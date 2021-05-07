https://ria.ru/20210507/aktivy-1731360129.html

США не будут размораживать активы Ирана в качестве одностороннего жеста

США не будут размораживать активы Ирана в качестве одностороннего жеста

США не намерены размораживать находящиеся под санкциями активы Ирана в качестве одностороннего жеста, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T03:54

2021-05-07T03:54

2021-05-07T03:54

нед прайс

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. США не намерены размораживать находящиеся под санкциями активы Ирана в качестве одностороннего жеста, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.Телеканал CNN в четверг сообщил, что США на фоне переговоров о возобновлении ядерной сделки с Ираном рассматривают возможность разморозить один миллиард долларов, которые иранские власти смогут использовать в гуманитарных целях.В столице Австрии на протяжении нескольких недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке с Ираном, а между ними - неформальные встречи. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов.Третий раунд переговоров по полному восстановлению ядерной сделки с Ираном начался в минувший вторник. Следующее заседание планируется 7 мая.

https://ria.ru/20210503/iran-1730973951.html

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нед прайс, иран, сша, в мире