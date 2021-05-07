В домах у двух жителей Ингушетии нашли самодельные бомбы
14:36 07.05.2021 (обновлено: 14:58 07.05.2021)
НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии обнаружили в домах двух жителей республики три самодельных бомбы, две гранаты и оружие и боеприпасы, сообщает региональное МВД.
"Сотрудники УФСБ России по Республике Ингушетия совместно с коллегами из Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии 28 апреля на территории домовладения в селении Средние Ачалуки по месту жительства гражданина 1992 года рождения обнаружили два запала для ручных гранат, две боевые осколочные гранаты Ф-1, самодельное взрывное устройство, травматический пистолет и 250 патронов к ручному стрелковому оружию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в доме другого жителя этого же селения были найдены два самодельных взрывных устройства, которые уничтожили на месте, самодельный пистолет, изготовленный на базе пистолета Макарова, и патроны к нему.
"В отношении граждан возбуждены уголовные дела, они задержаны и водворены в ИВС МО МВД России "Малгобекский", - подчеркивает министерство.
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