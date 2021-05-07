https://ria.ru/20210507/bomby-1731402915.html

В домах у двух жителей Ингушетии нашли самодельные бомбы

В домах у двух жителей Ингушетии нашли самодельные бомбы

Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии обнаружили в домах двух жителей республики три самодельных бомбы, две гранаты и оружие и боеприпасы, сообщает... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T14:36

2021-05-07T14:36

2021-05-07T14:58

россия

республика ингушетия

происшествия

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НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии обнаружили в домах двух жителей республики три самодельных бомбы, две гранаты и оружие и боеприпасы, сообщает региональное МВД.Уточняется, что в доме другого жителя этого же селения были найдены два самодельных взрывных устройства, которые уничтожили на месте, самодельный пистолет, изготовленный на базе пистолета Макарова, и патроны к нему."В отношении граждан возбуждены уголовные дела, они задержаны и водворены в ИВС МО МВД России "Малгобекский", - подчеркивает министерство.

https://ria.ru/20210409/shkolnik-1727563890.html

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республика ингушетия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика ингушетия, происшествия