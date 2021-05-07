https://ria.ru/20210507/baykery-1731404789.html
В РИО ответили на заявление словацкого министра о памятной акции байкеров
В РИО ответили на заявление словацкого министра о памятной акции байкеров
Словацкие байкеры, участвовавшие в церемонии переноса частицы Вечного огня в Словакию от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве, выполняли... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T14:54
2021-05-07T14:54
2021-05-07T14:54
россия
российское историческое общество
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
москва
чехия
в мире
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Словацкие байкеры, участвовавшие в церемонии переноса частицы Вечного огня в Словакию от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве, выполняли свой патриотический долг перед памятью павших в борьбе с нацизмом, применять за это к ним какие-либо репрессии в Словакии недопустимо, заявил РИА Новости председатель правления Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.В минувшую среду в Москве прошла торжественная церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Словакию.Председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин передал частицу Вечного огня участникам гражданского объединения "Мотоциклисты Словакии". Память о совместной борьбе с фашизмом является общим нравственным ориентиром для России и Словакии, она укрепляет дружбу и сотрудничество между обеими странами, заявил Нарышкин.Словацкие байкеры в рамках историко-мемориальной акции "Путь героического огня" зажгут Вечный огонь в специальных лампадах в памятных местах 268 словацких населенных пунктов, в том числе в Братиславе, Зволене, Липтовски-Микулаше, Свиднике, Банска-Быстрице. Зажжение частиц Вечного огня позволит символически выразить благодарность и уважение солдатам и офицерам Красной Армии, освободившим Словакию от немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны.Министр обороны Словакии Ярослав Надь, комментируя церемонию, написал на своей странице в Facebook, что словацкие байкеры стали "полезными идиотами" российской пропаганды и, в частности, спецслужб России. По словам Надя, если байкеры знали, что примут Вечный огонь из рук председателя Российского исторического общества, являющегося одновременно и директором СВР России, то в таком случае они являются "предателями, действующими в интересах иностранной державы"."Я бы не сказал, что нас очень сильно заботят высказывания министра обороны Словакии в адрес российских организаторов церемонии, тем более что его роль в сложившейся на европейском пространстве конфигурации не очень понятна - мне кажется, что словацкие вооруженные силы сейчас управляются не из Братиславы", - сказал Могилевский.Граждане Словакии в комментариях к заявлению Надя свою позицию обозначали достаточно определенно, отметил собеседник агентства."В подавляющем большинстве комментариев читатели на слова про "полезных идиотов" ответили министру в очень недвусмысленной форме, по принципу "кто так обзывается, тот сам так называется", а словацкому правительству дали понять, чего на самом деле от него ждет народ Словакии", - отметил Могилевский.Но недопустимо, чтобы в отношении словацких байкеров, выполняющих свой патриотический долг, были бы приняты какие-либо репрессивные меры, подчеркнул он."Ведь если человек, облеченный властью, кидается такими словами, как "предатели", возникает вопрос - это безответственное заявление очередного восточноевропейского политикана, ставящего под сомнение вклад своего народа в победу над нацизмом, или же за этим последуют какие-то юридические шаги?", - отметил Могилевский.Он напомнил, что во Вторую мировую войну множество словацких патриотов героически сражались вместе с воинами Красной Армии, освобождая Словакию от нацистов. "И словацкие байкеры, приехавшие в Москву за Вечным огнем, - это патриоты своей страны, очень образованные, достойные люди", - сказал собеседник агентства.Ранее премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию страны в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии. Москва в ответ объявила персонами нон-грата трех сотрудников посольства Словакии, им было предписано покинуть РФ до конца 5 мая.
https://ria.ru/20210411/baykery-1727814911.html
https://ria.ru/20210427/slovakiya-1730188306.html
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россия, российское историческое общество, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, москва, чехия, в мире
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Словацкие байкеры, участвовавшие в церемонии переноса частицы Вечного огня в Словакию
от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве, выполняли свой патриотический долг перед памятью павших в борьбе с нацизмом, применять за это к ним какие-либо репрессии в Словакии недопустимо, заявил РИА Новости председатель правления Российского исторического общества
(РИО), исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.
В минувшую среду в Москве прошла торжественная церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Словакию.
Председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
передал частицу Вечного огня участникам гражданского объединения "Мотоциклисты Словакии". Память о совместной борьбе с фашизмом является общим нравственным ориентиром для России
и Словакии, она укрепляет дружбу и сотрудничество между обеими странами, заявил Нарышкин.
Словацкие байкеры в рамках историко-мемориальной акции "Путь героического огня" зажгут Вечный огонь в специальных лампадах в памятных местах 268 словацких населенных пунктов, в том числе в Братиславе
, Зволене, Липтовски-Микулаше, Свиднике, Банска-Быстрице. Зажжение частиц Вечного огня позволит символически выразить благодарность и уважение солдатам и офицерам Красной Армии, освободившим Словакию от немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны.
Министр обороны Словакии Ярослав Надь, комментируя церемонию, написал на своей странице в Facebook, что словацкие байкеры стали "полезными идиотами" российской пропаганды и, в частности, спецслужб России. По словам Надя, если байкеры знали, что примут Вечный огонь из рук председателя Российского исторического общества, являющегося одновременно и директором СВР
России, то в таком случае они являются "предателями, действующими в интересах иностранной державы".
"Я бы не сказал, что нас очень сильно заботят высказывания министра обороны Словакии в адрес российских организаторов церемонии, тем более что его роль в сложившейся на европейском пространстве конфигурации не очень понятна - мне кажется, что словацкие вооруженные силы сейчас управляются не из Братиславы", - сказал Могилевский.
Граждане Словакии в комментариях к заявлению Надя свою позицию обозначали достаточно определенно, отметил собеседник агентства.
"В подавляющем большинстве комментариев читатели на слова про "полезных идиотов" ответили министру в очень недвусмысленной форме, по принципу "кто так обзывается, тот сам так называется", а словацкому правительству дали понять, чего на самом деле от него ждет народ Словакии", - отметил Могилевский.
Но недопустимо, чтобы в отношении словацких байкеров, выполняющих свой патриотический долг, были бы приняты какие-либо репрессивные меры, подчеркнул он.
"Ведь если человек, облеченный властью, кидается такими словами, как "предатели", возникает вопрос - это безответственное заявление очередного восточноевропейского политикана, ставящего под сомнение вклад своего народа в победу над нацизмом, или же за этим последуют какие-то юридические шаги?", - отметил Могилевский.
Он напомнил, что во Вторую мировую войну множество словацких патриотов героически сражались вместе с воинами Красной Армии, освобождая Словакию от нацистов. "И словацкие байкеры, приехавшие в Москву за Вечным огнем, - это патриоты своей страны, очень образованные, достойные люди", - сказал собеседник агентства.
Ранее премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию страны в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии
. Москва в ответ объявила персонами нон-грата трех сотрудников посольства Словакии, им было предписано покинуть РФ до конца 5 мая.