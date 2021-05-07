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В домах у двух жителей Ингушетии нашли самодельные бомбы
В домах у двух жителей Ингушетии нашли самодельные бомбы
Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии обнаружили в домах двух жителей республики три самодельных бомбы, две гранаты и оружие и боеприпасы, сообщает... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T14:36
2021-05-07T14:58
россия
республика ингушетия
происшествия
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НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии обнаружили в домах двух жителей республики три самодельных бомбы, две гранаты и оружие и боеприпасы, сообщает региональное МВД.Уточняется, что в доме другого жителя этого же селения были найдены два самодельных взрывных устройства, которые уничтожили на месте, самодельный пистолет, изготовленный на базе пистолета Макарова, и патроны к нему."В отношении граждан возбуждены уголовные дела, они задержаны и водворены в ИВС МО МВД России "Малгобекский", - подчеркивает министерство.
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россия, республика ингушетия, происшествия

В домах у двух жителей Ингушетии нашли самодельные бомбы

14:36 07.05.2021 (обновлено: 14:58 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии обнаружили в домах двух жителей республики три самодельных бомбы, две гранаты и оружие и боеприпасы, сообщает региональное МВД.

"Сотрудники УФСБ России по Республике Ингушетия совместно с коллегами из Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии 28 апреля на территории домовладения в селении Средние Ачалуки по месту жительства гражданина 1992 года рождения обнаружили два запала для ручных гранат, две боевые осколочные гранаты Ф-1, самодельное взрывное устройство, травматический пистолет и 250 патронов к ручному стрелковому оружию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в доме другого жителя этого же селения были найдены два самодельных взрывных устройства, которые уничтожили на месте, самодельный пистолет, изготовленный на базе пистолета Макарова, и патроны к нему.
"В отношении граждан возбуждены уголовные дела, они задержаны и водворены в ИВС МО МВД России "Малгобекский", - подчеркивает министерство.
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