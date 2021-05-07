https://ria.ru/20210507/donbass-1731363860.html

Силовые структуры ЛНР перешли в праздники на усиленный режим

Силовые структуры ЛНР перешли в праздники на усиленный режим

Силовые структуры самопровозглашенной Луганской народной республики перешли в праздники на усиленный режим для выявления диверсий Киева, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T07:08

2021-05-07T07:08

2021-05-07T11:16

ситуация в днр и лнр

леонид пасечник

донбасс

луганская народная республика

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Силовые структуры самопровозглашенной Луганской народной республики перешли в праздники на усиленный режим для выявления диверсий Киева, заявил в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник."Поэтому в преддверии праздников, таких как 9 мая, 1 мая, 12 мая - День независимости, - мы активизируем работу всех наших правоохранительных органов, активизируем работу военнослужащих, народной милиции по выявлению и недопущению проникновения на территорию нашей республики диверсионных, террористических групп противника", - отметил глава ЛНР.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>

https://ria.ru/20210507/donbass-1731362198.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире