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На заседании парламента Армении включилось сообщение с голосом Пашиняна
На заседании парламента Армении включилось сообщение с голосом Пашиняна
Голос, напоминающий и.о. премьера Армении Никола Пашиняна, прозвучал из телефона вице-спикера парламента страны Алена Симоняна во время заседания... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T17:53
2021-05-07T17:53
никол пашинян
парламент армении
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в мире
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ЕРЕВАН, 7 мая – РИА Новости. Голос, напоминающий и.о. премьера Армении Никола Пашиняна, прозвучал из телефона вице-спикера парламента страны Алена Симоняна во время заседания законодательного органа в пятницу."Не знаю, суд Кочаряна", - говорилось в звуковом сообщении. Вице-спикер отреагировал на курьезный случай междометием "Упс".Речь в сообщении, вероятно, шла о бывшем президенте Армении Роберте Кочаряне. В четверг суд в Ереване приступил к рассмотрению иска Кочаряна против Пашиняна, в котором подавший в отставку глава правительства обвиняется в клевете. Судья Алексей Сукоян предложил сторонам достичь перемирия. После этого он назначил следующее заседание на 14 сентября.Иск был подан еще в апреле 2020 года. Пресс-секретарь команды адвокатов бывшего главы государства Элина Саакова ранее сообщила РИА Новости, что речь идет о сделанном Пашиняном заявлении во время одного из митингов в Сюникской области в рамках агиткампании по референдуму, в котором тот пообещал направить нажитые Кочаряном крупные денежные средства на нужды армии. По словам пресс-секретаря, в качестве компенсации истец требует 2 миллиона драмов, эквивалентных порядка 4 тысячам долларов.
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никол пашинян, парламент армении, армения, в мире

На заседании парламента Армении включилось сообщение с голосом Пашиняна

17:53 07.05.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкВнеочередное заседание по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018
Внеочередное заседание по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 7 мая – РИА Новости. Голос, напоминающий и.о. премьера Армении Никола Пашиняна, прозвучал из телефона вице-спикера парламента страны Алена Симоняна во время заседания законодательного органа в пятницу.
"Не знаю, суд Кочаряна", - говорилось в звуковом сообщении. Вице-спикер отреагировал на курьезный случай междометием "Упс".
Речь в сообщении, вероятно, шла о бывшем президенте Армении Роберте Кочаряне. В четверг суд в Ереване приступил к рассмотрению иска Кочаряна против Пашиняна, в котором подавший в отставку глава правительства обвиняется в клевете. Судья Алексей Сукоян предложил сторонам достичь перемирия. После этого он назначил следующее заседание на 14 сентября.
Иск был подан еще в апреле 2020 года. Пресс-секретарь команды адвокатов бывшего главы государства Элина Саакова ранее сообщила РИА Новости, что речь идет о сделанном Пашиняном заявлении во время одного из митингов в Сюникской области в рамках агиткампании по референдуму, в котором тот пообещал направить нажитые Кочаряном крупные денежные средства на нужды армии. По словам пресс-секретаря, в качестве компенсации истец требует 2 миллиона драмов, эквивалентных порядка 4 тысячам долларов.
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