости, - мы активизируем работу всех наших правоохранительных органов, активизируем работу военнослужащих, народной милиции по выявлению и недопущению проникновения на территорию нашей республики диверсионных, террористических групп противника", - отметил глава ЛНР.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>
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ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире