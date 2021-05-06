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В Госдуме оценили слова Блинкена о двух вызовах для Украины
В Госдуме оценили слова Блинкена о двух вызовах для Украины
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о "двух вызовах для Украины" - России и... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T17:36
2021-05-06T17:38
россия
энтони блинкен
владимир зеленский
елена панина
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о "двух вызовах для Украины" - России и "олигархах", отметила, что Блинкен в очередной раз пытается выдать белое за черное, переложить на РФ ответственность за действия американской стороны.Ранее Блинкен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Киев сталкивается с вызовами на двух направлениях: на внешнем – с Россией, на внутреннем – с коррупцией, причем эти два момента "взаимосвязаны".По мнению Паниной, главная угроза независимости Украины - не Россия, а США, которые "с момента распада СССР рассматривают эту страну как объект внешнего управления"."Итогом американского вмешательства стало уничтожение Украины как развитой промышленной державы с передовой наукой и инженерными кадрами, многократное снижение жизненного уровня граждан", - сказала депутат РИА Новости.Также, по ее мнению, именно государственный переворот 2014 года "развязал руки" олигархам на Украине, дал им возможность "под крылом США создать личные феодальные вотчины и частные вооруженные формирования, которые затем были брошены на усмирение Донбасса"."Мы видим, что Блинкен в очередной раз пытается выдать белое за черное, переложить на РФ ответственность за действия американской стороны. Олигархи и коррупция - это постоянные спутники насаждаемой США по всему миру "колониальной демократии", - констатировала Панина.
https://ria.ru/20210506/donbass-1731316079.html
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россия
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россия, энтони блинкен, владимир зеленский, елена панина, сша, украина, в мире

В Госдуме оценили слова Блинкена о двух вызовах для Украины

17:36 06.05.2021 (обновлено: 17:38 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о "двух вызовах для Украины" - России и "олигархах", отметила, что Блинкен в очередной раз пытается выдать белое за черное, переложить на РФ ответственность за действия американской стороны.
Ранее Блинкен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Киев сталкивается с вызовами на двух направлениях: на внешнем – с Россией, на внутреннем – с коррупцией, причем эти два момента "взаимосвязаны".
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
16:25
Кулеба и Блинкен обсудили присоединение США к переговорам по Донбассу
По мнению Паниной, главная угроза независимости Украины - не Россия, а США, которые "с момента распада СССР рассматривают эту страну как объект внешнего управления".
"Итогом американского вмешательства стало уничтожение Украины как развитой промышленной державы с передовой наукой и инженерными кадрами, многократное снижение жизненного уровня граждан", - сказала депутат РИА Новости.
Также, по ее мнению, именно государственный переворот 2014 года "развязал руки" олигархам на Украине, дал им возможность "под крылом США создать личные феодальные вотчины и частные вооруженные формирования, которые затем были брошены на усмирение Донбасса".
"Мы видим, что Блинкен в очередной раз пытается выдать белое за черное, переложить на РФ ответственность за действия американской стороны. Олигархи и коррупция - это постоянные спутники насаждаемой США по всему миру "колониальной демократии", - констатировала Панина.
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РоссияЭнтони БлинкенВладимир ЗеленскийЕлена ПанинаСШАУкраинаВ мире
 
 
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