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Опубликованы кадры уничтожения баннеров ко Дню Победы на Украине
Опубликованы кадры уничтожения баннеров ко Дню Победы на Украине
В Харькове неизвестные сняли и разорвали баннеры с поздравлениями ко Дню Победы. Видео инцидента опубликовала радиостанция "Говорит Москва". РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T11:15
2021-05-07T11:15
2021-05-07T11:20
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Харькове неизвестные сняли и разорвали баннеры с поздравлениями ко Дню Победы. Видео инцидента опубликовала радиостанция "Говорит Москва".На записи видно, как группа людей в черной одежде разрывает поздравительные плакаты.Радиостанция сообщает, реакции властей пока не последовало.Ранее украинские националисты провели марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В нем приняли участие около ста человек. В свою очередь офис президента Украины Владимира Зеленского осудил марш в честь эсэсовской дивизии, а правоохранители завели уголовное дело по факту произошедшего.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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харьков, украина, в мире