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Опубликованы кадры уничтожения баннеров ко Дню Победы на Украине

Опубликованы кадры уничтожения баннеров ко Дню Победы на Украине

В Харькове неизвестные сняли и разорвали баннеры с поздравлениями ко Дню Победы. Видео инцидента опубликовала радиостанция "Говорит Москва". РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T11:15

2021-05-07T11:15

2021-05-07T11:20

харьков

украина

в мире

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Харькове неизвестные сняли и разорвали баннеры с поздравлениями ко Дню Победы. Видео инцидента опубликовала радиостанция "Говорит Москва".На записи видно, как группа людей в черной одежде разрывает поздравительные плакаты.Радиостанция сообщает, реакции властей пока не последовало.Ранее украинские националисты провели марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В нем приняли участие около ста человек. В свою очередь офис президента Украины Владимира Зеленского осудил марш в честь эсэсовской дивизии, а правоохранители завели уголовное дело по факту произошедшего.

харьков

украина

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьков, украина, в мире