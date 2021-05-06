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https://ria.ru/20210506/zelenskiy-1731287905.html
Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию в Донбассе и "Северный поток — 2"
Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию в Донбассе и "Северный поток — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил ситуацию в Донбассе, а также проект "Северный поток —... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T12:40
2021-05-06T13:10
северный поток — 2
верховная рада украины
владимир путин
оон
энтони блинкен
донбасс
владимир зеленский
сша
украина
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КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил ситуацию в Донбассе, а также проект "Северный поток — 2"."Мы обсудили не только вопросы оккупации наших территорий и незаконной аннексии Крыма со стороны РФ. Мы обсудили вопросы "Северного потока 2". Это для нас также очень чувствительный вопрос", - заявил Зеленский в ходе брифинга с делегацией США, который транслировался на странице его офиса в Facebook.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
https://ria.ru/20210506/zelenskiy-1731288104.html
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северный поток — 2, верховная рада украины, владимир путин, оон, энтони блинкен, донбасс, владимир зеленский, сша, украина, в мире

Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию в Донбассе и "Северный поток — 2"

12:40 06.05.2021 (обновлено: 13:10 06.05.2021)
 
© Фото : Офис Президента УкраиныРабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу
Рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил ситуацию в Донбассе, а также проект "Северный поток — 2".
"Мы обсудили не только вопросы оккупации наших территорий и незаконной аннексии Крыма со стороны РФ. Мы обсудили вопросы "Северного потока 2". Это для нас также очень чувствительный вопрос", - заявил Зеленский в ходе брифинга с делегацией США, который транслировался на странице его офиса в Facebook.
Рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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Зеленский пригласил Байдена на саммит "Крымской платформы"
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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Северный поток — 2Верховная Рада УкраиныВладимир ПутинООНЭнтони БлинкенДонбассВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
 
 
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