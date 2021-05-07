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США не будут размораживать активы Ирана в качестве одностороннего жеста
США не будут размораживать активы Ирана в качестве одностороннего жеста
США не намерены размораживать находящиеся под санкциями активы Ирана в качестве одностороннего жеста, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T03:54
2021-05-07T03:54
нед прайс
иран
сша
в мире
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. США не намерены размораживать находящиеся под санкциями активы Ирана в качестве одностороннего жеста, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.Телеканал CNN в четверг сообщил, что США на фоне переговоров о возобновлении ядерной сделки с Ираном рассматривают возможность разморозить один миллиард долларов, которые иранские власти смогут использовать в гуманитарных целях.В столице Австрии на протяжении нескольких недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке с Ираном, а между ними - неформальные встречи. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов.Третий раунд переговоров по полному восстановлению ядерной сделки с Ираном начался в минувший вторник. Следующее заседание планируется 7 мая.
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нед прайс, иран, сша, в мире

США не будут размораживать активы Ирана в качестве одностороннего жеста

03:54 07.05.2021
 
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Банкноты номиналом 1 доллар США - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. США не намерены размораживать находящиеся под санкциями активы Ирана в качестве одностороннего жеста, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.
Телеканал CNN в четверг сообщил, что США на фоне переговоров о возобновлении ядерной сделки с Ираном рассматривают возможность разморозить один миллиард долларов, которые иранские власти смогут использовать в гуманитарных целях.

"Сообщения, согласно которым мы рассматриваем размораживание иранских активов в качестве одностороннего жеста для Тегерана, не соответствуют действительности… Как мы сказали раньше, любой значимый шаг США должен быть частью процесса, в котором участвуют обе стороны", - написал Прайс в Twitter.

В столице Австрии на протяжении нескольких недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке с Ираном, а между ними - неформальные встречи. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов.
Третий раунд переговоров по полному восстановлению ядерной сделки с Ираном начался в минувший вторник. Следующее заседание планируется 7 мая.
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