https://ria.ru/20210506/vyzov-1731323985.html

В Госдуме оценили слова Блинкена о двух вызовах для Украины

В Госдуме оценили слова Блинкена о двух вызовах для Украины

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о "двух вызовах для Украины" - России и... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T17:36

2021-05-06T17:36

2021-05-06T17:38

россия

энтони блинкен

владимир зеленский

елена панина

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о "двух вызовах для Украины" - России и "олигархах", отметила, что Блинкен в очередной раз пытается выдать белое за черное, переложить на РФ ответственность за действия американской стороны.Ранее Блинкен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Киев сталкивается с вызовами на двух направлениях: на внешнем – с Россией, на внутреннем – с коррупцией, причем эти два момента "взаимосвязаны".По мнению Паниной, главная угроза независимости Украины - не Россия, а США, которые "с момента распада СССР рассматривают эту страну как объект внешнего управления"."Итогом американского вмешательства стало уничтожение Украины как развитой промышленной державы с передовой наукой и инженерными кадрами, многократное снижение жизненного уровня граждан", - сказала депутат РИА Новости.Также, по ее мнению, именно государственный переворот 2014 года "развязал руки" олигархам на Украине, дал им возможность "под крылом США создать личные феодальные вотчины и частные вооруженные формирования, которые затем были брошены на усмирение Донбасса"."Мы видим, что Блинкен в очередной раз пытается выдать белое за черное, переложить на РФ ответственность за действия американской стороны. Олигархи и коррупция - это постоянные спутники насаждаемой США по всему миру "колониальной демократии", - констатировала Панина.

https://ria.ru/20210506/donbass-1731316079.html

https://ria.ru/20210506/pozor-1731322044.html

россия

сша

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россия, энтони блинкен, владимир зеленский, елена панина, сша, украина, в мире