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Силовые структуры ЛНР перешли в праздники на усиленный режим
Силовые структуры ЛНР перешли в праздники на усиленный режим
Силовые структуры самопровозглашенной Луганской народной республики перешли в праздники на усиленный режим для выявления диверсий Киева, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T07:08
2021-05-07T11:16
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Силовые структуры самопровозглашенной Луганской народной республики перешли в праздники на усиленный режим для выявления диверсий Киева, заявил в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник."Поэтому в преддверии праздников, таких как 9 мая, 1 мая, 12 мая - День независимости, - мы активизируем работу всех наших правоохранительных органов, активизируем работу военнослужащих, народной милиции по выявлению и недопущению проникновения на территорию нашей республики диверсионных, террористических групп противника", - отметил глава ЛНР.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника &gt;&gt;
https://ria.ru/20210507/donbass-1731362198.html
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ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

Силовые структуры ЛНР перешли в праздники на усиленный режим

07:08 07.05.2021 (обновлено: 11:16 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Олеся ПотаповаВоеннослужащий военных сил ЛНР
Военнослужащий военных сил ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Олеся Потапова
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Силовые структуры самопровозглашенной Луганской народной республики перешли в праздники на усиленный режим для выявления диверсий Киева, заявил в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Безусловно, диверсионная опасность со стороны вооруженных сил Украины существует... Регулярно в общем-то и угрозы со стороны Украины следуют в наш адрес, которые говорят о том, что одна из разновидностей ведения войны на нашей территории - это будет именно диверсионная война", - сказал Пасечник.
Леонид Пасечник о конфликте в Донбассе: Это самая настоящая гражданская война - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
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Глава ЛНР Пасечник заявил, что в Донбассе идет гражданская война
"Поэтому в преддверии праздников, таких как 9 мая, 1 мая, 12 мая - День независимости, - мы активизируем работу всех наших правоохранительных органов, активизируем работу военнослужащих, народной милиции по выявлению и недопущению проникновения на территорию нашей республики диверсионных, террористических групп противника", - отметил глава ЛНР.
Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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